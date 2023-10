Salo menetti taas paikan aluehallituksessa – Kaupungin äänen pitäisi olla vahvempi

Salon ääni hyvinvointialueella vaimenee taas yhdellä. Perussuomalaisten Heikki Tamminen hakee eroa Varhan hallituksesta (SSS 27.9.). Tammisen lähdön jälkeen Saloa aluehallituksessa jää edustamaan enää Juhani Nummentalo (kok.). Sen lisäksi Someron Jani Kurvinen (kesk.) toimii hallituksen osa-aikapalkattuna varapuheenjohtajana.

Salon seudun edunvalvonnan kannalta pudotus on raju. Alun perin aluehallitukseen nimettiin peräti kolme salolaista edustajaa. Se oli 15-henkisessä konklaavissa paljon, mutta ei suhteettomasti. Salo on Varsinais-Suomen toiseksi suurin kaupunki, joten sen ääntä on kuultava.

Tällä hetkellä Salon painoarvo on pienempi kuin pitäisi. Myös Loimaalta, Paraisilta ja Raisiosta on yksi edustaja. Tammisen tilalle hallitukseen nousee perussuomalaisten Sanna Paasikivi. Hänen myötään turkulaisia jäseniä on kuusi.

On tietenkin myönteistä, että salolaiset poliitikot ovat edenneet vastuullisiin tehtäviin. SDP:n Saku Nikkanen jätti aluehallituksen päästyään eduskuntaan. Tamminen toimii eduskunnan puhemiehen avustajana. On ymmärrettävää, että aika ei riitä kaikkiin tehtäviin. Varhan hallitus kokoustaa tietenkin Turussa. Sinne on pitkä taival, jos päivätyöt ovat Helsingissä.

On kuitenkin syytä kysyä, miksi juuri hyvinvointialueen luottamustoimesta tuntuu olevan helppo luopua. Kaiken järjen mukaan kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen olisi erityisen merkityksellinen ja tärkeä tehtävä.

Moni poliitikko on viestittänyt tyytymättömyyttään hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmään. Sote-mallin ensimmäinen vuosi on ollut täynnä vauhtia ja turbulenssia. Käynnistysvaiheessa selvittämistä on riittänyt, kuten myös yllättäviä talouslukuja.

Poliitikot ovat kokeneet, että asioita lyödään pöytään vailla kunnollista mahdollisuutta linjata tekemisen suuntaa. Äänestäjillekin eri toimijoiden valtasuhteet ovat jääneet epäselviksi. On hyvä muistaa, että toiminta on vasta käynnistysvaiheessaan.

Hyvinvointialueet ovat riippuvaisia valtion rahoituksesta. Niinpä niiden asema ei ole aidosti itsenäinen. Toisaalta niillä on oikeus ja velvollisuus järjestää palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla ja haluamissaan toimipisteissä.

Siksi hallinnon alueelliset voimasuhteet ovat erittäin tärkeitä. Olettaen, että asioista oikeasti päättävät siihen hommaan valitut poliitikot eivätkä virkamiehet.