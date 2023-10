Salon museoille voidaan rakentaa uusi yhteisvarasto – kaupungin omista tiloista ei löydy sopivia

Salo rakentaa todennäköisesti kokonaan uuden rakennuksen museoiden yhteisvarastoksi.

Kaupunki on käynyt läpi omat vapaat kiinteistönsä, eikä niistä ole löytynyt tarkoitukseen sopivia tiloja.

Vuokraaminen ei käy, koska varastotilojen käyttöiän pitäisi olla 200 vuotta tai enemmän. Tilojen pitää olla tarvittaessa laajennettavissa.

Nyt ajatuksena on, että museoiden yhteisvarastolle haetaan ensi vuoden aikana vaatimukset täyttävä paikka, joka on lujalla maalla ja suojassa esimerkiksi tulvilta. Yksi mahdollisuus on hyödyntää kaupugin teollisuustontteja.

Yhteisvarastolle on tarkoitus hakea valtionapua. Myös EU-investointien mahdollisuus tutkitaan.

Tavoitteena on, että asia valmistellaan ensi vuoden aikana ja päätöksiä tehdään vuonna 2025. Varaston rakentaminen alkaa, kun se saa avustusta.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi hankkeen aikataulun talousarviokokouksessaan torstaina. Lopullisesti budjetin hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Museoiden yhteisvarastosta on puhuttu Salossa pitkään. Salon Seudun Sanomat uutisoi syksyllä 2020, että museoiden varastotilat ovat tupaten täynnä. ”Yhteisvarasto oli ollut museoväen toivelistan kärjessä jo vuosia”, jutussa kerrottiin.

Ongelma ei ole ratkennut itsestään eikä odottamalla.

Salon historiallisella museolla SAMUlla on yhdeksän museokohdetta, minkä lisäksi se hallinnoi näyttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta ja kuutta muuta varastotilaa.

Museolla on noin 50 000 esinettä, 17 000 valokuvaa ja 8 800 kirjaa. Kokoelmat ovat hajallaan puutteellisissa säilytystiloissa.

SAMU ei pysty vastaanottamaan esinelahjoituksia, mikä on vastoin museolakia, museon tärkeintä tehtävää ja sen omaa toimintasääntöä. Asialliset säilytysolosuhteet ovat myös vaatimus museoiden valtionosuudelle.

Kokoelmien hoito, käsittely ja tutkiminen on käytännössä mahdotonta tilanahtauden ja rakennusten huonon kunnon takia.

Taidemuseo Veturitallin kokoelmasta puolet on sijoitettu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja kaupungin muihin tiloihin. Huonot olosuhteet vaarantavat kaupungin taidekokoelman.

Museoilla on tarvetta myös varastotiloille, joissa säilytetään näyttelytarpeistoa irtoseinäkkeistä jalustoihin, laatikoihin, nostimiin, rakennustelineisiin ja ulkokalusteisiin.