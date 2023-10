Uusi kulttuuritalo saattaa nousta Salon keskustaan – lautakunta on yksimielisenä ajatuksen takana

Salon ydinkeskustaan Farmoksen tontille esitetään uutta kulttuurin monitoimitilaa.

Vapaa-ajan lautakunta päätti talousarviokokouksessaan Mia Blomqvistin (sd.) esityksestä, että uuden talon suunnitteluun varataan ensi vuodeksi 50 000 euroa.

Lautakunta oli päätöksessään yksimielinen.

Esitykseen liittyy historian havinaa, sillä Farmoksen tontille aikanaan suunniteltu Salon kulttuuri- ja kongressikeskus kaatui kaksikymmentä vuotta sitten, syksyllä 2003.

– Edelleen ollaan samassa tilanteessa. Edelleen toivotaan tilaa. Kahdessa vuosikymmenessä on tapahtunut sen verran positiivista, että teatteri Provinssi on ottanut riskin ja vuokrannut itselleen tilat, vanhan Salon kulttuurilautakunnassa 20 vuotta sitten istunut Mia Blomqvist sanoo.

Blomqvist muistelee, että kulttuuri- ja kongressikeskusta suunniteltiin Saloon vuosien ajan. Hankkeesta järjestettiin korkeatasoinen arkkitehtikilpailu, ja talolle käytiin katsomassa mallia muista kaupungeista.

– Sitten tuli romahdus. Uutena mahdollisuutena kulttuurille vuokrattiin Kiva kymmeneksi vuodeksi. Nyt meillä on Näkkäri, mutta se ei sovi kaikkeen. Se on tehty koulun auditorioksi, hän muistuttaa.

Uudesta kulttuuritilasta toivotaan monikäyttöistä. Sitä voisivat käyttää esittävän taiteen lisäksi kansalaisopisto, musiikkiopisto ja nuorisotoimi. Lisäksi katon alle toivotaan toimisto- ja kokoustiloja.

– En ajattele vain kuorolaulun edustajana, vaan nyt täytyy ajatella vähän ”out of the box”. Haaveilen, että uudesta paikasta tulisi kulttuurin kauppakeskus, ei vain musiikki- ja teatterisalia.

– Järjestöt kaipaavat myös kokoustiloja ja sellaista tilaa, joissa voisi säilyttää yhdistysten papereita, ettei niitä olisi pakko pitää ympäri kaupunkia ihmisten kodeissa.

Blomqvist muistuttaa, että Salon uudessa strategiassa puhutaan elinvoimaisesta Salosta.

– Jos asetetaan tavoitteita ja kirjoitetaan strategiapaperiin hienoja asioita, sen pitää näkyä myös kulttuuritiloissa.

Samaa mieltä on Salon vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Piia Keto-oja (sd.).

– Uudessa strategiassa vapaa-ajan tavoitteisiin on kirjattu, että Salo profiloituu urheilu- ja kulttuurikaupunkina. Se ei voi olla pelkkä kirjoitettu tavoite. Tarvitaan myös tekoja, Keto-oja sanoo.

Piia Keto-ojan mukaan kulttuurin tilantarve on Salossa ilmiselvä. Hän toivoo, että tarve ymmärretään myös kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

– Lautakunta on ollut ennenkin hyvin myötämielinen kulttuurille, mutta ennen kuin budjetti on päätynyt valtuustolle asti, on tapahtunut jotain poistoja, hän sanoo.

