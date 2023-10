Saloon myönnettiin vain kaksi kaatolupaa, vaikka ilveskanta on elinvoimainen

Salon alueelle myönnetyt ilvesten kaatoluvat ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosina siitä huolimatta, että ilveskanta on Salon seudulla vahva. Näin kertoo Vaskion metsästysseuran puheenjohtaja Markus Kakko.

– Salon ilveskanta on hyvin elinvoimainen ja vahva, jopa luultua vahvempi.

Kakon mukaan ilveksiä on lupa-alueella useita kymmeniä, arviolta viidestäkymmenestä sataan yksilöä. Poikkeuslupia ilvesten kaatamiseen on kuitenkin myönnetty tulevalle metsästyskaudelle vain kaksi. Vielä noin kymmenen vuotta sitten niitä myönnettiin hänen mukaansa kaikkiaan kymmenen.

Markus Kakko ei kuitenkaan pidä ilveksen kaatolupien vähenemistä huonona asiana.

– Ilveksiä mahtuisi olemaan täällä päin Suomea paljon enemmän, vaikkapa suhteessa susiin. Ilves on varsin hyväksytty riistaeläin myös metsästäjien keskuudessa.

Kakko huomauttaa myös, että ilveksellä on merkittävä tehtävä sorkkaeläinkantojen rajoittajana, sillä laji käyttää ravinnokseen muun muassa valkohäntäkauriita ja peuroja.

– Ylisuuri sorkkaeläinkanta maksaa yhteiskunnalle suuria summia.

Markus Kakon mukaan suurin syy kaatolupien vähenemiseen on se, että pentuehavainnot ovat vähentyneet.

– Ilveksen kaatoluvat perustuvat pentuehavainnointiin. Metsästyskaudella voidaan havaita vaikka kuinka monta aikuista yksilöä, mutta niitä ei lasketa havaintomääriin.

Pentuehavaintojen väheneminen ei kuitenkaan suoraan kerro pentueiden vähenemisestä, vaan Kakko arvioi, että niitä on merkittävästi havaittua enemmän. Hänen mukaansa kaatolupia saatettaisiin myöntää useampia, jos kaikki pentueet olisivat tiedossa.

Pentuehavaintojen määrän laskeminen johtuu Kakon mukaan ennen kaikkea siitä, että ihmiset eivät ilmoita tekemistään havainnoista yhtä ahkerasti kuin ennen.

– Ilveksestä ei ole mitään haittaa, eikä kukaan koe velvollisuudekseen ilmoittaa havainnosta, vaikka eläin onkin ilmoitettavien listalla.

Lisäksi ilveksen tai pentueen havaitseminen on jo lähtökohtaisesti hankalaa, sillä kyseessä on arka eläin, joka liikkuu lähinnä pimeään aikaan. Esimerkiksi Kakko itse on onnistunut näkemään ilvespentueen vain kahdesti.

Tällä hetkellä tietoa ilvesten määrästä saadaankin lähinnä riistakameroiden avulla sekä ilveksen jättämistä saaliseläinhaaskoista.

Ilveksen arka luonne ja sen vaikea havaitseminen tekee myös sen kaatamisesta hankalaa. Kaatamiseen tarvitaankin aivan tietynlainen maasto ja tietynlaiset olosuhteet sekä ajokoira ja useimmiten myös kahden metsästysseuran yhteistyötä.

Kaatamista hankaloittaa ennestään se, että ilves saattaa liikkua vuorokauden aikana jopa useiden kymmenten kilometrien matkan.

Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermansson kertoo, että poikkeuslupia ilveksen kaatamiseen myönnetään kannanhoidollisista syistä. Ilveskanta on Suomessa hänen mukaansa vahva, ja lajin suotuisan suojelun taso on saavutettu jo pitkän aikaa sitten.

Yksi keskeisimmistä syistä ilveksen kaatolupien myöntämiseen on Hermanssonin mukaan lajin arvon säilyminen.

– Jos ilvestä voi vähän metsästää, lajin arvo säilyy, eikä sitä nähdä pelkästään vahinkoeläimenä.

Kotieläinvahinkojen määrään kaatoluvilla ei ole juurikaan merkitystä, sillä ilvekset aiheuttavat lähtökohtaisesti vain hyvin vähän vahinkoja koti- tai lemmikkieläimille.

Markus Kakon tiedossa on vain yksittäisiä tapauksia Salon seudulta, jossa ilvekset olisivat aiheuttaneet kotieläinvahinkoja. Monet tapauksista ovat lisäksi sellaisia, joissa ei ole voitu todistaa, että vahingon aiheuttaja oli todella ilves.

– Ilveksen kohdalla puhutaan ongelmayksilöstä, jos se tekee kotieläinvahinkoja.

Metsästyskoirat kuitenkin törmäävät ilveksiin toisinaan. Kakko kertoo, että esimerkiksi pari viikkoa sitten sattui tapaus, jossa metsästyksessä mukana ollut beagle joutui ilveksen kynsiin. Tilanteesta selvittiin onneksi säikähdyksellä.

– Koiralle tuli haavaumia, mutta ei mitään hengenvaarallista, Kakko kertoo.

Ilves: Suomen runsaslukuisin suurpeto

Ilveksen kaatoluvat ovat poikkeuslupia, joiden myöntämisestä vastaa Suomen riistakeskus.

Ilveksen metsästysaika alkaa poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella joulukuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa.

Ilves on tällä hetkellä Suomen runsaslukuisin suurpeto. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan yli vuoden ikäisiä ilveksiä on ennen metsästyskauden alkua noin kaksi ja puoli tuhatta yksilöä. Pentueita on puolestaan noin neljä ja puoli sataa.

Metsästyslupia on tänä vuonna myönnetty Varsinais-Suomeen kaikkiaan 20. Koko Suomeen lupia on myönnetty kolmesataa, joka on reilut 12 prosenttia Suomen ilveskannasta.

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys on kestävällä tasolla, kun kaadettavien yksilöiden osuus on hieman alle 17 prosenttia aikuisten ilvesten määrästä.

lähde: riista.fi/

Salon ilveskanta on Varsinais-Suomen elinvoimaisimpia

Vaskion metsästysseuran puheenjohtaja Markus Kakko arvioi, että yksi Salon ja lähialueiden vahvimmista ilveskannoista on Vaskiolla. Lajin runsaslukuisuutta alueella selittävät monet tekijät.

– Syrjäinen sijainti, vähäinen asutus, suuret metsäalueet ja vahvat saaliseläinkannat selittävät sen, miksi Vaskiolla on ilveksiä.

Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermansson puolestaan kertoo, että pohjoisessa Salossa sijaitseva alue on ilveskannaltaan yksi Varsinais-Suomen vahvimpia. Alueeseen kuuluvat Vaskion lisäksi Hajala ja Kuusjoki.

– Ilvekset tuntuvat viihtyvän tuolla alueella. Siellä on sopivassa suhteessa peltoa, metsää ja korkeuseroja.

Ilveskannan vahvistumisen myötä laji on sopeutunut elämään myös yhä lähempänä ihmisasutusta, jossa on tarjolla enemmän ravintoa. Markus Kakon mukaan esimerkiksi Salossa ilvekset liikkuvat aiempaa lähempänä keskustoja.

– Kaupungin laitamilla on vahvat rusakko- ja kauriskannat, Kakko selventää.