Salossa kadonneen miehen seurue puhui venäjää tai viroa – jokea ei vielä ole naarattu

Lounais-Suomen poliisi ei ole vieläkään tavoittanut seuruetta, joka poistui salolaisesta yökerhosta perjantaina 13. lokakuuta yhdessä kadonneen miehen kanssa. Poliisi pyytää edelleen yleisöltä havaintoja ja tietoja kadonneen liikkeistä.

Kadonnut lähti viiden–seitsemän hengen miesporukassa Down Under Bar -yökerhosta puoli yhdentoista aikaan illalla. Poliisin saamien uusien tietojen mukaan seurueen henkilöt puhuivat keskenään mahdollisesti venäjää tai viroa.

Porukan miehet ovat suunnilleen 30–40-vuotiaita, ja kaikilla heistä on lyhyet, siilipituiset hiukset tai kalju. Miehillä oli tumma vaatetus. Yksi heistä on hyvin isokokoinen, ja hänellä oli yllään tumma työtakki. Poliisi pyytää miesseurueen jäseniä ottamaan yhteyttä poliisin.

Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.

– Poliisin tiedossa ei ole esimerkiksi riitaa tai käsikähmää. Haluamme ennen kaikkea kuulla porukan havaintoja esimerkiksi siitä, mihin suuntaan kadonnut lähti, selventää rikoskomisario Jutta Store Salon Seudun Sanomille.

– Olemme nyt käännättämässä poliisin tiedotetta muille kielille, josko siten seurue tavoitettaisiin paremmin.

Poliisi on saanut yleisöltä tietoja kadonneen miehen liikkeistä yökerhossa, mutta hänestä ei ole saatu vahvistettuja havaintoja yökerhosta poistumisen jälkeen.

– Vihjeitä on ylipäätään tullut hyvin vähän, alle kymmenkunta, Store toteaa.

Poliisi on viime viikkoina etsinyt aktiivisesti kadonnutta miestä. Viime päivinä häntä on etsitty katoamisalueen ympäristöstä yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) kanssa. Etsinnöissä on tarkastettu esimerkiksi lähistön asuintalojen ulkorakennuksia ja piha-alueita.

Etsinnät ovat ihmetyttäneet paikallisia, ja asiasta on keskusteltu vilkkaasti sosiaalisessa mediassa. Store vahvistaa, että ovelta ovelle on etsintöjen vuoksi tosiaan käyty, mutta toisin kuin somessa luultiin, helikopteria ei käytetty.

– Ilmeisesti lähistöllä olisi ollut jotain harjoituksia, joten ehkä kopteri on liittynyt nihin.

Storen mukaan jokea ei vielä ole naarattu, mutta sen rannoilla on käyty koiran kanssa, tuloksetta.

Viime päivien kaltaisista yhtä isoista etsinnöistä ei toistaiseksi ole sovittu.

– Meillä ei ole mitään tietoa, mistä etsiä, ja alue on hankala ja iso. Emme tiedä, mihin suuntaan hän lähti. Viimeksi etsinnät kohdistettiin noin kilometrin säteelle viimeisestä havaintopaikasta, Store avaa.

Sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin, miksi etsintöjä tehtiin pimeällä. Store ei tiedä tähän vastausta, mutta arvelee, että iltainen aikataulu on saattanut sopia parhaiten Vapepalle.

Storen mukaan kadonnut mies on itsekin salolainen. Hänen puhelimensa ja lompakkonsa olivat jääneet yökerhoon.

Kadonnut on 45-vuotias ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hän on olemukseltaan laiha. Hänellä on useita tatuointeja, kuten vasemman käden keskisormessa olevat kirjaimet J ja R. Lisäksi oikean käden rystysissä on numerot 1978.

Kaikki tiedot ja havainnot miesseurueesta tai kadonneesta voi ilmoittaa Lounais-Suomen poliisilaitokselle osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.

Artikkelia muutettu 31.10.2023 kello 14.46. Lisätty Jutta Storen kommentit.