Salon seurakunnan pitäisi laittaa kiinteistökaupat tauolle

Salon Seurakunta aikoo laittaa myynti listalle 19 kohdetta. Osa on seurakuntataloja entisen Salon alueella. Perttelin, Kiikalan, Kuusjoen, Muurlan ja Kiskon seurakuntatalot ovat realisoitavat kohteet.

Ymmärrän kyllä, että kiinteistömassa on suuri, mutta mitä mieltä ollaan kyseessä olevissa kuntakeskuksissa myyntiaikeista? Ainakin itse puolustan Kuusjoen seurakuntataloa. Mikäli se on saanut avustusta perintörahoista rakennettaessa, on sen myynti aika epäreilua. Siellä toimivat aktiivit ovat jo sanoneet, että eroavat kirkosta mikäli Kuusjoen srk-talo menee myyntiin.

Tosin puolustan kaikkien seurakunta talojen myyntivastaisuutta. Onko näitä asoita huomioitu lainkaan? Luvataan oheistilat, mutta se ei ole sama asia kuin oma kiinteistö.

Ehdotan, että otetaan aikalisä ja mietitään asiat uudelleen ja Paunalankin kohdalla myynti siirretään vuosiksi eteenpäin, jotta saadaan muistotilaisuuspaikkoja lähellä kappelia ja kunnostetaan Helisnummen puutarhurin talo myös muistotilaisuuspaikaksi. Siitä saataisiin mukava pieni tila lähellä kappelia, koska väki on vähentynyt tilaisuuksista.

Paunalassa on myös puutyökerho, joka on ilmeisesti tauolla, koska varmuutta ei ole voiko jatkaa. Siinäkin on osa seurakunnan aktiiveja mukana.

Kaikkea ei aina voi myydä sillä perusteella, että on huonossa kunnossa, koska on tahallaan jätetty korjausvelka tekemättä. Nyt on luvattu, että tulee talokirja tarvittavista korjauksista, mutta 20 vuotta liian myöhään. Iso pomo lupasi, että katot korjataan, mutta se ei riitä.

Kaikesta huolimatta uskon seurakuntalaisten voimaan. Kirkosta eroamisia tulee paljon kun myyntilista lähtee rullaamaan.

Simo Vesa

kirkkovaltuutettu

Salo