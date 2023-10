Someron kaupunki myy Evertintieltä jälleen kerrostalon – salolainen Matti Kakko osti aiemmin kaupungilta naapuritalot

Someron kaupunki aikoo myydä Evertintieltä jo kolmannen iäkkään kerrostalon. Kyseessä on viimeinen kaupungin vuokratalo alueella. Myyntiin tulevan kerrostalon viereiset talot omistaa salolainen yrittäjä Matti Kakko.

Myytävä talo on valmistunut vuonna 1972 ja siinä on 15 asuntoa. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen on toiveikas, että myös tälle kerrostalolle löytyy ostaja.

– Sellainen käsitys meillä on, että kerrostaloa kohtaan olisi kiinnostusta, Suikkanen sanoo.

Vuokrakerrostaloa hallinnoi kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Somerasunnot. Kaupunginhallitus antoi maanantaina Somerasunnoille luvan viedä myyntiasiaa eteenpäin, sillä kaupunki puoltaa kerrostalon vapauttamista aravarajoituksista.

Somerasunnot perustelee myyntiä kerrostalon huonolla kunnolla. Selvitysten mukaan talon korjaaminen siten, että sille saataisiin jonkin verran lisää käyttöikää, maksaisi noin 600 000 euroa. Kerrostalon kattavan peruskorjauksen hinta olisi 1,3 miljoonaa euroa. Taloon on ollut myös vaikea saada vuokralaisia, sillä siinä ei ole hissiä.

Myös Evertintieltä aiemmin myydyt kerrostalot olivat huonossa kunnossa. Kaupunki suunnitteli alun perin vuonna 2019 vanhimman kerrostalon purkamista, mutta purkuaikeet herättivät yllättäen ostajien kiinnostuksen. Matti Kakon omistama Salon Hallitilat Oy osti vuonna 1968 valmistuneen talon187 000eurolla.

Seuraavan 1969 valmistuneen kerrostalon Kakko osti kaksi vuotta myöhemmin yhdessä Santtu Lahdelman kanssa 159 000 eurolla. Kaksikko osti samaan aikaan kaupungilta myös Kalevintieltä 1970-luvulla valmistuneen korjauksia vaatineen kahdeksan asunnon rivitalon.

Kakko on myöhemmin peruskorjannut Evertintien kerrostalojen asuntoja. Talot toimivat parhaillaan ukrainalaisten vastaanottokeskuksena.

Someron kaupungille jää kerrostalon myynnin jälkeen noin 250 vuokra-asuntoa, joista osa on Somerasuntojen ja osa suoraan kaupungin omistuksessa. Suikkanen kertoo, että asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä yli 90 prosenttia.

– Ukrainalaisten tulo on nostanut selvästi käyttöastetta ja vähentänyt tyhjien asuntojen määrää.

Kaupungin tavoitteena on parantaa vuokra-asuntojen kuntoa, jotta ne houkuttelisivat aiempaa paremmin asukkaita.

– Teimme juuri kierroksen Somerasuntojen vuokra-asunnoissa. Siellä on hyväkuntoisia, mutta myös korjaustarpeessa olevia asuntoja. Valitettavasti myös vuokralaisten lähdön jälkeen tarvitaan välillä isojakin pintaremontteja, Suikkanen huomauttaa.

Suikkanen sanoo, että kokonaisten talojen myynti sekä vanhojen lainojen lyhennysten väheneminen on parantanut selvästi Somerasuntojen taloutta.

– Isommat korjaukset edellyttävät kuitenkin edelleen lainanottoa. Tavoite on myös, että voisimme tulevaisuudessa saada kaupungille myös uusia vuokra-asuntoja.