Somero palkkasi jälleen konsultin pohtimaan koulujen kohtaloa – neljä vuotta sitten konsultti esitti melkein kaikkien koulujen sulkemista

Ulkopuolinen konsultti pohtii jälleen Someron alakoulujen kohtaloa. Mahdollisia kouluvaihtoehtoja selvittelee FCG, joka teki myös edellisen, vuonna 2019 valmistuneen selvityksen.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että konsultti aloitti työnsä muutama viikko sitten ja uutta ehdotusta odotetaan vielä tämän kuun aikana.

– Halusimme jälleen ulkopuolisen näkemyksen. Katsotaan, saadaanko tätä kautta uusia ajatuksia ja perusteluja eri vaihtoehdoille, Suikkanen perustelee konsultin palkkaamista.

Konsultin esitys menee sivistyslautakuntaan, joka käsittelee kouluverkkoa marraskuussa.

– Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto tekee kouluista päätöksen joulukuussa. Sitä ennen pidetään valtuustolle iltakoulu, Suikkanen sanoo.

Neljä vuotta sitten konsultin esitys oli, että Somerolle jätetään vain yksi alakoulu eli Joensuun koulu. Sulkulistalla olivat niin Oinasjärven ja Pitkäjärven kyläkoulut kuin keskustassa sijaitseva Kirkonmäen yli sadan oppilaan koulu.

Somerolla on ollut esillä voimakkaana vaihtoehto, jossa Pitkäjärven ja Oinasjärven kyläkouluihin jätettäisiin 1–2-luokat ja muut luokat siirrettäisiin keskustaan. Samalla kyläkouluihin keskitettäisiin kylien päivähoito, jolloin kiinteistöjä voitaisiin vähentää.

Tätä mallia esitti myös sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm viime huhtikuussa sivistyslautakunnalle. Lautakunta ei hyväksynyt ehdotusta, vaan katsoi, että Oinasjärven ja Pitkäjärven kyläkouluissa tulee säilyttää luokat 1–6. Asiaa tarkasteltaisiin uudestaan, jos koulujen oppilasmäärä laskee alle 25 oppilaan.

Sivistyslautakunnan kanta ei miellyttänyt kaupunginhallitusta, joka palautti kouluasian sivistyslautakunnalle. Näin palattiin jälleen alkuasemiin. Suikkasen mukaan ajatus 1–2-luokkien jättämisestä kyläkouluihin ei ole enää yhtä varteenotettava vaihtoehto kuin vielä keväällä.

– Sivistyslautakunta ei pitänyt mallista. Toisaalta nykylukujen valossa näyttää siltä, että lasten määrän vähenemisen takia tuo vaihtoehto olisi aika lyhytikäinen, Suikkanen toteaa.

Suikkanen huomauttaa paineiden kouluverkon supistamiseen kasvaneen viime kuukausina entisestään.

– Oppilasmäärä pienenee ja samalla valtionosuuksien lasku pakottaa kaupunkia tehostamaan toimintaansa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut Somerolle runsaasti sotaa paenneita ukrainalaisia. Joensuun koulussa on parhaillaan 26 ukrainalaista oppilasta, minkä takia koululle on tarvittu myös lisäparakkeja. Kirkonmäen koulussa Ukrainasta paenneita oppilaita on 11.

– Kouluja koskevissa laskelmissa ja selvityksissä lähdetään siitä, että ukrainalaiset jäävät Somerolle opetukseen, Suikkanen sanoo.

Vuoden 2019 konsulttiselvityksessä esitettiin, että 1–6-luokkien oppilaita opetettaisiin jatkossa Joensuun koulun lisäksi Kiiruun koulussa, joka on tällä hetkellä pelkkä yläkoulu. Kiiruun koulun kalustusta ja mahdollisesti sisäänkäyntejä muutettaisiin alakoululaisten tarpeita vastaavaksi.

Konsulttiselvitys koski myös varhaiskasvatusta. Sillä puolella esityksenä oli Pitkäjärvellä sijaitsevan Sammalniityn päiväkodin lopettaminen, kun taas Somerniemen Leppäkertun päiväkoti saisi jatkaa.

Suikkanen korostaa koulupäätöksen vaikuttavan siihen, millaisia kiinteistöjä kaupunki jatkossa tarvitsee.

– Varhaiskasvatuksen ja 1–2 luokkien keskittäminen samaan rakennukseen Pitkäjärvellä ja Oinasjärvellä olisi tehostanut kiinteistöjen käyttöä. Jos kyläkoulut loppuvat, jää pohdittavaksi se, miten kylien varhaiskasvatus sen jälkeen järjestetään.