Salon ja Someron sote-alueen nykyiset linjaukset diabeetikoiden jalkahoidosta tyrmistyttivät somerolaiset Maria ja Pentti Rauhaniemen. 86-vuotias Pentti Rauhaniemi on käynyt pari kertaa vuodessa jalkahoidossa Somerolla diabeteshoitajan kautta saamillaan lähetteillä.

Alkusyksystä hän sai Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan lähetteen jalkaterapeutille Saloon. Paikallisten palveluntarjoajien hoitoja ei enää korvata, sillä Somerolla toimivista jalkojenhoitajista kukaan ei ole terapeutti.

Maria Rauhaniemi ihmettelee, etteikö jalkojenhoitaja olisi pätevä leikkaamaan kynsiä, poistamaan känsiä ja hieromaan.

– Pentillä on muuten helpot jalat, mutta pitkät ja paksut kynnet ja muutama känsä. Jalat ovat voineet hyvin täkäläisillä hoidoilla. Lähin jalkojenhoitaja löytyy tien toiselta puolelta ja paikkakunnalla on muitakin hyviä.

Uusi määräys lisää vaivaa, vie aikaa ja nostaa kustannuksia, mutta Pentti Rauhaniemi halusi käydä kerran kokeilemassa jalkaterapeuttia. Hän ajoi torstaina Kela-taksilla Saloon ja takaisin, ja maksoi matkoista yhteensä 50 euron omavastuun. Jalkahoidon hinta on Kela-korvauksen jälkeen 11,60 euroa.

– En pidä aiheellisena lähteä Saloon toista kertaa. Jalkahoito terapeutilla oli aivan samanlainen kuin somerolaisilla jalkahoitajilla. Kokemus ei ollut parempi eikä huonompi. Hän teki samat toimenpiteet.

Pentti Rauhaniemi joutui maksamaan korvatusta Salon-reissusta enemmän kuin paikallisen palvelun ostamisesta täyteen hintaan.

– Samanlainen kolmen vartin jalkahoito maksaa täällä 55 euroa, Maria Rauhaniemi huomauttaa.

Hän muistuttaa, että kotipaikkakunnalta hoidon saa huomattavasti vähemmällä vaivalla, kun ei tarvitse tilata taksia eikä käyttää aikaa kulkemiseen.

– Nuoremmille voi olla hupia matkustaa Saloon, mutta ei enää meidän ikäisille.

Varhan Salon ja Someron sote-aluepäällikkö Petri Salo toteaa, että muutoksen taustalla on hoitokäytäntöjen yhdenmukaistaminen Salon toimintamallin mukaiseksi.

– Somerolla diabetespotilaat on ohjattu jalkojenhoitajalle, mutta Salossa diabeteshoitaja on ohjannut ensimmäisen käynnin jalkaterapeutille, joka on tehnyt arvion riskitekijöistä. Riskijalkojen hoitoa on jatkettu jalkaterapeutilla, mutta muut on ohjattu käymään omalla kustannuksellaan jalkojenhoitajalla, Petri Salo kertoo.

Kyseessä ei siis ole koko Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta koskeva linjaus. Toiminnassa on aluekohtaisia eroja.

– Kyse on valinnoista ja siitä, mihin panostetaan, Petri Salo huomauttaa.

Salossa on jalkaterapeutteja julkisella puolella, ja tarjontaa on täydennetty ostopalvelulla. Petri Salo myöntää, että Somerolla jalkahoidossa käyneet häviävät valitussa mallissa.

– On valitettavaa, ettei Somerolta saa jalkaterapeutin palveluja. Mietimme vielä, voisiko jalkaterapiaa saada lähipalveluksi myös Somerolle.

Pentti Rauhaniemi tulee saamaan Varhalta puolen vuoden päästä uuden lähetteen Saloon, mutta hän ei aio toiste matkustaa turhaan.

– Sote-uudistuksen jälkeen on tehty monenlaisia muutoksia ja käytännöt ovat menneet huonommaksi, hän toteaa.

Myös Maria Rauhaniemellä on todettu diabetes. Hän sai toukokuussa Someron terveyskeskuksen johtavan lääkärin allekirjoittaman kahden käyntikerran lähetteen jalkojenhoitajalle.

– Tarkistin, että se pätee edelleen, joten käytän Kelan korvaamat hoidot Somerolla. Sen jälkeen täytyy käynnit maksaa itse, jos sote-alueen käytäntö ei muutu, Maria Rauhaniemi miettii.

– Tällaista ei pidä hyväksyä. Somerolaiset eivät saa suostua tällaiseen linjaukseen. Muutos on saatava.