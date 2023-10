Tarja Murrosta vuoden isovanhempi – seivästähti Wilma Murron mamma paistaa edelleen lettuja lastenlapsilleen

Kuusjokelainen Tarja Murto on valittu Vuoden isovanhemmaksi. Tarja Murto on tullut tutuksi seiväshypyn arvokisojen kotikatsomoissa lapsenlapsensa Wilma Murron ahkerana kannustajana. Hän on puhunut julkisuudessa paljon, miten on lastenlastensa kanssa liikkunut ja kannustanut heitä urheilemaan.

Vuoden isovanhemman valitsee Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry. Tunnus jaetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on myönteisellä tavalla edistänyt lasten ja isovanhempien suhteita sekä isovanhempien arvostusta. Tunnus jaetaan nyt 32. kerran.

– Ihmettelin suuresti, miksi juuri minä tällaisen tunnustuksen saan. Meitä isovanhempia on niin paljon ja kaikki ovat varmasti tärkeitä ja tunnustuksen arvoisia. Mutta tietysti tämä tuntuu hyvältä, Tarja Murto kuvailee tunnelmiaan Vallin tiedotteessa.

– Olen sanonut lastenlapsilleni, että aina ei tarvitse voittaa, vaan tärkeintä on liikkua. Kun he olivat lapsia, me kisailimme ja urheilimme leikkimielisesti ihan tässä meidän pihallamme.

Murto korostaa, että isovanhemmat voivatkin kannustaa lapsenlapsia liikkumaan ihan vain yhteisen ulkoilun avulla. Aina ei tarvitse ajatella, että pitäisi harrastaa jotain tiettyä urheilulajia.

Valli ry halusi tunnustuksella myös muistuttaa, että aikana, jolloin puhutaan paljon lasten liian vähäisestä liikkumisesta, isovanhemmatkin voivat olla tärkeässä roolissa mukana kannustamassa lapsia liikkumaan.

Vaikka urheilu on ollut tärkeässä roolissa, tärkeintä Tarja Murrolle on kuitenkin se, että lastenlapset ovat pysyneet terveinä ja asiat ovat kaikkien elämässä menneet hyvin.

– On ollut hienoa seurata lastenlasten kasvamista ja heidän onnistumisiaan elämässä. Pidämme edelleen yhteyttä tiiviisti: he soittelevat ja tulevat käymään usein. Olen edelleen se mamma, joka paistaa lettuja, jos joku lastenlapsista vaan pyytää, Tarja Murto kertoo.

Isovanhempien päivää vietetään vuosittain lokakuun kolmantena lauantaina, eli tänä vuonna sitä juhlitaan 21.10. Merkkipäivää on vietetty vuodesta 1985. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota isovanhempien merkitykseen lapsenlapsilleen sekä isovanhempien arvostukseen koko yhteiskunnassa.

Vuoden isovanhempi -tunnustus on myönnetty aikaisemmin muun muassa Matti Alahuhdalle, Aktivistimummoille, iskelmälaulaja Katri Helena Kalaojalle, kirjailija Kirsi Kunnakselle , rap-mummo Eila Nevanrannalle, arkkiatri Risto Pelkoselle ja ”Lotan papalle” eli isoisä Jorma Saahkolle.