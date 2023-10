Terrori on alivoimaisen ase

Uusin osoitus terrorin voimasta vaikuttaa kansojen elämään on Gazan Hamas-sotureiden väkivaltainen hyökkäys israelilaiskohteisiin lokakuussa. Tämä terrori-isku horjuttaa pahasti vakautta Lähi-idän perusselkkauksen alueilla ja laajemminkin Lähi-idässä.

Terrorismista on tullut kestoaihe maailman uutisvirtoihin viimeistään syyskuusta 2001 lähtien, kun al-Qaidan islamistiset terroristit iskivät amerikkalaiskohteisiin New Yorkissa ja Washingtonissa. Nekin iskut horjuttivat pahasti maailman vakautta ja turvallisuutta. Ryhdyttiin sotatoimiin terroristeja ja heidän suojelijoitaan vastaan.

Maailman uutisvirroissa terrorismista saa aina isoja, tunteita nostattavia otsikoita. Niinpä terroristit tavoittelevatkin suurta mediajulkisuutta. Terroriteoillaan he haluavat vallata ihmismielet pelolla. Siinä mediajulkisuus auttaa heitä paljon.

Vaikka terrorismia on harjoitettu jo vuosituhansien ajan, sitä ei ole vieläkään kiistattomasti määritelty. Jopa YK-piirissä etevät juristit ja valtio-oppineet ovat yrittäneet määritellä, mitä terrorismi on. Yrityksessä epäonnistuttiin: toisten terroristi on toisille vapaustaistelija ja päinvastoin.

Maallikkojärjellä ajateltuna terrorismi on laitonta väkivaltaa poliittisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, uhreina usein viattomia ihmisiä. Vakaissa yhteiskunnissa yksinoikeus väkivallan käyttöön on vain poliisilla ja puolustusvoimilla. Epävakaissa valtioissa saatetaan ryhtyä väkivaltaiseen toimintaan omalla oikeutuksella.

Terrorista on sanottu niinkin, että se on alivoimaisen tehokkain ase ylivoimaa vastaan. Näin on ollut myös palestiinalaisten ja Israelin suhteissa.

Poliittista terrorismia on selvimmin sellaisten vapautusliikkeiden toiminta, jotka tavoittelevat itsehallintoa tai itsenäisyyttä edustamalleen väestölle väkivaltaisin keinoin. Hyvin tunnettuja näistä ovat Palestiinan vapautusjärjestöt, uusimpina Hamas ja Islamilainen Jihad, niitä ennen PLO ja sen kanssa kilpaillut Palestiinan vapautuksen kansanrintama PFLP 1990-luvulle asti.

Israelin valtion perustamisesta lähtien palestiinalaiset ovat kokeneet tappioita Lähi-idän perusselkkauksessa jo 75 vuoden ajan. Alun perin suunniteltu kahden valtion malli ei ole toteutunut. Palestiinalaisten elinolot Israelin miehitysalueilla ja pakolaisleireillä naapurimaissa ovat jatkuvasti huonontuneet muihin arabikansoihinkin verrattuna.

Eniten palestiinalaisten olot ovat huonontuneet viime vuosina Gazan alueella. Siellä ahtaasti asuvalla, yli kahden miljoonan asukkaan pakolaisväestöllä on puutetta kaikista siedettävän elämän perusedellytyksistä: ansiotöistä, palkkatuloista, asunnoista, kouluista, terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta. Gazasta on tullut maailman suurin avovankila, saarrettu maakaistale.

Alueen asukkaista puolet on nuoria vailla minkäänlaista näkymää paremmasta elämästä.

Oman näkymänsä heille tarjoaa Hamas taisteluhuutoineen: tuhotaan Israel! Gazassakin terroria sikiää ja syntyy ihmisten epätoivosta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta.

Vesa Jaakola

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti