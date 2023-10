Uuden yökerhon jono ulottui lauantaiyönä Salon seurakuntatalolle asti

Uuden salolaisen yökerhon avautuminen tapahtui viikonloppuna vauhdikkaasti.

Kirkkokadun ja Helsingintien kulmassa sijaitsevan Down Under Barin avajaiset lauantaina vetivät niin paljon ihmisiä, että asiakkaiden jono ulottui Kirkkokadun reunaa pitkin seurakuntatalolle asti. Ihmisten määrä yllätti ravintoloitsijan täysin.

– Avajaiset olivat menestys. Emme olisi ikinä uskoneet, että ne houkuttelevat sellaisen määrän väkeä, sanoo Isaac Visser, toinen ravintolan perustajista.

– Siitä täytyy kiittää ihmisiä, että vaikka jono oli pitkä, kaikki jaksoivat olla tosi rauhallisia, eikä järjestyshäiriöitä ollut, hän jatkaa.

Visserin mukaan ravintolan sisätiloissa oli kerralla noin 300 ihmistä ja ulkona jonossa noin 150 ihmistä. Ravintolan väki sai tehdä töitä hiki hatussa ovien avaamisesta sulkemiseen asti.

Visser toteaa olevansa ylpeä henkilökunnan suoriutumisesta, mutta hän myöntää, että valtava asiakasmäärä pääsi yllättämään ja vielä on opittavaa.

– Osa asiakkaista joutui odottamaan juomiaan pitkään, hän pahoittelee.

Tällä hetkellä Down Under Barissa on kahdeksan työntekijää.

– Tarvitsemme lisää työntekijöitä, Visser sanoo.

Down Under Bar toimii kahdessa kerroksessa. Katutasossa on rento pubi, josta saa myös ruokaa. Ruoka valmistuu naapurissa, BKK by Thai Food Companyn keittiössä. Yläkerrassa taas on yökerho, joka on avoinna perjantai- ja lauantai-iltaisin.

Yökerhossa suurin osa asiakkaista oli avajaisviikonloppuna Visserin mukaan 18–21-vuotiaita. Alakerran baarissa taas kävijöiden ikä oli noin 25–35 vuotta.

Visser arvelee, että ensi viikonloppuna ei tule enää avajaisviikonlopun kaltaista rynnistystä. Jonojen välttämiseksi hän haluaa silti antaa yökerhokävijöille vinkin.

– Kannattaa tulla jo aikaisemmin, eikä vasta puoliltaöin. Avaamme yökerhon ovet jo klo 22.

