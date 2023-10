Uusi isännöitsijä odottaa tilinkäyttöoikeuksia Somerolla – Säästöpankki usuttaa taloyhtiöitä erityistilintarkastuksiin

Somerolaisen tilitoimiston petos- ja kavallusepäilyt paljastanut lakimies Juho Eloranta ei ole vieläkään saanut kaikkien isännöimiensä taloyhtiöiden tilinkäyttöoikeuksia Someron Säästöpankista. Yli 20 somerolaista taloyhtiötä on siirtänyt isännöintinsä Elorannalle, mutta häneltä puuttuu vielä noin puolet tilinkäyttöoikeuksista.

Someron Säästöpankin pankinjohtaja Joni Rintamaa totesi syyskuussa, että hallituksen pöytäkirjalla tilinkäyttöoikeudet pitäisi saada kuntoon kaupparekisterin vääristä tiedoista huolimatta (SSS 28.9.2023). Sen jälkeen Juho Elorannalle kuitenkin ilmoitettiin, että hän voi tuoda taloyhtiöiden laskut pankkiin tiskille maksettavaksi.

Hallitus valitsee isännöitsijän, mutta hallituksen pöytäkirjanote ei ole avannut Elorannalle tilinkäyttöoikeuksia. Säästöpankki on vaatinut todisteeksi yhtiökokouspöytäkirjaa, jos kaupparekisterin tiedot eivät ole olleet ajantasaiset.

Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan Someron Säästöpankki on luovuttanut tilinkäyttöoikeudet ainakin kahden eri taloyhtiön isännöitsijälle ja kolmannen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle nykyisten hallitusten pöytäkirjanotteiden perusteella, vaikka taloyhtiöiden rekisteritiedot eivät ole olleet ajan tasalla. Eloranta kokee saavansa eriarvoista kohtelua.

– Epäilysten herääminen on vaatinut korottamaan tarkkuutta. Tapaukset ovat erilaisia ja siksi myös niiden varmentamisessa on eroja, Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Siviranta toteaa.

Hän muistuttaa, että pelkästään jo sähköinen allekirjoitus vaatii sitä, että kaupparekisterin tiedot ovat oikein.

– Jos rekisteritiedot eivät ole ajan tasalla, tarvitsemme yhtiökokouksen pöytäkirjan siitä, että hallituksen jäseniksi on valittu ne, joita hallituksen kokouksen pöytäkirjassa on mainittu.

Petosepäilyjen kohteeksi joutunut somerolainen tilitoimisto isännöi ennen epäilyjen julkistusta vajaata viittäkymmentä taloyhtiötä. Niistä suurin osa on ollut Someron Säästöpankin asiakkaina.

– Niille on tähän asti tarjottu kaikki pankkipalvelut huolimatta siitä, että kaupparekisterin tiedot hallitusjäsenistä ovat olleet väärin. Entinen isännöitsijä ei ole päivittänyt tietoja vuosiin, Juho Eloranta huomauttaa.

Hän kertoo, että taloyhtiöiden yhtiökokousten pöytäkirjoja on kateissa tai niistä puuttuvat pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset, joita ilman muutoksia ei voida rekisteröidä. Kahdeksassa yhtiössä on pidettävä tämän takia ylimääräinen yhtiökokous.

– Yhtiökokousten pöytäkirjat on saatava ajan tasalle ja allekirjoitettua, jotta Patentti- ja rekisterihallitus voi tehdä muutokset kaupparekisteriin, Eloranta sanoo.

Sähköisesti tehdyt ilmoitukset hallitusten jäsenmuutoksista päivittyvät kaupparekisteriin tällä hetkellä noin viikossa.

Juho Eloranta kertoo, ettei Säästöpankki suostu toimittamaan hänelle laina-asiakirjoja niidenkään taloyhtiöiden osalta, joissa kaupparekisteritiedot ovat oikein ja hänet nimetty isännöitsijäksi. Tiedonsaanti on koettu vaikeaksi myös tilejään selvittelevissä asunto-osakeyhtiöissä.

Säästöpankin palvelumaksuja aiemmin julkisuudessa arvostellut asunto-osakeyhtiön puheenjohtaja ei ole saanut yhteydenottoa pankista, vaikka pankinjohtaja Joni Rintamaa totesi jo kaksi viikkoa sitten, että hinnoista voidaan neuvotella taloyhtiöiden kanssa. Tuolloin Salon Seudun Sanomat kertoi, että alunperin pankki oli arvioinut viiden vuoden tili- ja laskutietojen luovuttamisesta kertyvän laskua yli 3 000 euroa.

– Meiltä on senkin jälkeen vain kysytty, alkaako pankki etsiä tietoja yli 80 euron tuntihinnalla. En edelleenkään tiedä, miten petos- ja kavallusepäilyjen selvittämiseen tarvittavat tiedot saadaan pankista, hallituksen puheenjohtaja sanoo.

Taloyhtiöiden konekieliset tiliotteet eivät avaudu Someron Säästöpankin tietojärjestelmästä samanlaiseen muotoon eivätkä tulostu yhtä selkeinä kuin yksityisten pankkiasiakkaiden tiliotteet, joista näkyy kuka on maksanut ja kelle on maksettu. Pankkiohjelman konekielisestä tiliotteesta näkee vain laskujen viitteet ja nekin voivat olla köntässä, joten taloyhtiöiden kaipaamien laskutietojen purkaminen vaatii pankissa käsityötä. Laskut on etsittävä manuaalisesti viitenumeroiden perusteella ja se vie aikaa.

Toimitusjohtaja Petri Siviranta toteaa, että palveluja on luvattu antaa vähintään puoleen hintaan kaikille taloyhtiöille, joiden tileissä epäillään olevan väärinkäytöksiä näiden aiemmin käyttämän isännöitsijän ja tilitoimiston jäljiltä. Samalla Siviranta pohtii, kannattaako maallikoiden kuitenkaan itse yrittää selvittää taloyhtiön kirjanpidon epäselvyyksiä.

– Suosittelen kaikkia näitä taloyhtiöitä teettämään erityistilintarkastuksen. Erityistilintarkastus voi olla kallis, mutta vielä kalliimmaksi voi tulla se, ettei sitä teetetä, hän muistuttaa.

Erityistilintarkastusta tarvitaan, kun epäillään, että taloudenhoidossa on rikottu lakia.

Siviranta sanoo, että pankki ei ole saanut asunto-osakeyhtiöiltä mitään palautetta huonosta palvelusta.

– Tulkaa pankkiin keskustelemaan, jos on epäselvyyksiä. Jos olemme tehneet virheen, me korjaamme sen, Siviranta toteaa.