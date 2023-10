Uusi muuntohuume ajaa itsemurhiin Salossa – ”Peukku on taas rantautunut”, kokenut käyttäjä kertoo

Salon huumemarkkinoille valuu uutta synteettistä yhdistettä, joka aiheuttaa psykooseja, harhaisuutta ja väkivaltaa. Kun muuntohuumeet edellisen kerran vyöryivät Saloon, Mikko päätyi kuudeksi viikoksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.

– Niissä oli varmasti jotain paskaa seassa. Multa lähti kävelykyky, ja lääkäri sanoi, että olisin kuollut viikossa, Mikko sanoo.

Samaa ainetta vetäneistä kavereista sairastui Mikon mukaan muitakin. Käyttäjät kutsuivat huumetta peukuksi. Se oli arvattavasti alfa-pvp:tä, joka ajoi salolaisia huumeidenkäyttäjiä psykiatriselle osastolle ja itsemurhiin. Nyt markkinoilla on uusi yhdiste alfa-pvip, joka on kemiallisesti hyvin lähellä vanhaa pvp:tä.

– Peukku on taas rantautunut. Sitä haetaan Turusta ja muualta, Mikko kertoo.

Kolme salolaista huumeidenkäyttäjää on tehnyt puolen vuoden aikana itsemurhan. Vaikuttimiksi epäillään psykoaktiivisia aineita.

Huumetyöntekijät ovat syystä huolissaan.

A-klinikan sairaanhoitaja Sanna Häkkilä muistaa edellisen muuntohuumeaallon, joka alkoi ravistella Saloa kahdeksan vuotta sitten.

– Ihmiset olivat silloin todella huonossa kunnossa.

Teollisuus- ja tutkimuskemikaaleista Kiinassa valmistetut aineet yleistyivät nopeasti. Myyjää ei tarvinnut etsiä kadulta. Tilauksen saattoi tehdä netissä, ja posti kuljetti paketin kotiin. Monet verkkokaupat lupasivat lähettää uuden tuotteen, jos ensimmäinen lähetys jäi tullissa kiinni.

Nuoret saattoivat saada huumeita helpommin kuin alkoholia. Aineita toi myös väkivaltainen rikollisjärjestö United Brotherhood, joka oli pesiytynyt Saloon.

Amfetamiinia oli tuolloin tarjolla niukasti ja sekin vähä oli käyttäjien mielestä aika heikkolaatuista. Kaiken lisäksi peukku oli halpaa.

– Sitä tuli järjettömiä määriä kysyntään ja aineen vahvuuteen nähden, entinen huumeidenkäyttäjä kertoo.

Alfa-pvp sai ihmisiä hortoilemaan alasti, hyppimään parvekkeilta, kieriskelemään kaduilla ja juoksentelemaan päin seiniä.

”Harhojen vallassa olevat käyttäjät pelkäävät usein todella henkensä edestä”, salolaiskonstaapeli Mika Virolainen kirjoitti Facebookissa.

Raivonpurkaukset johtivat verisiin väkivallantekoihin, joista langetettiin vuosien vankilatuomioita. Poliisi joutui taltuttamaan sekavia käyttäjiä, joiden voimantuntoa eivät hillinneet edes nippusiteet.

Salon sairaalaan oli otettava vartiointiliikkeestä järjestyksenvalvoja, joka oli paikalla kellon ympäri.

Mikko on noin kolmekymppinen, siististi pukeutunut nuori aikuinen. Hän sanoo olevansa opiaattien ja stimulanttien sekakäyttäjä. Se tarkoittaa vahvoja kipulääkkeitä, amfetamiinia ja ehkä myös peukkua.

– Salossa saa kadulta aineita helpommin kuin tupakkaa tai alkoholia. Täällä tunnet diilerin, Mikko toteaa.

Puhe ja suuret pupillit kielivät, ettei Mikko ole nytkään selvin päin. Hän käärii hermostuneesti tupakkasätkää ja vilkuilee ympärilleen. Kääriminen ei tahdo onnistua, paperi menee ryttyyn.

– Me kolmekymppiset ollaan jo vanhaa liittoa. Parikymppisiä on tullut paljon lisää, Mikko sanoo.

Salossa tiedetään kämppiä, joissa käydään pistämässä suonensisäisiä huumeita. Huhut kertovat, että mukana olisi jopa 16-vuotiaita. Nuoret pitävät pitkäaikaisia huumeidenkäyttäjiä luusereina ja narkkeina, eivätkä halua näyttäytyä heidän seurassaan.

– Alkumetreillä olevat nuoret luulevat, että käyttö on hallinnassa, Sanna Häkkilä sanoo.

Muuntohuumeet olivat isoissakin kaupungeissa vähissä joitain vuosia, kunnes markkinoille alkoi levitä synteettisiä katinoineja jälleen viime vuonna. Se näkyy myös Turussa.

– Peukun vaikutukset ovat paljon voimakkaampia kuin amfetamiinin. Ihmiset voivat olla tosi harhaisia, avoimen psykoottisia, aggressiivisia ja väkivaltaisiakin, terveydenhoitaja Sanna Järvensivu Turun terveyspiste Millistä kertoo.

A-klinikan ympärivuorokautisessa laitoshoidossa Salon Kalkkitiellä on myös havaittu merkkejä muuntohuumeiden yleistymisestä.

– Porukka tulee hoitoon psyykkisesti huonommassa kunnossa, mutta ei vielä niin räjähdysmäisesti kuin viimeksi. Silloin tilanne oli kaoottinen, palveluesimies Elisabeth Mäentausta toteaa.

Alfa-pvip on vain yksi sadoista psykoaktiivisista aineista, jotka on virallisesti kielletty ja luokiteltu huumausaineeksi. Lista on pitkä, ja uusia yhdisteitä tulee koko ajan. Sitä käytetään mitä on milloinkin helpoin saada.

Mikko istuu vanhassa nojatuolissa himmennettyjen näyteikkunoiden takana Turuntie 10:ssä. Hän syö tarjolla olevia voileipiä, jotka on tehty marketin lahjoittamasta hävikkiruuasta.

– Jos tämä paikka pistettäisiin kiinni, kuolisin kai nälkään.

Entisessä liikehuoneistossa avautui kuusi vuotta sitten Open Door, A-klinikan päiväkeskus päihteidenkäyttäjille. Viime vuonna oveen teipattiin lappu, jossa lukee isoin punaisin kirjaimin Terveysneuvonta. Siitä asti huoneistossa on voinut vaihtaa myös likaisia pistovälineitä puhtaisiin.

– Profiloidumme vahvasti huumeidenkäyttäjien palveluksi, sairaanhoitaja Sanna Häkkilä kertoo.

Perinteisiä alkoholisteja on kävijöissä enää vähän.

Salon Seudun Sanomat tapasi huumeidenkäyttäjiä Terveysneuvontapisteen tiloissa. Mikon nimi on keksitty, eikä hänen oikea nimensä ole toimituksen tiedossa.