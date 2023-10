Valtakunnallisesti vahvistuva Lounea ostaa Cinian kuituverkot

Lounea -konserniin kuuluva Lounea Palvelut Oy on sopinut liiketoimintakaupasta, jolla Cinia Oy:n kuituverkkojen ja taloyhtiöiden operaattoriliiketoiminta siirtyy Lounealle marraskuun alusta.

– Kaupan myötä Lounea saa asiakkaikseen reilut 20 valokuituyhtiötä. Niiden valokuituverkoissa on yhteensä noin 20 000 loppuasiakasta, joille tuotamme internetpalvelut, Lounea Palvelujen teknologiajohtaja Riku Päärni kertoo.

Kauppa tukee yhtiön strategian mukaista kasvua ja lisää merkittävästi sen operoimien liittymien määrää.

– Tämä on meille iso asia. Loppukäyttäjämäärät kasvavat ja vahvistamme olemassaoloamme kaikkialla Suomessa etelästä Lappiin ja itärajalle.

Päärni sanoo Lounean kasvavan Turun, Tampereen ja Helsingin muodostaman kolmion sisäpuolelta valtakunnalliseksi toimijaksi.

Lounea on rakentanut valokuituverkkoja yli 15 vuotta ja sen verkko on yksi Suomen suurimmista. Lounea on investoinut niihin vuoden 2010 jälkeen noin 170 miljoonaa euroa.

Cinialta siirtyvä henkilöstö jatkaa Lounealla vanhoina työntekijöinä. Cinia keskittyy liiketoimintakaupan myötä ydinliiketoimintoihinsa, joita ovat tietoturvalliset ohjelmistoratkaisut, kyberturvallisuus sekä tietoverkkojen ja kriittisen kuituinfrastruktuurin kehittäminen.