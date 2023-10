Vanhatkin jäähallit kaipaavat investointeja – Salo aikoo laittaa yli miljoona euroa tekonurmien uusimiseen

Yksi investointi nousee ylitse muiden Salon kaupungin liikuntapalveluiden vuosien 2024–2028 investointisuunnitelmassa. 8,1 miljoonaa euroa maksava uusi jäähalli vie valtaosan yhteensä 11 miljoonan euron investoinneista.

Uuteen jäähalliin varattu meno jakaantuu kolmelle vuodelle niin, että tänä vuonna hankkeelle on varattu 300 000 euron suunnitteluraha ja 3,9 miljoonaa euroa kahdelle seuraavalle vuodelle.

Suunnitelman mukaan uusi jäähalli rakennettaisiin SSO-hallin jatkeeksi kohti Karjaskylänkatua. Hallin sisäänkäynti tulisi suoraan Tahkonkadun parkkipaikalta.

Investointisuunnitelmassa mainitaan myös, että vuonna 1987 rakennetun vanhan jäähallin peruskorjaus ja edelleen käyttö jäähallina selvitetään, vaikka hallin energiatehokkuus ja toiminnallisuus asettavatkin merkittäviä haasteita peruskorjaukseen.

Vaikka uutta jäähallia suunnitellaan, myös vanhat jäähallit ovat kipeästi investointien tarpeessa.

Ensi vuodelle on varattu 300 000 euroa nykyisten jäähallien jäähdytyksestä vastaavan kylmäkontin uusimiseen. Kylmäkontin kompressorit lauhduttimineen ovat ylittäneet käyttöikänsä ja niiden toimintavarmuus on epävarma. Suunnitelman mukaan hanke ei voi jäädä odottamaan jäähalli-investoinnin toteutumista.

Vuodelle 2025 on varattu 180 000 euroa uuteen jäänhoitokoneeseen. Nykyinen kaasukäyttöinen jääkone on vuosimallia 2010 ja sen huoltokustannukset ovat nousseet viime vuosina merkittävästi. Uuden jääkoneen on tarkoitus olla akkukäyttöinen.

Salon on tarkoitus myös uusia kaikki kolme tekonurmikenttää seuraavien kolmen vuoden aikana.

Jäähallin jälkeen ensi vuoden rahallisesti suurin investointi on Urheilupuiston tekonurmen uusiminen, johon on varattu 450 000 euroa. Nykyinen tekonurmi on kuusi vuotta vanha eli käyttöikänsä päässä. Suunnitelman Urheilupuiston vanha tekonurmi sijoitetaan uudelleen, ja siirtotyö kilpailutetaan samassa yhteydessä kentän uusimisen kanssa.

Vuonna 2025 on Melassuon tekonurmen vuoro. Pinnoitteen uusimiseen ja kentän aitaamiseen on varattu 350 000 euroa. Melassuon tekonurmi oli alun perin Urheilupuiston ensimmäinen tekonurmi, joka asennettiin vuonna 2003. Eli nykyinen Melassuon tekonurmi vietti tänä vuonna 20-vuotissyntymäpäiväänsä.

Vuonna 2026 on tarkoitus uusia Moision tekonurmi, johon on varattu sama summa kuin Melassuolle. Aitaamisen sijaan Moisiossa on tarkoitus myös kehittää kentän ”ympäröintiä”. Moision tekonurmi on alun perin Someron vanha tekonurmi, jonka Salon kaupunki osti 25 000 eurolla vuonna 2016.

Yhteensä kolmen tekonurmikentän uusimiseen on siis varattu 1,15 miljoonaa euroa.

Urheilupuiston kehittämiseen on tarkoitus tehdä yleissuunnitelma, joka tähtää ”kaupungin elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisäämiseen” sekä ”kokoaa toiveita ja visioita yhdeksi kokonaisuudeksi”. Tähän on varattu ensi vuodeksi 60 000 euroa.

Ensi vuonna olisi tarkoitus myös uusia Muurlan liikunta-alueen kuntoradan valaistus ja korjata radan pohjaa (60 000 euroa) sekä uusia Salohallin 25 vuotta vanhat kilpakorit (25 000 euroa). Salohallin koreja on korjattu useaan otteeseen viime vuosina, edellisen kerran syyskuussa.

Kahdelle seuraavalle vuodelle on varattu yhteensä 250 000 euroa Naarjärven laiturien sekä hyppytornien uusimiseen.

Vapaa-ajanlautakunta käsittelee investointisuunnitelmaa torstain kokouksessaan.

Muutamia vahvasti liikuntapalveluiden toimialaan kuuluvia investointeja käsiteltiin jo tiistaina Salon kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa.

Suurin niistä oli Urheilutalon peruskorjaus vuodelle 2026. Peruskorjaus sisältäisi muun muassa pesu-, puku- ja WC-tilojen saneerauksen, ilmanvaihdon, sisätilojen ja yläpohjan korjaukset.

Urheilutalon peruskorjauksesta on vasta keskusteltu kaupungin tilapalveluiden kanssa. Hankkeesta ei siis ole laadittu vielä tarkempaa suunnitelmaa, mutta sen arvioitu kustannus on kaksi miljoonaa euroa.

Muita kaupunkikehityslautakunnan käsittelemiä investointeja olivat uimahallin vesikaton korjaus (400 000 euroa) ja Halikon liikuntahallin väliverhojen uusiminen ja julkisivun kunnostus (120 000 euroa).

Lisäksi Salohalliin on suunniteltu ensi vuodelle 230 000 euron investointi, joka pitää sisällään muun muassa parketin huoltolakkauksen, sisä- ja piha-alueiden yleisehostuksen sekä keilahallin vesivuodon selvityksen.

Kaupunkikehityslautakunnan investointisuunnitelman viimeiselle vuodelle 2028 on merkitty 200 000 euroa uimahallin peruskorjaukseen.

Otteita vapaa-aikalautakunnan investointisuunnitelmasta vuosille 2025–2028

2025:

Perttelin kuntosalilaitteiden uusiminen: 70 000 euroa

Perniön liikuntahallin äänentoiston uusiminen: 60 000 euroa.

Keräävä ruohonleikkuri: 30 000 euroa

2026:

Tupurin skeittiparkin perusparannus: 250 000 euroa

Urheilupuiston aitojen ja porttien uusiminen: 100 000 euroa

Halikon kuntosalin laitteiden uusiminen: 80 000 euroa

2025–2027:

Ulkokuntosalien ja kuntoportaiden rakentaminen: 450 000 euroa

2028:

Tekojäärata: 100 000 euroa