Yksi soppa, kaksi kokkia

Sote-uudistuksen seurauksena Armfeltin koulun yhteydessä toimivassa valmistuskeittiössä Kimarassa ei ole kohta vuoteen tehty kouluruokaa. Erikoinen tilanne jatkuu Halikossa vielä ensi kevääseen.

Kimarassa on tämän vuoden alusta lähtien valmistettu aterioita hyvinvointialueen vanhuspalveluille, niin kutsuttua sote-ruokaa. Siitä on huolehtinut Kaarea Oy. Koululaiset on ruokittu Salon kaupungin keskuskeittiöstä.

Vuodenvaihteeseen saakka Salon kaupunki teki Halikon kirkonkylässä sekä koulu- että sote-ruokaa.

Kaarean omistavat Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja viisi kuntaa, muun muassa Turku ja Salo. Se on niin kutsuttu in house -yhtiö, jolta omistajat voivat ostaa palvelua kilpailuttamatta.

Ravitsemispalvelut ovat julkisilla toimijoilla tukipalveluita, joita yleensä myyvät myös yksityiset yritykset. Hankintalaki ja EU-oikeuden valtiontukisäännöt edellyttävät, että niin hyvinvointialueiden kuin kuntien on yhtiöitettävä markkinoilla kilpailutilanteessa harjoittamansa toiminta. Hyvinvointialue ei voi ostaa palvelua suoraan kunnalta, eikä kunta hyvinvointialueelta.

Sote-ruokaa Kimarassa on valmistanut Kaarea. Tarkoitus on ollut, että ratkaisu on tilapäinen. Tuorein tieto on, että Kaarea tekee tulevaisuudessa sote-ateriat Salon sairaalassa sekä hoivakotien valmistuskeittiössä. Kimarassa aletaan tehdä pelkkää kouluruokaa tuhannelle oppilaalle ensi keväänä.

Salossa selvitettiin vuonna 2013 ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden ja kiinteistönhoidon yhtiöittämistä. Lopputulos oli, että paras on pyörittää palveluita kaupungin omana toimintana.

Muu ratkaisu olisi saattanut estää nyt tapahtuvan keittiökierrätyksen. Kymmenen vuotta sitten kyse oli kaupungin taloudesta, ei sote-uudistukseen valmistautumisesta, mutta yhtiöittämiseen ei myöskään palattu uudistuksen lähestyessä.

Kimaran tapaus osoittaa, kuinka sote-uudistus on vaikuttanut laajemmalle kuin laajaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen kokonaisuuteen. Kun yhdistetään suuri uudistus, vajavainen valmistautuminen ja lainsäädäntö, saman soppakattilan ääreen tarvitaan kaksi kokkia.

Mitään vahinkoa ei sinänsä ole tapahtunut – lukuun ottamatta sitä, että Armfeltissa ei ole ollut tarjolla pannaria. Sekin asia korjaantuu.