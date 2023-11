Taloyhtiön pöytäkirjasta ei löydy lainkaan lainasummaa, mutta laina on haettu – myös vaatimus kahdesta nimenkirjoittajasta sivuutettiin

Somerolaisen asunto-osakeyhtiön saama 150 000 euron remonttilaina on kulkenut tiiviisti omaa tietään osakkaiden jäädessä sivustakatsojiksi. Asunto-osakeyhtiö tarvitsi lainaa putki- ja ränniremontteihin.

Viime vuoden elokuussa pidetyn yhtiökokouksen pöytäkirjassa on pykälä lainanotosta. Yhtiökokouksen allekirjoittamaton ja tarkastamaton pöytäkirja löytyi tiistaina asunto-osakeyhtiön papereiden joukosta. Useista väärinkäytöksistä epäillyn isännöitsijän kirjoittaman pöytäkirjan mukaan putkiremontin rahoitus päätettiin toteuttaa lainoituksella Someron Säästöpankista. Lainasummaa ei pykälässä mainita.

Pöytäkirjassa on vain yksi allekirjoitus, joka on kavalluksista ja petoksista epäillyn isännöitsijän. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia ei ole.

– Kyselin allekirjoituksien perään monta kertaa, mutta mitään ei tapahtunut, yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut taloyhtiön entinen puheenjohtaja kertoo.

Lainasumman puuttuminen pöytäkirjasta tuli taloyhtiön hallitukselle täytenä yllätyksenä.

– Hallituksen esityksessä oli lainasumma ja summasta puhuttiin myös yhtiökokouksessa. Tämä menee aina vain oudommaksi, elokuussa hallituksen puheenjohtajan tehtävän jättänyt osakas sanoo.

Hän ihmettelee entistä vahvemmin, miten tarkastamattomasta pöytäkirjasta tehty pöytäkirjanote on kelvannut pankille.

– Eikö otteessa pitäisi näkyä myös allekirjoitukset juuri sen takia, että otteen sisältöön voidaan luottaa?

Asunto-osakeyhtiön lainasta päättää lain mukaan yhtiökokous, jonka valtuutuksen perusteella hallitus päättää yksityiskohdista. Kerrostaloyhtiön hallitus ei ole käsitellyt laina-asiaa yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen entinen puheenjohtaja yritti saada viime vuonna hallitusta koolle, jotta se voisi päättää lainan yksityiskohdista ja nostosta.

– En saanut isännöitsijältä vastausta ja sitten hän kertoi, että kaikki on hoidettu ja laina nostettu. Isännöitsijä hoiti pankkiasiaa sivuuttaen taloyhtiön, joten tarkastetuista pöytäkirjoista ei löydy vahvistusta lainan hakemisesta tai nostosta.

Laina-asian kiemurat eivät pääty tähän. Kerrostaloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön nimen kirjoittaa kaksi allekirjoittajaa yhdessä.

– Lainapapereihin olisi tarvittu myös yhden hallituksen jäsenen allekirjoitus, mutta isännöitsijä allekirjoitti kaikki yksin. Voisi kai olettaa, että vaatimus hallituksen edustajan allekirjoituksesta olisi pitänyt olla niin isännöitsijän kuin pankin tiedossa, osakas sanoo.

Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen alueen toiminnanjohtaja Juuso Kallio toteaa, että yleisen käytännön mukaan taloyhtiöiden sopimuskumppanit tarkistavat, keillä on oikeus tehdä sopimuksia.

– Nimenkirjoitusoikeudet tarkistetaan jo silloin, kun joku tekee yhteisön puolesta esimerkiksi puhelinsopimuksia. Tämä kuuluu hyvään ja turvalliseen käytäntöön.

Taloyhtiö varautui alun perin korkeintaan 150 000 euron lainan ottoon. Tarkoituksena oli nostaa lainaa vain sen verran kuin ränni- ja putkiremontti vaatii.

– Lainaa nostettiin lopulta noin 20 000 euroa enemmän kuin olisi ollut tarpeen, koska isännöitsijä sivuutti hallituksen, osakkaat kertovat.

Someron Säästöpankista toimittajan tiedusteluun lainasumman puuttumisesta vastaa sähköpostin saaneen toimitusjohtaja Petri Sivirannan sijasta vastinepyynnön tehnyt lakimies. Hän pohtii, onko tarkka summa ollut esimerkiksi yhtiökokouksen liitteessä mutta toteaa, että pankin kannalta asialla ei ole merkitystä, sillä pankki ei voi tehdä muuta kuin luottaa pöytäkirjan otteeseen.

Virva Walo Finanssivalvonnasta kertoo, että laitos ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin. Juuso Kallio pitää yhtiökokouksen epämääräistä merkintää lainasta varsin outona.

– Tällainen kirjaus sotii vakiintunutta käytäntöä vastaan. Tämäkin esimerkki vahvistaa sitä, että koko pöytäkirja tai vähintään alkuperäiset merkinnät tarkastetusta pöytäkirjasta otteessa ovat tarpeen luotettavuuden takia.

Kallio kehottaa asunto-yhtiöitä valvomaan sitä, että pöytäkirjat hoidetaan ajallaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulisi tarkastaa neljän viikon kuluessa kokouksesta.

Putkiremontin tehneen kerrostaloyhtiön tiedot kaupparekisterissä olivat väärin vuosia, mutta laina- ja muut pankkiasiat sujuivat ongelmitta. Kallio painottaa taloyhtiöiden vastuuta siitä, että kaupparekisterin tiedot ovat ajan tasalla. Samalla hän vetoaa muiden toimijoiden vastuisiin omassa toimissaan.

– Pankilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa jo lainsäädännön perusteella. Pankilta on syytä kysyä, ovatko he tunteneet asiakkaansa riittävällä tavalla, jotta kerrostaloyhtiölle on voitu myöntää lainaa.