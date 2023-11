Aimo saattoikin asua Aimontapossa

Paikkojen nimet ja niiden synty on mielenkiintoinen aihe. Se myös siivittää mielikuvitusta. Harvoin tiedämme niin sanotun totuuden. Joskus kirjoitusasukin – tai miten kukin kirjuri nimen merkitsi – on vaikuttanut myös käyttönimen muuttumiseen. Esimerkiksi Halikon Saarimäki on alun perin ollut Saramäki. (Viron kielessä sarapuu on pähkinäpensas, ja niitä voisi ajatella kasvaneen mäen etelärinteellä.)

Asun Karvalan kylätontilla, jossa Yrwa-niminen mies on asunut vuonna 1352. Tämä on asiakirjasta ilmenevä tieto. Kylän nimen on tulkittu olevan germaaninen tai suomalainen miehen nimi. Hakukoneella kun leikittelee, löytää esim. Skotlannista Garva bridge-nimisen paikan. Myös Virossa on Karva-niminen paikka, ja Suomessa useita.

Entä sitten Aimontappo, josta Salkkari uutisoi aiemmin? (SSS 19.11.) Ehkä Aimolla tosiaan on ollut humalatarha Perniössä. Nimen sanotaan tulleen almanakkaan 1908, mutta olleen tunnettu lappalaisena miehennimenä jo 1500-luvulla. Miksei sitten etelässäkin? Olisiko Halikonlahden itärannan Aimois-niminen torppa samaa nimiryhmää?

Tappo-niminen kylä on Kemiössä ja Västanfjärdissä, ja Salossa Hämmäisissäkin näkyy olleen sen niminen torppa. Yläneen Tappokallio taas ei taida liittyä humalanviljelyyn.

Keskiajan paikannimiä tiedämme satunnaisesti. Toki voi olettaa, että maakirjaan vuonna 1540 merkityt kylät olivat samannimisinä olemassa jo aiemmin. Talojen nimet sitten tulevat rekisterissä näkyviin vasta 1700-luvun alussa, jos sittenkään. Täällä päin on paljon Isotalo-, Vähätalo-, Alimmainen- ja Ylimmäinen-nimisiä taloja. Osassa näistä on ollut kolmekin taloa 1600-luvulla, ja niiden nimet ovat siis hävinneet.

Nimien alkuperän selvittely hauskaa, mutta haastavaa. Esimerkiksi Salon Hämeenojalla ei ole muuta tekemistä hämäläisten kanssa kuin että sinne on muuttanut mies Somerolta samannimisestä torpasta. Tai että Herrala Särkisalon kartassa tulee siirtolaisperheen sukunimestä.

Asia erikseen on 1930-luvun kylien nimien muutokset mm. Perniössä ja Sauvossa. Aika hämmästyttäviä. Hembölestä (tai Hemdbölestä) tuli Kotikylä, vaikka taustalla ilmeisesti on miehen nimi ja Dikarbölestä Kaukoranta. Nykykäsityksen mukaan dikare-sanalle ei liity kiikaroimiseen.

On myös syytä muistaa, että peruskarttaan nimiä on valikoitunut melkoisen satunnaisesti, ehkä osin tilankäytöstä riippuen.

Esimerkiksi kaikki lähes sata Halikon kylännimeä ei kartalle mahdu, mutta toisaalta sieltä löytyy 1950-luvulla lohkaistu omakotitontti. Nimien syntyhistoria pitäisi siis selvittää. Kylän nimen muutos vaatii hallinnollisen päätöksen, mutta rekisteritilan nimen voi omistaja omalla hakemuksellaan muuttaa.

Seija Randell

Halikko