 ”Aloimme nauttia” – LP Viesti käänsi vääjäämättömän 1–3-tappion 3–2-voitoksi Orivedellä

LP Viesti antoi keskiviikkona Orivedellä taas yhden osoituksen siitä, että ensi kevään odotusarvo on viime kevättä kovempi.

LP Viesti oli kolme ja puoli erää selvästi heikompi joukkue täysin kotimaista OrPoa vastaan, mutta joukkue löysi taas keinot voittaa. Vaikka vieraat lähtivät kotimatkalle kolmen pisteen sijaan kahden pisteen kanssa, se tärkein, eli seitsemäs peräkkäinen voitto, lähti matkaan.

Paikoin pysäyttämättömään hurmokseen yltänyt OrPo vei ensimmäisen ja kolmannen erän suvereenisti. Toisessa erässä OrPo tuli kuuden pisteen takaa (12–18) tasoihin (20–20), mutta muuten heikosti pelanneen LP Viestin Clemence Garcian torjuntapisteet käänsivät erän takaisin vieraille.

Kun neljäs erä oli tilanteessa 16–12, harva Oriveden liikuntahallin 312 katsojasta olisi uskonut, että ottelu päättyy vierasvoittoon – niin paljon parempi kotijoukkue oli ollut.

– Meillä ei ollut sitä taistelutahtoa, mitä edellisissä otteluissa oli. Odotin, että olisimme saaneet enemmän aikaan syötöllämme.

– Toki OrPokin pelasi todella hyvin, varsinkin Teija Vuorenmaa ja Ada Aronen olivat hyvässä vireessä, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen kehui.

LP Viesti kuitenkin tuli piste kerrallaan rinnalle ja ohi. Samalla kentän parhaan pelaajan valtikka siirtyi Aroselta Daria Butkevychille. OrPo ei enää toipunut neljännen erän menetyksestä ja viides erä oli LP Viestin selvästi paras.

– Se taistelutahto löytyi viimeiseen puoleentoista erään, jossa pelasimme todella hyvää lentistä.

– Aloimme nauttia pelistä, tiivisti entisessä kotisalissaan pelannut Butkevych, joka muuten päätti jokaisen LP Viestin voittoerän.

OrPon pitkästä hallinnasta kertoo sekin, että kotijoukkueen vastaanotto- ja hyökkäysprosentit jäivät vierasjoukkuetta paremmiksi.

Kuten OrPon päävalmentaja Fabio Menta kertoi, lopulta se oli juuri hakkuri Butkevych (29/+20), joka teki ratkaisevan eron joukkueiden välille.

LP Viestistä muita onnistujia oli oikeastaan vain vahvaa alkukautta pelaava keskitorjuja Emmi Mäki-Kojola (8/+7) sekä Garcian keskellä korvannut Ella Kuosmanen.

Yleispelaajakaksikko Arita Ternava–Kristina Yordanova ailahteli pahoin, joskin kumpikin kampesi itsensä lopulta plussalle, mikä on yleispelaajalle minimivaatimus.

Lemminkäinen pyörittikin ottelun aikana vinhaa vaihtorulettia, kun sopivaa seitsikkoa ei tuntunut löytyvän. Jopa libero Netta Laaksonen sai väistyä, kun Anna Syrjälä tuli puolustusvaihtoihin.

– Kahden liberon taktiikka toimi paremmin. Ei meillä ollut siinä osa-alueella ongelmia, yritin vain herättää joukkuetta tekemällä sellainen muutos, jota kukaan ei odottanut, Lemminkäinen perusteli yllätysvetoaan.

LP Viestin asema Mestaruusliigan kärjessä vankistui entisestään, vaikkakin viiden pisteen päässä oleva LP Kangasala on pelannut kolme ottelua vähemmän.

LP Viestin seuraava ottelu on vasta ensi viikon sunnuntaina, kun suurin mestarisuosikki Pölkky Kuusamo saapuu Salohalliin. Pölkky on pelannut europelien vuoksi vasta kolme ottelua, jotka se on selvittänyt ilman pistemenetyksiä.

Siihen otteluun päättyy myös LP Viestin melko helppo alkukauden otteluohjelma, sillä Pölkky-ottelun jälkeen odottaa vierasreissu Kangasalaan. Näiden kahden testin jälkeen on jo paremmin selvillä, onko LP Viestille varattu rooli runkosarjan voittotaistelussa.

Naisten Mestaruusliiga: OrPo–LP Viesti 2–3 (25–19, 22–25, 25–18, 21–25, 11–15)

OrPon pisteet/plusmiinus: Jenna Ylivainio (passari) 5/0, Henna Strengell 8/0, Teija Vuorenmaa 20/+7, Ada Aronen 24/+12, Milla Haapaniemi 11/+6, Jessika Mursula 11/+8, Laura Sarajärvi 1/+1. Libero Emilia Putkisaaren vastaanottoprosentti 72.

LP Viesti: Ella Kuosmanen 2/0, Emmi Mäki-Kojola 8/+7, Arita Ternava 12/+2, Clemence Garcia 5/+1, Kristina Yordanova 16/+4, Daria Butkevych 27/+20, Iina-Reeta Kaikkonen 1/0, Nea Luntamo (passari) 4/+3, Iida Mikkonen (passari) 0/-2. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 55.

Hyökkäysprosentti: 45–43

Vastaanottoprosentti: 49–45

Torjuntapisteet: 12–10

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 7/18–10/12

Yleisöä: 312

OHO!

Avauserän lopussa kentällä oli pelkkiä suomalaispelaajia.

LP Viestin seuraava ottelu: su 19.11. LP Viesti–Pölkky Salohallissa kello 17.