Altavastaaja Suomi loistaa Davis Cupissa, koska joukkue ottaa turnauksen tosissaan

Suomi on nauttinut edellisen kerran pidemmästä voittoputkesta tenniksen miesten maajoukkueturnaus Davis Cupissa vuosina 2017–18, jolloin neljä maata kaatui peräkkäin.

Madagaskar, Tunisia, Liettua ja Egypti ovat kuitenkin luvalla sanottuna tikku sormessa Kroatiaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan verrattuna.

Kun Suomi kukisti Kroatian ja Yhdysvallat syyskuussa lopputurnauksen lohkovaiheessa, ne löytyivät maarankingin sijoilta neljä ja kymmenen. Kovat päänahat nostivat Suomen 20:n joukkoon ja aina 14:nneksi.

Kanadan piti olla vielä astetta kovempi. Maalistan ykkönen oli juhlinut mestaruutta samaisessa hallissa Malagassa vuosi sitten, ja joukkue oli selvittänyt lohkovaiheen puhtaasti 3–0.

Davis Cup joutuu odottamaan seuraavaa tuplamestaria yli kymmenen vuotta, kun Otto Virtanen nosti Suomen 2–1-voittoon ennakkosuosikkia vastaan.

Kaikki näyttää onnistuvan kapteeni Jarkko Niemisen ryhmältä.

– Meillä on jo niin monta isoa voittoa, etten tiedä, mikä on suurin, Nieminen sanoi tiistain Kanada-puolivälierän jälkeen lehdistötilaisuudessa.

– Uskomme, että voimme saavuttaa korkeat tavoitteemme. Ei kuitenkaan auta olettaa, että kaikki menisi aina hyvin.

Nieminen tunnetaan tennismaailmassa rauhallisuuden perikuvana. Hän lienee täydellinen persoona pitämään joukkueensa jalat maassa.

Parhaat pelaajat eivät riitä

Suomen äkillinen nousu on herättänyt huomiota maailmanlaajuisesti. Kokenut tennisjournalisti Ben Rothenberg, joka on kirjoittanut muun muassa yhdysvaltalaismedia New York Timesiin, kuvaili X:ssä Suomen otteita ”villiksi tuhkimotarinaksi”.

STT sai Rothenbergin kiinni sähköpostitse kommentoimaan, miltä menestys näyttää ulkopuolisen silmin.

– Suomi ratsastaa todella ison sitoutumisaallon harjalla, hän summasi.

Rothenbergin mukaan Davis Cup ei ole entisessä hohdossaan. Hän kokee, että maiden on vaikeaa houkutella kärkimiehiään mukaan.

– Noin viimeiset 15 Davis Cup -vuotta ovat osoittaneet, että parhaiden pelaajien sitoutuminen on ihan yhtä tärkeää kuin heidän läsnäolonsa.

Supertähtien ajatuksia ymmärtää siinä mielessä, että vaikka Davis Cupin palkintorahat ovat miljoonissa, henkilökohtaisista kisoista ansaitsee maailman huipulla enemmän. Tennis myös mielletään yksilölajiksi.

Kun Suomi pääsi historiallisesti 16 parhaan joukkoon helmikuussa, Argentiinalla ei ollut Espoossa parhaitaan mukana. Sikäläiset toimittajat harmittelivat pelihaluttomuutta ennen karsintaa ja etenkin sen jälkeen.

Kukaan ei häviä tahallaan. Toisaalta on sanottu, että 95-prosenttinen valmistautuminen johtaa 50-prosenttiseen kilpailusuoritukseen. Suomalaismediat eivät ole suotta ylistäneet työtä, jota kapteeni-Nieminen on tehnyt.

Suomen miehet ovat näyttäneet maailmalle, mihin pitkäjänteinen joukkuetekeminen parhaimmillaan johtaa.

Topias Mikkonen