Analyysi: Vilpas joutuu ottamaan entistä suurempia riskejä jenkkimarkkinoilla – siksi tämänkin kauden kokoonpano elää vielä pitkään

Vilppaan kausi 2023–2024 ei ala keskiviikkona Lahti Basketballia vastaan nollista, mutta se saattaa saada uuden suunnan, kun Jamison Overton tekee debyyttinsä kotiyleisön edessä.

Paras esimerkki yhden pelaajavaihdon tuomasta positiivisesta muutoksesta löytyy yllättävän läheltä. Viime kaudella Vilpas voitti kuudesta ensimmäisestä ottelustaan kaksi, ja ensimmäisessä pelaajavaihdossa statistiksi jäänyt Bo Hodges vaihtui pallollisena viihtyvään Quentin Goodiniin . Seuraavista 11 ottelusta Vilpas voitti kahdeksan.

Siinä missä vuosi sitten Vilpas tarvitsi selkeästi pallollista pelaajaa, nyt se tarvitsi aggressivisuutta ja urheilullisuutta korirenkaan välittömään läheisyyteen. Siksi passiiviseksi jäänyt Djimon Henson sai tehdä tilaa urheilullisemmalle Overtonille (jonka hankkimista muuten ainakin yksi muu liigaseura harkitsi).

Palataan vielä viime kauteen. Goodin ei yksin ratkaissut kaikkia Vilppaan ongelmia, vaan vaihtoja tehtiin vielä kaksi.

Tammikuussa Isaiah Crawley vaihtui Ira Leehen. Vilpas menetti kurittoman avoimen kentän spesialistin ja sai peliaikaan suhteutettuna sarjan tehokkaimman sisäpelaajan.

Helmikuussa Jalon Pipkins vaihtui Remy Abelliin. Vilpas menetti harvoin väläytelleen takamiehen ja sai kokeneen yleispelaajan, joka nousi yllättäen kevään tärkeimmäksi pelaajaksi.

Nämä vaihdot veivät Vilppaan kuudetta kertaa peräkkäin mitalipeleihin.

Tällä kaudella ollaan samassa tilanteessa. Vaikka pelaajavaihtoja ei tehdä pelkän vaihtamisen takia, kylmä fakta on se, että Vilppaan amerikkalaisnelikko kestää vertailussa vain sarjan pohjakaksikon Lahden ja Pyrinnön nelikoille.

Vilppaan nelikosta vain roolipelaajaksi hankittu Tyree Eady on täyttänyt asetetut vaatimukset. DeAndre Dishman olisi todennäköisesti jo vaihtunut, jos sentterimarkkinat eivät olisi rutikuivat. Takamies Tavon King taas on jäänyt yllättäen Teemu Suokkaan varjoon, eikä King ole ollut sitä mitä pelinjohtajalta vaaditaan eli tasainen ja luotettava.

Vielä kaudella 2021–2022 Vilpas selvisi finaaliin pelaamalla koko kauden samalla jenkkinelikolla: Jeremiah Wood, Marcus Lovett, Brian Fobbs ja Bryan Griffin. Jälkikäteen on helppo huomata, ettei Vilppaalla ole sitä ennen eikä sen jälkeen ollut niin kovaa nelikkoa, johon ei ollut tarvetta tehdä ainuttakaan muutosta.

Mutta miksi viime ja tämän kauden amerikkalaisnelikko on ollut alusta asti tasapainoton? Luonnollinen syy löytyy palkkabudjetista, joka on laskenut kahdessa kaudessa 11 prosenttia.

11 prosenttia kuulostaa pieneltä muutokselta, mutta on syytä muistaa, että Vilppaan strategiassa ulkomaalaispelaajat hankitaan kotimaisten pelaajien ympärille eikä päinvastoin. Siksi Vilpas on käyttänyt viime vuosina palkkabudjetistaan amerikkalaispelaajiin vain noin kolmanneksen. Se on valistuneen arvion mukaan Korisliigan pienimpiä ellei pienin osuus.

Ja mitä vähemmän rahaa amerikkalaisiin on käytettävissä, sitä enemmän on otettava riskejä, jolloin kasvaa myös riski epäonnistua. Esimerkkinä alimittainen Dishman, joka hankittiin liikkuvuutensa ja syöttötaitonsa vuoksi.

On myös muistettava, että Korisliiga on edelleen pelaajapalkoilla mitattuna eurokoriksen ravintoketjun ”perustuottaja”, eli ravintoa ”laiduntajille” (esim. Belgian, Liettuan ja Puolan liigat), joiden pelaajat ”pedot” (esim. Espanjan, Saksan ja Italian liigat) haukkaavat pohjattomiin kitoihinsa.

”Laiduntajat” ja ”pedot” kuitenkin sylkevät tasaisesti heille kelvottomat pelaajat takaisin ”perustuottajien” käyttöön. Tällaisia pelaajia tullaan näkemään tälläkin kaudella Korisliigassa useita – kenties myös Vilppaassa ja kenties jo ennen joulua.

Savolainen: ”JJ” ei turhaa jäpittele

Vilppaan päävalmentajan Jussi Savolaisen ensivaikutelma Jamison Overtonista ihmisenä on pirteä.

– ”JJ” on rento ja sosiaalinen kaveri, ei turhaan jäpittele.

Savolaisen ensivaikutelma Overtonista koripalloilijana on sekin positiivinen.

– Näkihän sen urheilullisuuden ja terävän ensimmäisen askeleen heti. Se yllätti positiivisesti, että ”JJ” tykkää myös syöttää ajosta kaarelle, se meiltä on puuttunut.

Mutta ensivaikutelma on vain ensivaikutelma.

– Hankalaa vielä sanoa mitään enempää. Hän kuitenkin lähti matkaan sunnuntaina 10 tunnin aikaeron takaa ja ehti vetää vasta yhden pidemmän pätkän treeneissä, Savolainen muistuttaa.

Se on selvää, että Overton on täysin erilainen pelaajatyyppi kuin hänen edeltäjänsä Djimon Henson .

– Kukaan muu meidän pelaajistamme ei pysty urheilemaan tuolla tasolla, Savolainen muotoili.

Vilppaan roolitus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti muutu eli Overton ottaa lähtökohtaisesti Hensonin paikan ja Savolainen jatkaa viiden takakentän pelaajan rotaatiota.

Tuo rotaatio on keskiviikkonakin vajaa, sillä kapteeni Mikko Koivisto ei ole toipunut pelikuntoon.

Vilpas–Lahti Basketball keskiviikkona Salohallissa kello 18.30

Lähtökohdat: Jos Vilpas (4 voittoa/5 tappiota) aikoo kääntään runkosarjan voittosuhteensa positiiviseksi, Lahti (2/7) on voitettava niin kotona kuin vieraissa. Toistaiseksi Lahti on hävinnyt kaikki vierasottelunsa keskimäärin 27 pisteen marginaalilla ja päästänyt jokaisessa vierasottelussa vähintään 104 pistettä!

Viimeiset kaksi viikkoa Lahti on kuitenkin päässyt harjoittelemaan täydellä kokoonpanolla, joka tulee näkymään jossain vaiheessa myös tulostaululla.

Seuraa häntä: Erik Sajantila

Syyskomeetta pelasi lokakuun käsittämättömällä 30 pisteen keskiarvolla. Marraskuussa tahti on hiipunut ja keskiarvo romahtanut edelleen mainioon 11,3 pisteeseen.

Kokoonpanot: Vilppaan Jamison Overton tekee debyyttinsä, sen sijaan kapteeni Mikko Koivisto on edelleen sivussa. Lahti pelasi lauantaina BC Nokiaa vastaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella täydellä kokoonpanolla.

Tulosennuste: 92–80