Antti Kaikkonen tuo esiin orastavaa kiinnostustaan keskustan puheenjohtajan tehtävään

Keskusta kansanedustaja Antti Kaikkonen ei sulje pois keskustan puheenjohtajan tehtävän tavoittelemista. Kaikkonen puhuu asiasta Hanna Kososen ja Dimitri Qvintuksen Poditiikaa-podcastin jaksossa. Kosonen on keskustan kansanedustaja ja Qvintus toimi aiemmin pitkään SDP:n avustajakaartissa.

– Never say never, Kaikkonen toteaa englanniksi viitaten ”älä koskaan sano ei koskaan”-sanontaan.

– En minä nyt sitä poissulje, jos kannatusta siihen on, etteikö sitä voisi joskus miettiä, jos se paikka vapautuu.

Hän toteaa, että elämäntilanteen pitää olla kohdallaan. Lisäksi kannatusta pitää olla enemmän kuin pyrkyä.

– Aika näyttää, toteaa Kaikkonen.

Hän kuitenkin sanoo, ettei tällä rintamalla ole meneillään mitään aktiivista.

Hävisi Kulmunille 2019

Kevään tappiollisten eduskuntavaalien jälkeen keskustan nykyinen puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi arvioivansa omaa asemaansa puheenjohtajana kevään kuluessa. Huhtikuun loppupuolella Saarikko sitten ilmoitti, että jatkaa puolueen johdossa ainakin kesällä 2024 järjestettävään puoluekokoukseen asti.

Tänään Saarikko kertoo Suomenmaan syntymäpäivähaastattelussa, että aikoo pohtia jatkohalujaan puolueen puheenjohtajana ensi keväänä.

Kaikkonen haki keskustan puheenjohtajaksi vuonna 2019, jolloin hän jäi kilvassa toiseksi ja puheenjohtajaksi valittiin Katri Kulmuni.

– Kannatus ei riittänyt silloin puheenjohtajuuteen, ja siihen ajattelin ainakin hyväksi aikaa tyytyä, kommentoi Kaikkonen podcastissa.

Emmi Tilvis