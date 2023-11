Apulaisoikeuskansleri pysäytti kaavaillut rajatiukennukset – sisäministerin mukaan valmistelua tehdään nyt toisella mallilla

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoi tiistaina toimittajille eduskunnassa, että rajatiukennuksia valmistellaan nyt toisella mallilla. Hän ei kuitenkaan sanonut, millaisella mallilla.

– Meidän tehtävämme on ensisijaisesti varmistaa suomalaisten turvallisuus ja kansalaisten turvallisuus. Siltä osin emme voi jäädä seisoskelemaan tumput suorina.

Aiemmin tiistaina kerrottiin, että apulaisoikeuskansleri on pysäyttänyt itärajan rajoitustoimia tiukentavan hallituksen esityksen, koska siinä ei olisi riittävästi turvattu mahdollisuuksia hakea turvapaikkaa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan tämä ei tarkoita sitä, että kaikki olisi tässä vaiheessa pysähtynyt, sillä muitakin malleja on ja työ jatkuu. Hänen mukaansa asia tuo hetken viivästyksen.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen arvioi sisäministeriön esityksen päätösluonnoksen, muistioluonnoksen ja salassa pidettävän muistion. Puumalaisen mukaan ehdotetun sisältöisen päätöksen jatkovalmisteluun ei ole oikeudellisia edellytyksiä.

– Asiakirjat eivät sisällä riittäviä takeita sille, että päätöksellä säilytettäisiin perustuslaissa, EU:n oikeudessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja muissa ihmisoikeusasiakirjoissa turvattu aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua, Puumalainen sanoo päätösluonnoksesta.

Apulaisoikeuskansleri arvioi päätöstä laillisuusvalvonnan näkökulmasta.

Niinistö kutsunut puoluejohtajat koolle

Presidentti Sauli Niinistö on kutsunut puoluejohtajat keskiviikkona koolle keskustelemaan ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Niinistö mainitsi asiasta jo maanantaina Varsovassa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Presidentti sanoi suosittelevansa Suomessakin unohtamaan teräväkielisyyttä, koska olemme hänen mukaansa kaikki samassa veneessä.

– Minulla on tässä tarkoitus keskiviikkona tavata vielä puolueiden puheenjohtajia ja käydä heidän kanssaan ihan avoimen keskustelun vaan pyrkimättä mihinkään sen kummempaan, ja katsotaan kuinka sekin sitten sujuu, Niinistö kertoi tilaisuudessa.

Venäjän tavoitteet puntaroitava

Järeämpiä toimenpiteitä pohdittaessa hallitus on joutunut STT:n tietojen mukaan arvioimaan tarkkaan Venäjän toimintaa ja tavoitteita ja sitä, mihin Venäjä on valmis.

– On selvää, että Venäjän toimintapaletti on hyvinkin laaja, yksi lähde sanoi.

STT kertoi jo maanantaina saamiensa tietojen mukaan, että sisäministeriössä on valmisteltu kahta eri vaihtoehtoa rajatilanteeseen vastaamiseen. Toinen vaihtoehdoista on se, että itäraja suljettaisiin kokonaan, ja toinen vaihtoehto on lievempi.

Hallitus päätti viime viikolla sulkea aiemmin mainitut neljä rajanylityspaikkaa puuttuakseen turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään, jota epäillään Venäjän hybridivaikuttamiseksi. Kansainvälisen suojelun hakeminen on toistaiseksi keskitetty Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Pääministerin ilmoitus torstaina

Pääministeri Orpo vieraili eilen Vartiuksen rajanylityspaikalla ja kertoi Suomen tekevän tarvittaessa nopeasti lisätoimia, jos nykyinen toiminta itärajalla jatkuu.

Orpo antaa eduskunnalle rajaturvallisuutta koskevan pääministerin ilmoituksen torstaina kyselytunnin jälkeen.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula, Viivi Salminen