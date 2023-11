Arpa heitti Huuhkajat kiperälle jatkokarsintapolulle – ”Ei mikään optimaalinen arvontatulos”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on maaliskuussa tiukan haasteen edessä, kun Euroopan jalkapalloliitto Uefan arpa heitti Huuhkajat EM-jatkokarsintojen A-polulle. Suomi kohtaa 21. maaliskuuta jatkokarsintojen avausottelussa vieraskentällä Walesin, ja ottelun voittaja etenee karsintafinaaliin Puola–Viro-ottelun voittajaa vastaan.

– Arpa ei ollut ihan suosiollinen, sieltä tuli se kovempi vaihtoehto. Walesista meillä on kokemuksia Nations Leaguesta (Kansojen liigasta). Wales on kova joukkue, se on ihan selvä, päävalmentaja Markku Kanerva kommentoi Palloliiton sivuilla.

Wales on lokakuussa julkistetussa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rankingissa 28:s, kun Suomen sijoitus on 62. Huuhkajat haastoi Walesin Kansojen liigassa 2020 kärsien tuolloin kaksi tappiota.

Wales osoitti viime vuonna vahvuuttaan MM-jatkokarsinnoissa, sillä joukkue eteni Qatarin MM-turnaukseen kaatamalla jatkokarsinnassa ensin Itävallan ja sitten Ukrainan. Walesin kaikkien aikojen pelaajasuuruuksiin lukeutuva Gareth Bale lopetti maajoukkueuransa MM-turnaukseen.

Wales–Suomi-ottelun voittaja pääsee pelaamaan 26. maaliskuuta pelattavan karsintafinaalin kotikentällään Puolaa tai Viroa vastaan.

– Positiivista oli se, että jos voitamme Walesin, saamme finaalin kotikentälle. Silloin meillä olisi takana varmasti ihan huikea kannustus. Ei mikään optimaalinen arvontatulos, mutta kaikki on mahdollista, Kanerva sanoi.

Arpaonni miellytti Walesin valmentajaa

Arvonnassa toinen vaihtoehto Suomen avausvastustajaksi oli Bosnia-Hertsegovina, joka on rankingissa sijan Suomea perässä. B-polun otteluparit ovat Israel–Islanti ja Bosnia-Hertsegovina–Ukraina.

Walesin päävalmentaja Robert Page oli Kanervan tavoin iloinen karsintafinaalin kotiarpaonnesta sekä Ukrainan välttämisestä, mutta muistutti, ettei Suomea voi aliarvioida.

– Meidän on tietysti aivan ensimmäisenä hoidettava homma Suomea vastaan. Mutta en usko, että yksikään mahdollisista vastustajajoukkueista (Suomi, Ukraina tai Islanti) olisi halunnut meitä vastustajaksi. Olemme hyvässä vireessä, ja kannattajiemme tuella kohtaamme mielellämme minkä tahansa joukkueen Cardiffissa, Page sanoi BBC:n mukaan.

Kolme kisapaikkaa jaossa

Miesten EM-lopputurnaus pelataan 14. kesäkuuta–14. heinäkuuta 2024 Saksassa kymmenellä paikkakunnalla. Jaossa on enää kolme EM-kisapaikkaa, jotka ratkeavat jatkokarsinnoissa. C-polulta EM-paikan tavoittelu alkaa otteluilla Georgia–Luxemburg ja Kreikka–Kazakstan.

EM-turnauksen alkulohkot arvotaan 2. joulukuuta Hampurissa. Euroopan mestaruutta puolustaa Italia, joka kukisti Englannin vuoden 2021 turnauksen loppuottelussa.

Huuhkajat pelasi EM-viheriöllä ensimmäistä kertaa 2021.

Kaija Yliniemi, Paavali Pastila