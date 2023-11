Artturi Lehkonen vietiin sairaalaan rajun tällin jälkeen – ykkösvaraus Connor Bedard hurjasteli neljä pistettä

Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen ajautui pää edellä laitaan jääkiekon NHL-ottelussa Seattle Krakenia vastaan, ja suomalaishyökkääjä kiidätettiin paikalliseen sairaalaan jatkotutkimuksiin. Lehkonen menetti toisessa erässä tasapainonsa Seattle-puolustaja Jamie Oleksiakin tuuppauksesta ja joutui jättämään pelottavan tällin seurauksena ottelun kesken.

Avalanche tiedotti ottelun tuoksinnassa, että Lehkonen vietiin sairaalaan varotoimenpiteenä. Suomalaishyökkääjä oli törmäyksen jälkeen tajuissaan ja pystyi liikkumaan normaalisti.

– Hän (Lehkonen) on yksi joukkueen kovatekoisimmista pelaajista. Huoli heräsi, kun hän ei pystynyt nousemaan jäältä ylös, silloin kyse voi olla jostain vakavammasta… Toivottavasti kaikki menee hyvin, koska hän on valtavan tärkeä pelaaja joukkueellemme, Coloradon tähtipuolustaja Cale Makar sanoi Athleticin mukaan.

Oleksiak ei saanut tilanteesta jäähyä. Coloradon päävalmentaja Jared Bednar piti tilannetta ja Lehkosen loukkaantumista valitettavana ja epäonnekkaana tapahtumana.

Itse ottelussa kotijoukkue Colorado taipui liigan tuoreimmalle laajennusjoukkueelle 3–4, kun Eeli Tolvanen tarjoili viimeisellä minuutilla voittomaalin Oliver Björkstrandille. Coloradon puolelta Lehkonen ja Mikko Rantanen kirjasivat syöttöpisteen.

Bedard säväytti

Viime kesän varaustilaisuuden hehkutettu ykkösnimi Connor Bedard vietti kauden ja koko NHL-uransa ensimmäistä superiltaansa, kun kanadalaisnuorukainen mätti Tampa Bayta vastaan tehot 2+2. Bedardista tuli 18 vuoden ja 115 päivän iässä NHL:n historian kolmanneksi nuorin pelaaja, joka onnistuu tekemään neljä tehopistettä yksittäisessä ottelussa.

Bedardia nuorempana tempussa ovat onnistuneet vain Toronton hyökkääjä Ted Kennedy (18 vuotta, 27 päivää) ja Boston-hyökkääjä Bep Guidolin (18 vuotta, 58 päivää). Heidän neljän pisteen noteerauksensa syntyivät vuonna 1944.

Kyseessä oli Bedardin ensimmäinen NHL-ottelu, jossa nuorukainen onnistui tekemään enemmän kuin yhden pisteen.

– Mielestäni tällä kaudella on ollut otteluita, joissa olen pystynyt luomaan enemmän maalipaikkoja kuin tässä pelissä, mutta en ole saanut tehopisteitä. Joskus niin käy, mutta pitää vain jatkaa työntekoa. Tuntuu hyvältä saada nimensä maalitilastoihin, Bedard kommentoi NHL:n verkkosivuilla Chicagon 5–3-vierasvoiton jälkeen.

Edmonton nöyrtyi jälleen

Kauden 11 ensimmäistä otteluaan hävinnyt San Jose Sharks otti toisen peräkkäisen voittonsa nujertamalla syksyn floppijoukkueiden kohtaamisessa Edmonton Oilersin 3–2.

Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin tähdittämänä Edmonton on rallatellut viime kausina runkosarjasta pudotuspeleihin, mutta nyt joukkueen alkukausi on ollut karmaiseva. Joukkue on kerännyt 12 ottelusta vain viisi pistettä, ja San Jose nousi voitolla tasapisteisiin kanadalaisjoukkueen kanssa.

Sharks päästi marraskuun alussa kahdessa peräkkäisessä ottelussa kymmenen maalia. Joukkueen suomalaismaalivahti Kaapo Kähkönen on ollut kahdessa voittopelissä luukkuvahtina.

Dallas Stars kukisti puolestaan vieraissa Columbus Blue Jacketsin maalein 5–2. Columbus ehti ensimmäisten yhdeksän peliminuutin aikana karata kahden maalin johtoon, mutta Mason Marchment kavensi vielä ennen avauserän puoliväliä.

Isäntien tasalle Dallas nousi toisen erän puolivälin tienoilla Craig Smithin 2–2-osuman myötä. Suomalaispuolustaja Esa Lindellille kirjattiin maalista syöttöpiste.

Vieraat menivät johtoon kuutisen minuuttia myöhemmin ja kasvattivat kaulaa vielä kahdella maalilla päätöserässä.

Ottelun kovin pistenikkari oli loukkaantumisen jälkeen jäälle palannut Dallasin Matt Duchene yhdellä maalilla ja kahdella syöttöpisteellä.

Dallasin muut suomalaiset Roope Hintz, Jani Hakanpää ja Miro Heiskanen jäivät tehopisteittä.

Pettersson laukoi pistepörssin kärkeen

Vancouver Canucks otti viidennen voittonsa peräjälkeen. Vancouver kaatoi vieraissa Ottawa Senatorsin 5–2.

Ottelun kovimman pistesaldon teki Vancouverin ruotsalaishyökkääjä Elias Pettersson, jonka tilille kilahti tehot 1+2. Pettersson viimeisteli loppulukemat päätöserässä ylivoimalla.

Pettersson kasvatti pisteputkeaan jo seitsemänteen perättäiseen otteluun. Putkensa aikana ruotsalainen on saanut kasaan viisi maalia ja yhdeksän syöttöpistettä.

Alkukauden ansioidensa myötä Pettersson johtaa nyt NHL:n pistepörssiä 24 pisteellä. Toisena on Tampan Nikita Kutsherov, joka on pisteen päässä Petterssonista.

Ottawan suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo seurasi ottelun vaihtopenkiltä. Vahtivuorossa ollut ruotsalainen Anton Forsberg sen sijaan torjui 11 laukausta.

Vancouver osui lähes joka kolmannen maalinsa, sillä seura laukoi Ottawan maalia kohden vain 16 kertaa. Ottawa sen sijaan yritti saada osumaa aikaiseksi 30 kertaa.

Ensimmäistä NHL-kauttaan pelaava Roby Järventie oli kentällä vajaat yhdeksän minuuttia, mutta jätti kaukalon tehopisteittä. Järventiellä on alkukauden kolmesta ottelustaan yksi syöttöpiste.

Paavali Pastila