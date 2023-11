Aselepo vaikutti pitävän – Hamas vapautti 24 panttivankia, Israelin vankiloista vapautettu 39 palestiinalaisvankia

Äärijärjestö Hamas on tänään vapauttanut yhteensä 24 panttivankiaan, kertoivat aseleponeuvotteluita välittänyt Qatar ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC.

Israelin asevoimat kertoi perjantai-iltana kaikkien vapautettujen panttivankien päässeen Gazasta Israelin puolelle. Vapautetut panttivangit siirretään Israelin sairaaloihin, joissa heidän läheisensä pääsevät tapaamaan heitä, asevoimat kertoi.

Aluksi Hamasin vapauttamien panttivankien määräksi kerrottiin 25. Thaimaan pääministeri Srettha Thavisin kertoi saaneensa tiedon 12:sta vapautetusta thaimaalaisesta panttivangista 13:n sovitun israelilaisvangin vapauttamisen lisäksi.

Qatarin ulkoministeriön tiedottaja Majed al-Ansari kertoi myöhemmin X-viestipalvelussa (entinen Twitter), että perjantaina vapautettiin 13 israelilaista, kymmenen thaimaalaista ja yksi filippiiniläinen panttivanki. Al-Ansarin mukaan osalla vapautetuista israelilaisista on kaksoiskansalaisuus.

Israel vapautti palestiinalaisnaisia ja -lapsia

Al-Ansari vahvisti myös aseleposopimukseen kuuluneet 39 palestiinalaisvangin vapautukset Israelin vankiloista. Vapautetut palestiinalaiset ovat naisia ja lapsia.

Israelin mukaan Hamasilla on käsissään yhteensä 240 ihmistä, jotka siepattiin lokakuun hyökkäyksessä Israeliin. Uutistoimisto AFP on varmistanut ainakin 210 panttivangin henkilöllisyyden. Heistä ainakin 35 on lapsia. Israelin mukaan yli puolella Hamasin panttivangeista on jokin muu kuin Israelin kansalaisuus.

Jos nelipäiväiseksi sovittu aselepo pitää, neljän päivän aikana on tarkoitus vapauttaa yhteensä 50 Hamasin hallussa olevaa panttivankia sekä 150 palestiinalaisvankia Israelin vankiloista.

Perjantaina julkaistulla nauhoitteella puhunut Hamasin johtaja Ismail Haniya vakuutti, että Hamas oli edelleen sitoutunut sekä aselepoon Israelin kanssa että vankienvaihtosopimukseen. Asiasta uutisoivat ainakin qatarilainen al-Jazeera ja israelilainen Haaretz-lehti.

Kymmeniä avustusrekkoja päässyt Gazaan

Perjantain aikana yhteensä 200 rekkaa pääsi Gazaan tuomaan kuljetuksia kansainvälisille avustusjärjestöille, kertoi Israelin puolustusministeriön alainen COGAT-virasto X-viestipalvelussa (entinen Twitter) perjantai-iltana. Kyseessä on laajin humanitaarisen avun kuljetus Gazaan sitten sodan alkamisen.

Avustuskuljetusten lisäämisestä Gazaan sovittiin aseleposopimuksen yhteydessä. Aselevon aikana Gazaan on tarkoitus päästä päivittäin juurikin 200 avustusrekkaa.

Rekat vievät Gazaan ruokaa, lääkkeitä, vettä ja polttoainetta.

Israelin mukaan kahdeksassa rekassa oli polttoainetta ja keittokaasua. Polttoainetta tarvitaan Gazan kaistalla kipeästi muun muassa sähkögeneraattorien ja niitä käyttävien sairaaloiden ylläpitämiseen.

Avustuskuljetusten määrä Gazan kaistaleelle on vähentynyt merkittävästi lokakuun alun jälkeen. New York Timesin mukaan avustuskuljetuksia tuli päivittäin Gazaan tavallisesti noin 500 rekkakuorman verran ennen kuin Israel aloitti massiivisen kostoiskunsa Gazaan.

Aselepo pitänyt koko päivän

Aselevon kestämistä jännitettiin perjantaina aamulla, mutta useiden paikalta raportoivien kansainvälisten medioiden, kuten BBC:n, AFP:n ja Reutersin mukaan aselepo on toistaiseksi pitänyt.

Haaretzin mukaan palestiinalaiset ovat kuitenkin kertoneet, että Israelin asevoimat tulitti ja haavoitti tänään aselevon alettua joitain palestiinalaisia, jotka yrittivät ylittää Gazan kaistan eteläosasta sen pohjoispuolelle. Väitettä ei ole voitu vahvistaa, eikä se vaikuttanut aselevon jatkumiseen.

Israelin armeija väitti myös ennen aselevon alkamista tuhonneensa Hamasin tunneleita al-Shifan sairaalan luona. Väitettä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä, kuten ei toistaiseksi sitäkään, että Hamasin komentokeskus sijaitsisi sairaalan alla olevissa tunneleissa.

”He, jotka vielä elävät täällä, ovat kuolleita”

Heti aamunkoitteessa tuhannet Gazan eteläosiin paenneet ihmiset valmistautuivat palaamaan kotikyliinsä. Omar Jibrin, 16, oli lähdössä sairaalasta Gazan eteläosasta, minne hän oli paennut kahdeksan muun perheenjäsenensä kanssa.

– Lähden kotiin, Jibrin kiteytti.

Israelin asevoimien koneet pudottivat kuitenkin Gazan kaistan eteläosiin lentolehtisiä, joissa kiellettiin palaamasta alueen pohjoisosaan.

– Sota ei ole vielä ohi. Pohjoiseen palaaminen on kiellettyä ja hyvin vaarallista, lehtisissä varoitettiin.

Osalle Gazan asukkaista aselepo tuli kuitenkin liian myöhään.

– Viimeinen asia, jonka hän minulle kertoi oli, että hän odottaa aselepoa perjantaina, kertoi Fida Zayed, jonka 20-vuotias poika Udai sai surmansa ilmaiskussa ennen aselevon alkamista.

– He, jotka vielä elävät täällä, ovat kuolleita. Zayed kiteytti.

Hannu Aaltonen, Ayla Albayrak, Elias Peltonen