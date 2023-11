Autot liukastelivat Salossa aamulla – saako kesärenkaista jo sakot?

Autoilijoilla oli torstain aamuliikenteessä vaikeuksia päästä Salossa töihin. Lämpötila oli juuri ja juuri plussan puolella, aamuyöllä se oli käynyt pakkasella, ja puolisula jää teki asvalttipinnasta liukuradan. Kaupunki tuntui olevan kauttaaltaan jäässä.

Samaan aikaan osa kuskeista oli yhä kesärenkailla liikenteessä, talvikelejä kun on yleensä ilmaantunut vasta joulukuun lähestyessä ja rengasliikkeissä on pahat ruuhkat. Miten on, sakottaako poliisi, jos talvirenkaita ei vielä ole alla?

– Kyllä sakottaa, jos keli on liukas, vastaa ylikomisario Petri Kangas Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Toisin sanoen sakko rapsahtaa tai on rapsahtamatta sen mukaan, miten liukasta tiellä sillä hetkellä on.

– Olosuhteet vaihtelevat tällä hetkellä paljon. Esimerkiksi minä olen juuri nyt Porissa ja katselen ikkunasta lumista ja jäistä takapihaa. Sen sijaan Turussa oli sulaa ja syksyistä. Kelin mukaan mennään. Jos tiet ovat jäisiä, kesärenkailla ei saa ajaa.

Kangas suosittelee, että kaikki vaihtaisivat nyt talvirenkaat alle, vaikka omassa pihapiirissä sulaa olisikin.

Varsinaisia rengasratsioita poliisilla ei ole meneillään, mutta poliisi puuttuu tilanteeseen, jos jonkin auton meno on horjuvaa.

Autoilijan selitykseksi ei riitä, että aikaa rengasvaihtoliikkeeseen ei ole saanut.

– Autoa ei saa lähteä silloin ajamaan, vaan asiat pitää järjestää muulla tavoin. Ruuhka rengasliikkeessä ei poista syyllisyyttä, Kangas toteaa.

– Tosin onhan se sakottaminen meidänkin näkökulmastamme toisarvoista. Tärkeintä on, että liikenteessä ajettaisiin turvallisesti.