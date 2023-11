Suomen lippu roikkuu yötä päivää puussa baarin takapihalla Somerolla – ”Eikö lipulla ole enää mitään arvoa?”

Someron pääkadun tuntumassa on roikkunut Suomen lippu koivussa ainakin viime viikosta asti. Tuuli riepottelee lippua yötä päivää.

Somerolainen Ari Teräväinen on tuohtunut lipun kohtelusta, ja sanoo nähneensä punaista havaittuaan sen puussa Roppilan Krouvin kiinteistöllä. Rakennuksen takapihalla liehuva lippu näkyy Someron pääkadulle eli Joensuuntielle.

– Missä on isänmaallisuus? Eikö lipulla ole enää mitään arvoa, hän jyrähtää.

– En tiedä, miten kauan lippu on puussa ollut, mutta nyt se on näkyvissä, kun koivusta ovat lähteneet lehdet. Pihalla on varmaan lipputanko, jonka narun myrskytuuli on saattanut katkaista ja lennättää lipun puuhun.

Ari Teräväinen katsoo, että lippua käytetään epäkunnioittavasti, jos sen annetaan heilua puussa vuorokauden ympäri päiväkausia.

– Meidän isoisämme ovat sentään taistelleet sen lipun puolesta. Sitä pitäisi kaikkien kunnioittaa, hän painottaa.

Teräväinen muistuttaa, että lipun käsittelystä on määrätty tarkasti.

Suomen lipusta annetussa laissa todetaan, että ”joka julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti taikka luvattomasti ottaa paikaltaan yleisesti nähtäville asetetun Suomen lipun, on tuomittava Suomen lipun häpäisemisestä sakkoon”.

Lounais-Suomen poliisista todetaan, että kuvattu teko voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, joten siitä voi tehdä tutkintapyynnön poliisille.

Roppilan kiinteistön vuokrannut forssalainen Riad Bentaika sanoo, ettei tiedä puussa olevasta lipusta. Hän on suunnitellut ravintolan, baarin ja discon avaamista, mutta ei osaa sanoa, milloin Roppila avautuu.

Bentaikan mukaan Roppilan kiinteistön omistaa salolainen Jani Turunen. Häntä Salon Seudun Sanomat ei keskiviikkona tavoittanut kommentoimaan asiaa.

Yksityisen kiinteistön Suomen lippu on sen omistajan vastuulla, mutta lipun kaltoinkohtelu on saanut useat somerolaiset soittamaan asiasta kaupungin keskukseen. Someron maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola katsoo, että kaupunki ei voi mennä ottamaan lippua pois toisen tontilta.

Poliisin tilastoissa Suomen lipun häpäisemiseen liittyvät rikosilmoitukset ovat harvinaisia. Viimeksi niitä on tilastoitu kaksi vuonna 2020.

Lippu pidetään salossa puhtaana ja ehjänä

Suomen lippua on säilytettävä sen arvon mukaisesti.

Lipputangossa pidettävän Suomen lipun on oltava puhdas ja ehjä. Lipun voi pestä koneessa. Uusissa lipuissa on pesuohjeet.

Lippua ei saa kuivata ulkona pyykkinarulla, vaan sisätiloissa. Myös liputuksen aikana kastunut lippu kuivatetaan sisällä ennen laskostamista.

Lippu laskostetaan käytön jälkeen siten, että Suomen lipun sininen väri jää päälle, ja liittimet ja narut vapaiksi.

Pesty lippu pitää silittää ohjeiden mukaisesti. Repeytyneen lipun voi korjata, jos sen pystyy tekemään niin, että korjausjälkeä ei huomaa salossa liehuvasta lipusta.

Asetus määrää liputuksen alkavan kello 8 ja päättyvän auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21, jollei viraston tai laitoksen päällikkö toisin määrää paikallisten olosuhteiden tai muun syyn perusteella.

Suomen lipun päivän liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21. Itsenäisyyspäivänä ja sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringonlaskun jälkeen, liputus päättyy kello 20.

Yksityishenkilö voi joustaa liputusajoissa, kunhan kohtelee lippua sen arvon mukaisesti. Lippua ei ole aina mahdollista nostaa tai laskea liputusaikojen mukaisesti esimerkiksi työaikojen takia. Muiden kuin yksityishenkilöiden on noudatettava liputusaikoja mahdollisimman tarkasti.

Liputusaikoja pitäisi noudattaa myös juhlatilaisuuksissa, mutta lipun laskeminen kesken juhlan voi laskea myös tilaisuuden juhlavuutta. Lippua voi pitää salossa juhlan loppuun asti, jos lippusalko on valaistulla alueella. Se on kuitenkin laskettava heti tilaisuuden päätyttyä eikä sitä saa jättää yöksi salkoon.

Käyttökelvottomaksi kulunut Suomen lippu on hävitettävä arvokkaasti. Aiemmin lippu neuvottiin polttamaan, mutta sen voi myös leikata palasiksi ja poistaa palat muutamassa erässä talousjätteen mukana. Palasia ei saa tunnistaa lipuksi.

Lippua ei saa viedä kaatopaikalle, ei haudata maahan eikä mereen, eikä ottaa muuhun käyttöön.

Lähteet: Sisäasiainministeriö ja Suomalaisuuden Liitto