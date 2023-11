Biden vaati Israelia suojelemaan Gazan suurinta sairaalaa – Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestön kirurgin mukaan sairaalassa on edelleen satoja ihmisiä ”epäinhimillisissä olosuhteissa”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehotti maanantaina Israelin armeijaa vähentämään sotilaallista painetta Gazan suurimman sairaalan, al-Shifan, ympärillä.

– Toiveeni ja odotukseni on, että sairaalaan kohdistuva toiminta vähenee. Sairaalaa täytyy suojella, presidentti vaati.

Biden sanoi olleensa yhteydessä asiasta Israeliin. Samalla hän kertoi jälleen, että äärijärjestö Hamasin sieppaamien panttivankien vapauttamisesta neuvotellaan edelleen Qatarin välityksellä.

Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestön kirurgin mukaan al-Shifassa on edelleen satoja ihmisiä ”epäinhimillisissä olosuhteissa”.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan sairaalassa oli edelleen noin 2 300 ihmistä: potilaita, sairaanhoitajia ja lääkäreitä sekä taisteluja paenneita.

Israelin mukaan sairaalan alla on Hamasin tunneliverkosto, jossa militantit piileskelevät. Hamas on kiistänyt tämän.

Israelin mukaan suurin sairaala yhä toiminnassa

Äärijärjestö Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriö on sanonut, ettei yksikään Pohjois-Gazan sairaaloista olisi enää toiminnassa, uutisoi AFP. Vastaavaa tietoa ei ole tullut riippumattomista lähteistä.

Sairaaloiden kasvavasta ahdingosta on varoiteltu jo pitkään. Gazan terveysministeriö on aiemmin kertonut, että Gazan kaistan runsaasta 30 sairaalasta 20 on jo suljettu Israelin ja Hamasin välisten taistelujen takia.

Esimerkiksi Israel on kiistänyt, että Gazan suurin sairaala al-Shifa ei olisi enää toiminnassa. Israelin presidentin Isaac Herzogin kommenteista on uutisoinut muun muassa yleisradioyhtiö BBC.

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on puolestaan kertonut viestipalvelu X:ssä, ettei al-Shifa ole enää toiminnassa. Hänen mukaansa sairaala on ollut kolme päivää ilman sähköä ja vettä.

– Tilanne on synkkä ja vaarallinen. Valitettavasti sairaala ei enää toimi sairaalana, hän kirjoitti.

Esimerkiksi uutiskanava CNN:n mukaan al-Shifan sairaalassa keskoskaapeista pois otettuja keskosia yritetään pitää elossa kuumien vesipullojen avulla ja käärimällä vauvat foliopeitteisiin.

Gazan terveysministeriön mukaan al-Shifan sairaalassa on kuollut jo 34 potilasta polttoainepulan takia. Ministeriön mukaan kuolleista seitsemän on ollut vauvoja ja loput tehohoitopotilaita.

Egyptiin saapui tarvikkeita kenttäsairaaloihin

Kenttäsairaalatarvikkeita kuljettava turkkilainen alus saapui maanantaina Egyptin el-Arishin satamaan lähelle Gazan eteläistä Rafahin rajanylityspaikkaa, satamaviranomaiset kertoivat. Kyse on AFP:n mukaan ensimmäisestä vastaavasta avustuslähetyksestä.

Turkin terveysviranomaisia edustava lähde kertoi AFP:lle, että aluksen kyydissä on materiaaleja, generaattoreita ja ambulansseja kahdeksaa kenttäsairaalaa varten. Lähteen mukaan Turkki oli pyytänyt Egyptiltä lupaa kenttäsairaaloiden rakentamiselle el-Arishiin.

– Saimme vihreää valoa Egyptin viranomaisilta. Sairaalat pystytetään Egyptin viranomaisten osoittamiin paikkoihin, lähde kertoi.

Gazasta evakuoituja haavoittuneita palestiinalaisia on jo nyt hoidettu rajanylityspaikan lähelle avatuissa kenttäsairaaloissa.

Gazassa edelleen alle kymmenen suomalaista

Gazassa vielä olevien suomalaisten tilanteeseen ei ole tullut muutosta, ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi STT:lle maanantaina. Tannerin mukaan Gazassa on edelleen alle kymmenen suomalaista.

Egyptin rajaviranomaisten mukaan sunnuntaina Gazasta evakuoitiin Rafahin rajanylityspaikan kautta yli 800 ulkomaan kansalaista. Asiasta uutisoi CNN. Edellisen kerran ulkomaalaisia evakuoitiin viime torstaina, jolloin Gazasta pääsi poistumaan runsaat 300 ulkomaisen passin haltijaa.

”Israel ei voi oikeuttaa toimintaansa”

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi CNN:lle, että Israel ei voi oikeuttaa toimintaansa Gazan alueella äärijärjestö Hamasin lokakuisella iskulla.

Guterresin mukaan tavalliset palestiinalaiset on pystyttävä erottamaan 7. lokakuuta Israeliin hyökänneestä Hamasista.

– Hamas ei ole palestiinalaiset ihmiset. On pystyttävä erottamaan Hamas palestiinalaisista. Hamasin hirvittäviä tekoja ei voi käyttää syynä palestiinalaisten kollektiiviseen rankaisemiseen, Guterres sanoi.

Guterres sanoi myöhemmin haastattelussa, etteivät myöskään palestiinalaisten kohtaamat epäkohdat oikeuta Hamasin hyökkäystä Israeliin. Guterres sanoi tuominneensa Hamasin iskun Israeliin alusta alkaen.

”Jokainen ihmiselämä on samanarvoinen”

Guterres muistutti CNN:n haastattelussa ihmiselämien samanarvoisuudesta.

– Jokainen ihmiselämä on samanarvoinen, oli se sitten yhdysvaltalaisen, portugalilaisen, israelilaisen tai palestiinalaisen.

Gazan kaistaa hallitseva Hamas surmasi Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä lokakuisessa iskussa. Lisäksi se otti noin 240 ihmistä panttivangiksi.

Israel aloitti tämän jälkeen laajan hyökkäyksen Gazaan, jossa on Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan kuollut 11 000 ihmistä. Kuolleista valtaosa on ollut siviilejä, ja joukossa on ollut tuhansia lapsia.

Lukuja ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Kansainväliset järjestöt ovat toistuvasti vedonneet Israeliin, jotta se lopettaisi Gazan siviilien kollektiivisen rankaisun Hamasin teoista.

Lähteenä myös AFP.

Minja Viitanen, Anniina Korpela