Katso video: Pulla pistää minuutissa lampaat jonoon ja aitaukseen – Somerolta löytyy tila, joka on ainoa laatuaan Suomessa

Bordercollie Pulla seuraa katsellaan herkeämättä suuren laitumen toisessa päässä olevia lampaita. Koira on hieman kyyryssä, valmiina kohta annettavaan tehtävään.

Koiran ohjaaja ja omistaja Kimmo Klossner antaa Pullalle käskyn puhaltamalla paimenpilliin. Koira säntää täyteen vauhtiin ja on sekunneissa lampaiden luona.

Klossner viheltää pillillä lisää käskyjä ja Pulla liikuttelee lammaslaumaa ympäri laidunta. Koiran ja lampaiden liike laitumella muistuttaa tanssia – niin sulavasti koira liikuttelee lampaita ohjaajan haluamiin suuntiin.

Kiire ei kuitenkaan ole, vaan lampaita liikutellaan rauhallisella rytmillä.

3-vuotias Pulla eli Woollandian Voipulla on nuoresta iästään huolimatta saavuttanut jo paljon. Suomen Kennelliiton paimennuksen SM-kilpailut pidettiin lokakuun alussa Salossa, jossa Pulla putsasi palkintopöydän olemalla rotumestari ja nuorten mestari sekä nappaamalla SM-hopeaa.

– Pulla on lahjakas koira, joka oppii tosi nopeasti ja muistaa asiat hyvin, Kimmo Klossner kehuu koiraansa.

Suomen mestaruuden voitti Kimmo Klossnerin vaimo Marika Klossner koiransa Kekken eli Woollandian Kettukarkin kanssa. Marika Klossnerille Suomen mestaruus oli jo viides.

Pulla ja Kekke ovat Klossnereiden omia kasvatteja ja syntyneet perheen tilalla. Myös SM-pronssi ja kilpailun neljäs sija menivät pariskunnan kasvattamille koirille.

Klossnerit asuvat Somerolla, jossa heillä on lammastila Woollandia. Tilalla toimii myös paimennuskoulu.

Kimmo Kossnerin ensikosketus paimentaviin bordercollieihin tapahtui vuonna 2002.

– Näin tuolloin ensimmäistä kertaa bordercollien oikeissa töissä ja olin aivan myyty. Päätin, että työlinjainen bortsu (bordercollie) oli saatava meillekin.

Alkoi kiivas surffailu internetissä. Suomesta ei sopivaa koiraa löytynyt, mutta Ruotsista tärppäsi. Vapaana oli uros, ja niinpä Suomeen matkasi – kukapas muukaan kuin Swedu-niminen bordercollie, viralliselta nimeltään Trentino´s Great Meet.

– Sitten meillä oli sopiva koira, muttei lampaita ja tilaa treenata, tuolloin vielä omakotitalossa Piikkiössä asunut Klossner kertoo.

Sopiva treenipaikka löytyi Tuorlan maatalousoppilaitokselta, josta pariskunta sai lainaksi hehtaarin peltoa.

– Ostin kymmenen uuhta, ja pääsimme treenaamaan omilla lampailla. Siinä kohtaa kävi selväksi, ettei se paimennus niin helppoa ollutkaan kuin miltä se oli näyttänyt, Klossner nauraa.

Paimennuskursseja järjestettiin Suomessa 2000-luvun alussa vain harvakseltaan, joten taas oli suunnattava katseet Ruotsiin. Klossnerit osallistuivat Swedun kasvattajan luona Ruotsissa ensin paimennuksen Euroopan mestaruuden voittaneen ruotsalaisen Mosse Magnussonin kurssille.

Myöhemmin Klossnerit pääsivät usein alan huipun, Derek Schirmgeourin oppiin.

– Derekin opissa paimennuksen maailma alkoi aueta. Saimme sellaista oppia, joka toimii tänäkin päivänä koulutusmetodimme pohjana.

– Aiheesta useita kirjoja ja videoita tehneellä Derekillä on valtavan hyvä konsepti, jossa hän erittäin perustellusti ja yksinkertaisesti selittää, miten toimitaan ja miten kaikki asiat linkittyvät toisiinsa.

Pariskunta treenasi omilla lampailla kaksi kesää Tuorlassa. Vuokrasopimukselle ei saatu jatkoa, joten edessä oli uuden laitumen etsiminen.

Onneksi Piikkiöstä löytyi uusi pelto treenaamiseen. Haave omasta tilasta alkoi kyteä yhä voimakkaammin pariskunnan mielissä.

– Omaa tilaa etsittiin usean vuoden ajan, kunnes vuonna 2009 löysimme tämän Someron tilan. Tila oli täydellinen useine piharakennuksineen ja päätin, että tämä se on ennen kuin edes tiesimme paikan hintaa.

Paikkakuntana Somero oli pariskunnalle entuudestaan miltei täysin vieras.

– K-kauppiasuran aikana minulle tarjottiin Someron K-Supermarketia, mutta tyrmäsin tarjouksen, kun Somero oli niin kaukana kaikesta tai ainakin Piikkiöstä, Kimmo Klossner naurahtaa.

Woollandian tilalla on omaa maata kuusi hehtaaria ja lisäksi käytössä on laina- ja vuokramaata reilut kymmenen hehtaaria. Ahvenenmaanlampaita tilalla on reilu sata.

Bordercollieita tilalla asustaa kaikkiaan kaksitoista, ja aika ajoin koiria on tätäkin enemmän, kun jollain nartuista on pennut. Woollandian-kennelnimellä bordercollieita on kasvatettu vuosien varrella reilu sata.

Woollandia työllistää nykyään sekä tilan emännän että isännän. Kimmo Klossner on monelle tuttu Salon Prisman kalatiskin takaa.

– Ehdin työskennellä yrittäjänä kymmenen vuotta ennen kuin lopetin työt Prismalla keväällä.

Kimmo Klossnerin mukaan vaimo Marika on tilan päälampuri hänen toimiessaan hanslankarina.

Klossnereiden paimennuskoulu on Suomessa ainoa laatuaan.

– Paimennuskursseja järjestetään useilla tiloilla ympäri Suomen, mutta näin laajassa mittakaavassa ei vastaavia ole.

Paimennuskoulussa käy vuosittain kolmestakymmenestä viiteenkymmeneen harrastajaa. Valtaosa koirista on bordercollieita, mutta joukossa on myös muiden rotujen edustajia.

– Meille saavat tulla treenaamaan niin sanotut keräävät paimenkoirat eli bordercollieiden lisäksi esimerkiksi belgian-, pyreneitten ja hollanninpaimenkoirat sekä unkarilaiset rodut, aussiet, lappalaiskoirat, islantilaiskoirat, colliet ja sheltit.

–Toisin sanoen laaja kirjo paimenkoiria, jotka eivät ole niin sanottuja laumanvartijarotuja.

Paimennuksen opettelu aloitetaan niin sanotusti koiran ”sytyttämisellä” paimennettaviin eläimiin, minkä jälkeen varsinainen opetus voidaan aloittaa.

– Koira on aluksi kiinni pitkässä liinassa, ja se saa rauhassa tutustua lampaisiin. Reaktioita on yleensä kaksi, koira joko innostuu lampaista tai se ei välitä niistä mitään.

Paimennukseen käytettävän koiran tulee Klossnerin mukaan olla terve sekä fyysisesti että psyykkisesti.

– Hyvä paimenkoira kestää henkistä painetta lampailta ja ohjaajalta. Koiran pitää myös sietää onnistumisten lisäksi epäonnistumisia. Paimentavalla koiralla täytyy olla iso moottori ja herpaantumaton keskittymiskyky.

Paimennukseen käytettävät koirat eivät kuitenkaan ole missään tapauksessa ”yhdestä muotista valettuja”. Jo samasta pentueesta olevat koirat voivat olla luonteeltaan ja toimintatavoiltaan hyvinkin erilaisia.

– Osa on luonteeltaan kovempia, osa herkempiä. Osa liikkuu laajoilla kaarilla ja osa suppeammilla. Koulutuksessa edetään aina koirakohtaisesti ja koiran ehdoilla, Kimmo Klossner painottaa.

Paimennus vaatii koiralta hyvää fysiikkaa, sillä koira juoksee lampaita liikuteltaessa helposti useita kilometrejä. Esimerkiksi paimennuskilpailuissa koira lähetetään hakemaan jopa puolen kilometrin päässä olevia lampaita.

Muun muassa pitkien etäisyyksien takia paimentavia koiria ohjataan yleensä paimenpillillä, jonka ääni kantaa kauas.

– Lisäksi pilli on neutraali. Suullisesti käskytettäessä äänensävy muuttuu helposti liian painostavaksi äänen voimakkuutta nostaessa. Koiraa ei käsketä vaan paimenkoiraa ohjataan.

Lajia tuntemattomalle paimenpillin käyttö kuulostaa monimutkaiselta ja eri käskyjä on mahdoton erottaa toisistaan. Pääsääntöisesti koiralle opetetaan viisi peruskäskyä: aja, seis, riittää, oikea ja vasen. Ja vain näitä käskyjä yhdistelemällä koira toteuttaa hyvinkin vaativia tehtäviä kaukana ohjaajasta.

– Paimentavalta koiralta vaaditaan hyvää itseluottamusta, eläintenlukukykyä ja tarvittaessa myös taitoa toimia itsenäisesti.

Suomessa järjestetään sekä Kennelliiton että Suomen paimenkoirayhdistys ry:n paimennuskokeita. Kennelliitolla on kahdenlaisia paimenkokeita. Bordercollieille ja australiankelpieille on omat kokeensa ja muille paimentaville roduille omat kokeensa.

Paimennuskokeissa koirat liikuttelevat laitumella olevia eläimiä jäljitellen normaalien arkisten työtehtävien mukaisia osa-alueita. Koirat muun muassa erottelevat ja lajittelevat eläimiä ilman, että ohjaaja itse koskee paimennettaviin eläimiin.

– Kokeissa on esimerkiksi portteja, joiden läpi koiran täytyy kuljettaa lampaat. Lampaita ohjataan myös aitaukseen ja sieltä pois.

Klossnerin mukaan laji opettaa nöyryyttä.

– Jos jokin menee pieleen, syyllinen löytyy aina taustapeilistä.

Lampaita aidan takaa katsellut Pulla palaa isäntänsä viereen ja työntää kuononsa tämän kainaloon. Joko nyt päästään hommiin? se tuntuu kysyvän.

– Nämä tekisivät töitä aina, joka päivä aamusta iltaan, Kimmo Klossner sanoo Pullaa rapsutellen.

Paimennus: Ihmisen ja koiran yhteistyötä

Tavallisimmin paimenkoiria käytetään esimerkiksi lampaiden, nautojen, porojen ja siipikarjan paimentamiseen.

Paimenkoirat työskentelevät aina ihmisen kanssa yhdessä.

Eri roduilla on erilaisia paimennusominaisuuksia.

Osa koirista ohjaa eläimiä edellään ja toiset kokoavat ja pysäyttävät lauman.

Kotimaisista roduista lapinkoiraa ja lapinporokoiraa on perinteisesti käytetty porolauman paimentamiseen.

Lähde: Suomen Kennelliitto

Susiaidat hankittiin jo vuonna 2016

Salon seudulla viime aikojen susivahingot ovat saaneet lampurit varovaisiksi ja mietteliäiksi. Osa on pohtinut tosissaan jopa alan vaihtoa.

Kimmo ja Marika Klossnerin lammastila sijaitsee Somerolla keskellä varsinaissuomalaista peltomaisemaa, eikä susista ole ollut heille tähän mennessä harmia.

– Tässä kohtaa täytyy koputtaa puuta. Tilanne voi muuttua koska tahansa, Kimmo Klossner sanoo.

Hän uskoo, että tila on säästynyt susivahingoilta, sillä se sijaitsee keskellä peltoja.

– Susille ei ole täällä piilopaikkoja, kun metsä ei ole ihan vieressä.

Tilalla on kuitenkin susiaidat.

– Näin yksittäisen suden tässä lähellä vuonna 2016, ja susiaidat hankittiin saman tien.