Britannian maihinnousutukialus otti tuntumaa Suomen hyytäviin olosuhteisiin

Merivoimien Jehu-maihinousuvene keikkuu Suomenlahdella hetken suuren brittialuksen takana ennen kuin se sujahtaa sisään alukseen uumeniin. Juuri tällaista toimintaa varten on suunniteltu maihinnousutukialus RFA Mounts Bay, joka osallistuu parhaillaan Freezing Winds 23 -merisotaharjoitukseen.

Hyvin monta kerrosta sisääntuloa ylempänä komentosillalla aluksen päällikkö James Allen kertoo Mounts Bayn toimineen harjoituksessa suomalaisten ja brittiläisten maihinnousualusten tukikohtana. Taistelujoukkoja on myös kuljetettu maihin aluksen kannelta helikoptereilla.

– Kaikki on sujunut oikein hyvin, Allen kertoo tyytyväisenä.

Harjoituksen alussa oli tosin myrskyisää ja myös maanantaina jäätävä koillistuuli juoksutti merisavua vielä avoimena olevan meren pinnalla. Kylmä sää ei ole vaikuta aiheuttaneen ongelmia, mutta kaikenlaista pientä lisävaivaa siitä aiheutuu: brittimiehistö osoitti esimerkiksi kannella olevia lastin kiinnityspisteitä, joista jokaisessa pieni syvennys oli täynnä jäätä.

Suomen rannikon matalista vesistä ja saariston sokkeloista Mounts Bay on pysynyt suosiolla etäämmällä: aluksen suunniteltu käynti Turun satamaankin katsottiin lopulta parhaaksi jättää väliin.

Allen osoittaa komentosillalla tutkakuvassa näkyvää saarten sekamelskaa.

– Tuolla navigointi on todella vaikeaa, hän myöntää.

Läsnäolo merellä on viesti

Merivoimien suunnittelupäällikön, kommodori Mikko Laakkosen mukaan Mounts Bayn kaltaisen liikkuvan huoltotukikohdan mukanaolo Suomen harjoituksessa tarjoaa loistavan mahdollisuuden ja lisän rannikkojoukkojen harjoitteluun.

– Meillä ei tällaista kykyä tässä laajuudessa ole, mikä osoittaa liittoutumisen merkityksen. Liittolaisten kesken tällaisia kykyä voidaan jakaa, Laakkonen sanoo.

Hän korostaa Suomella olevan hyvä valmius valvoa Itämeren aluetta ja tarvittaessa säätää omaa valmiutta. Mounts Bayn kokoinen vieras näkyy kuitenkin merellä kauas, eikä strategisen viestinnän ulottuvuutta ole syytä väheksyä.

– Fyysisellä läsnäololla on merkitystä, Laakkonen tiivistää.

Vajaan 177 metrin pituisella aluksella on vain vajaan sadan hengen miehistö, mutta alus kykenee majoittamaan tilapäisesti ja kuljettamaan haluttuun kohteeseen noin 350 sotilaan suuruisen taistelujoukon. Esimerkiksi mahdollisessa luonnonkatastrofin evakuointitehtävässä aluksella voidaan kuljettaa tuplasti tuo määrä ihmisiä.

Brittialus muuntuu käyttötarkoituksen mukaan: jos on esimerkiksi tarpeen kuljettaa jonnekin taistelupanssarivaunuja, niitä mahtuu Mounts Bayn kyytiin peräti 24 kappaletta.

”Suomella on maailmanluokan kyvykkyydet”

Freezing Winds 23 on ensimmäinen suuri merisotaharjoitus, jota Suomi johtaa Naton jäsenenä. Mounts Baylla puheena oli vieläkin enemmän Britannian johtama kymmenen valtion JEF (Joint Expeditionary Force) -ryhmä, johon myös Suomi kuuluu.

Suomalaiset ja brittiupseerin korostivat JEFin täydentävän Natoa, mutta samalla useissa puheenvuoroissa todettiin JEFin olevan pienempänä ryhmittymänä tarvittaessa Natoa ketterämpi toimija.

JEFin suunnittelupäällikkö, eversti Kevin Latchman kertoi olevansa Suomessa nyt jo kolmatta kertaa ja muistutti Suomen olleen JEFin jäsen jo paljon Natoa pidempään. Hänen mukaansa JEFissä opetellaan parhaillaan pohjoisimmilla alueilla toimimisen haasteita.

– Suomella on maailmanluokan sotilaalliset kyvykkyydet, jotka täydentävät niin JEFiä kuin Natoa, ja meidän on nyt selvitettävä, miten saamme integroitua nämä kyvykkyydet kaikkeen siihen, mitä me teemme yhdessä, Latchman kuvaili.

Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä on tehnyt Latchmaniin vaikutuksen, koska se luo pysyvän siteen reserviläisten ja puolustusvoimien välille myös asepalveluksen jälkeen. Hän ei ole myöskään havainnut mitään puutteita varusmiesten tai reserviläisten osaamisessa esimerkiksi brittiläisiin ammattisotilaisiin verrattuna.

– He (suomalaiset) ovat ammattilaisia, Latchman toteaa.

Näyttöä tästä saatiin myös maanantaina, kun Jehu ohjattiin brittien maihinnousualukseen ja sieltä ulos reserviläisvoimin.

Vedenalaisen infrastruktuurin suojaaminen kiinnostaa

Viikko sitten alkaneeseen ja ensi perjantaina päättyvään kansainväliseen Freezing Winds 23 -merisotaharjoitukseen osallistuu joukkoja Merivoimien lisäksi Maavoimista ja Ilmavoimista, Ruotsin merivoimista sekä runsaasti muita Suomen liittolaisia.

Harjoituksessa on mukana yhteensä noin 30 taistelualusta, huolto- ja tukialuksia sekä kuljetusveneitä sekä rannikko- ja maajoukkoja. Harjoituksen kokonaisvahvuus on yli 4 000 henkilöä. Mukana on muun muassa merijalkaväkeä niin Yhdysvalloista kuin Britanniasta

Natosta harjoituksessa on mukaan puolustusliiton pysyvä alusosasto (SNMG1), jossa on yhteensä kolme alusta Saksasta ja Hollannista, sekä Naton pysyvä miinantorjuntaosaston (SNMCMG1) kuusi alusta Puolasta, Saksasta, Hollannista ja Ranskasta.

Freezing Winds harjoitusta johtavan kommodori Juhapekka Rautavan mukaan harjoitukseen osallistuvien miinantorjunta-alusten runsas määrä on osoitus Naton kiinnostuksesta ja sitoutumisesta vedenalaisen infrastruktuurin suojaamiseen. Merenpohjassa kulkevat yhteydet ovat tulleet jälleen ajankohtaisiksi Itämerellä sattuneiden kaasuputki- ja kaapelirikkojen vuoksi.

Niilo Simojoki