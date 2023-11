Carolinan suomalaiset pisteille 3–2-voitossa Columbuksesta – Kotkaniemi iski joukkueensa avausosuman

Jääkiekon NHL:ssä kaikki kolme Carolina Hurricanesin jäällä nähtyä suomalaispelaajaa kartuttivat tehopistepottiaan 3–2-kotivoitossa Columbus Blue Jacketsia vastaan.

Jesperi Kotkaniemi iski joukkueensa ensimmäisen osuman. Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen nappasivat syöttöpisteet.

Kotkaniemelle on tällä kaudella kertynyt tehoja 7+7, Aholle 5+12 ja Teräväiselle 10+5.

Carolinan suomalaisvahti Antti Raanta seurasi ottelun vaihtopenkiltä Pjotr Kotshetkovin ollessa pelivuorossa.

Carolina on voittanut kauden 20 ottelustaan 12 ja on toisena Metropolitan-divisioonassa. Saman divisioonan jumbosijalla makaavalla Columbuksella alkukauden 22 pelistä 16 on päättynyt tappioon.

Joukkueen suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli alkukaudesta pitkään poissa Columbuksen kokoonpanosta loukkaantumisen takia. Carolinaa vastaan Laine sai jääaikaa noin 15 minuutin verran.

Kolmannen erän maalijuhlaa

Ottelun kaikki maalit syntyivät kolmannessa erässä.

Erän ensimmäisessä hyökkäyksessä Kirill Martshenkon rannelaukaus yllätti täysin Carolina-vahti Kotshetkovin ja livahti maaliin.

2–0-osuma taas syntyi, kun Johnny Gaudreaun laukaus kimposi Carolinan pelaajista verkkoon. Kotshetkov tyytyi maalillaan katselemaan hitaan roikkukiekon päätymistä hänen selkänsä taakse.

Carolinan maalit syntyivät kolmannen erän kymmenellä viimeisellä minuutilla.

Ensimmäisen kavennusmaalin iski Teuvo Teräväisen syötöstä Jesperi Kotkaniemi, kun ottelua oli jäljellä kymmenen minuuttia.

Erän lopulla Brady Skjei iski Carolinan tasoituksen ja loppulukemat viimeisteli kauden avausosumallaan Andrei Svetshnikov Sebastian Ahon syötöstä.

St. Louisille pisteet Chicagosta

Kasperi Kapasen St. Louis Blues haki Chicagosta vierasvoiton isäntäjoukkue Blackhawksista lukemin 4–2.

Ottelun maalitykki oli St. Louisin Jake Neighbours, joka teki ottelun avausmaalin läpiajosta ensimmäisen erän alussa.

Eniten tehopisteitä (1+2) keräsi puolestaan Pavel Butshnevitsh, jonka taidokkaasta karvauksesta avautui kolmannessa erässä avopaikka Neighboursin toiseen osumaan.

Läntisen divisioonan joukkueiden kohtaamisessa hieman alle 13 minuuttia pelannut Kapanen sai kolmannessa erässä jäähyn kampituksesta.

Elias Peltonen