Carolinan suomalaistrio sulatti Columbuksen johdon – ”Saimme sen, minkä ansaitsimme”

Carolina Hurricanesin suomalaiskolmikko Jesperi Kotkaniemi, Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho oli tehokkaalla pelipäällä, kun joukkue palasi voittojen tielle Tampa Baylle kärsityn 2–8-nöyryytyksen jälkeen.

Hurricanes ajautui Columbus Blue Jacketsia vastaan kahden maalin tappiolle kolmannen erän alussa, mutta kotijoukkue nousi lopulta 3–2-voittoon. Kotkaniemi iski kavennuksen Teräväisen syötöstä, ja Aho tarjoili Andrei Svetshnikoville voittomaalin vajaat kaksi peliminuuttia ennen päätössummeria. Alkukevään hankalasta polvivammasta toipunut Svetshnikov onnistui maalinteossa vasta kauden 12. ottelussaan.

– Hetken ajan tuntui siltä, että jaahas, tämäkään ei ole meidän iltamme. Pelaajille on annettava suuri kiitos, etteivät he lannistuneet. He vain jatkoivat pelaamista, ja saimme sen, minkä ansaitsimme, Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Carolinan suomalaisista Kotkaniemi on tehnyt tällä kaudella 7+7=14 pistettä, Teräväinen 10+5=15 pistettä ja Aho 5+12=17 pistettä.

Divisioonan viimeisellä sijalla oleva Columbus oli voittanut kaksi edellistä otteluaan, mutta Kirill Martshenkon ja Johnny Gaudreaun maalit eivät tuoneet pistepottiin lisäystä Raleigh’ssa. Patrik Laine pelasi 15 minuuttia ilman tehopisteitä.

– Teimme oikeita asioita suurimman osan ajasta, mutta se ei riitä. He pelasivat pudotuspelityylillä. Menetimme otteen pelistä, annoimme heille tuuman verran periksi, ja sitten peli olikin ohi, Columbus-valmentaja Pascal Vincent harmitteli.

Nashvillellä kulkee vahvasti

Nashville Predators nappasi lännen puolella jo viidennen peräkkäisen voittonsa maalivahti Juuse Saroksen johdolla. Saros poimi 32 torjuntaa, kun Predators kaatoi divisioonavihollisensa Winnipeg Jetsin 3–2.

Nashville on voittanut kauden 20 ottelustaan puolet ja on edelleen niukasti pudotuspelipaikkojen alapuolella. Saros on torjunut joukkueen kymmenestä voitosta seitsemän ja kakkosmaalivahti Kevin Lankinen kolme.

Predators-pakki Juuso Pärssinen sai jääaikaa hieman alle 17 minuuttia.

Vaakanainen toinen syöttäjä avausmaaliin

Anaheim Ducksin Urho Vaakanainen otti kauden neljännen syöttöpisteensä vierasottelussa Edmonton Oilersia vastaan. Ottelun avausmaalin toiseksi syöttäjäksi merkityn Vaakanaisen joukkue kärsi lopulta selkeän 8–2-tappion kotijoukkueelle.

Edmontonin maali-ilottelusta eniten pisteitä tienasi Connor McDavid 1+4-tehoillaan. Zach Hyman otti kahden maalin lisäksi yhden syöttöpisteen.

Kasperi Kapasen St. Louis Blues haki Chicagosta vierasvoiton isäntäjoukkue Blackhawksista lukemin 4–2.

Ottelun maalitykki oli St. Louisin Jake Neighbours, joka teki ottelun avausmaalin läpiajosta ensimmäisen erän alussa.

Eniten tehopisteitä (1+2) keräsi puolestaan Pavel Butshnevitsh, jonka taidokkaasta karvauksesta avautui kolmannessa erässä avopaikka Neighboursin toiseen osumaan.

Läntisen divisioonan joukkueiden kohtaamisessa hieman alle 13 minuuttia pelannut Kapanen sai kolmannessa erässä jäähyn kampituksesta.

Paavali Pastila, Elias Peltonen