ChatGPT:n luoneen OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman sai potkut – puskista tullut korkean profiilin irtisanominen yllätti Piilaakson

Suureen suosioon nousseen ChatGPT-keskusteluohjelman luoneen OpenAI-yrityksen toimitusjohtaja Sam Altman lopettaa tehtävässään, yhtiö kertoo tiedotteessa.

OpenAI:n hallituksen mukaan Altman ei toimitusjohtajana ollut avoin viestinnässään hallituksen kanssa, mikä haittasi yhtiön hallituksen työtä.

– Yhtiön hallituksella ei enää ole luottamusta hänen kykyynsä jatkaa OpenAI:n johtajana, lausunnossa kerrotaan.

Hallitus kertoi olevansa kiitollinen Altmanille tämän antamasta panoksesta OpenAI:n perustamisessa ja kasvussa, mutta että uusi johto on tarpeen yhtiön jatkaessa eteenpäin.

Altmanin tilalle virkaatekeväksi toimitusjohtajaksi nostettiin yhtiön teknologiajohtaja Mira Murati. Altmanin pidempiaikaista seuraajaa toimitusjohtajana etsitään, OpenAI kertoo tiedotteessa.

Piilaakson yllättänyt päätös on poikkeuksellisen korkean profiilin irtisanominen kovassa nousussa olevalla tekoälyalalla, ja puskista tullut uutinen herätti runsaasti huhupuheita ja spekulaatiota siitä, mikä irtisanomisen todellinen syy oli. Piilaakson supertähdeksi noussut 38-vuotias Altman on esiintynyt julkisuudessa OpenAI:n kasvoina ja tekoälyteknologian mielipidejohtajana, ja mediassa häntä on kutsuttu muun muassa ChatGPT:n isäksi.

Syrjäytetty hallituksen puheenjohtaja irtisanoutui

Lisäksi vaihtoon lähti OpenAI:n hallituksen puheenjohtajan paikalta Greg Brockman, jonka kerrottiin yhtiön tiedotteessa jatkavan muissa tehtävissään yhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa. Uutisen jälkeen Brockman kuitenkin kertoi irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta.

– Olen superylpeä kaikesta siitä, mitä olemme yhdessä rakentaneet sen jälkeen, kun aloitimme asunnossani 8 vuotta sitten — mutta tämän päivän uutisten pohjalta otan loparit. Toivotan aidosti kaikille teille parasta, Brockman kirjoitti kollegoilleen lähettämässään viestissä, jonka julkaisi myös X:ssä.

Brockman ja Altman olivat yhtiön perustajia. Brockman kertoi X:ssä uskovansa yhä ”turvallisen AGI:n” luomiseen ihmiskunnan hyväksi. AGI (artificial general intelligence) viittaa tekoälyyn, joka kykenee ajattelemaan ihmisen tavoin. Tällainen ajatteleva keinoäly on edelleen tieteisfiktiota.

Käynnisti tekoälybuumin vuosi sitten

Syrjäytetty Altman kommentoi X-viestipalvelussa (entinen Twitter) ”rakastaneensa aikaansa” OpenAI:ssa.

– Se oli mullistavaa minulle henkilökohtaisesti, ja toivottavasti vähän myös maailmalle, Altman kirjoitti.

Altman sanoi myös, että hänellä olisi pian lisää kerrottavaa jatkosuunnitelmistaan.

Vuosi sitten lanseerattu ChatGPT hurmasi käyttäjänsä ja saavutti valtavan suosion ympäri maailmaa kyvyllään tuottaa pyynnöstä kaikenlaista tekstiä esseistä runouteen. Microsoftin miljardeilla kehitetyn ChatGPT:n ominaisuudet ja suosio järisyttivät teknologia-alaa, ja Microsoftin kilpailijat joutuivat kiirehtimään saadakseen omat keskusteluohjelmansa markkinoille mahdollisimman nopeasti. Apajille kiirehti muun muassa Google omalla Bard-keskusteluohjelmallaan.

ChatGPT herätti myös huolestunutta keskustelua tekoälyteknologian vaikutuksista yhteiskuntaan. Arjen ongelmia ChatGPT on aiheuttanut muun muassa opettajille, joiden on täytynyt olla valppaina tekoälyllä huijaavien opiskelijoiden vuoksi.

Uutistoimisto AFP:lle Microsoftin tiedottaja kertoi yhtiön jatkavan kumppanuuttaan OpenAI:n kanssa entiseen tapaan toimitusjohtajan vaihdoksen jälkeen.