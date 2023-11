Chelsea otti kaoottisen voiton Tottenhamista jalkapallon Englannin Valioliigassa

Jalkapallon miesten Englannin Valioliigassa Chelsea katkaisi maanantai-iltana Tottenhamin liigakauden alusta jatkuneen voittoputken. Chelsea kaatoi Lontoossa paikallisottelussa isäntäjoukkue Tottenhamin maalein 4–1.

Ottelua leimasi sarja kiisteltyjä käänteitä, joihin lukeutuivat muun muassa Tottenhamin Cristian Romeron ja Destiny Udogien saamat punaiset kortit.

Dejan Kulusevski vei Tottenhamin varhaiseen johtoon, mutta Romeron virhe johti Cole Palmerin tasoitusmaaliin rangaistuspotkusta. Erotuomari Michael Oliver ja ylityöllistetyt videoerotuomarit lähettivät Udogien kentältä hänen illan toisen rikkeensä myötä pian toisen puoliajan alettua.

Videoerotuomarit hylkäsivät kummankin joukkueen maaleja. Tottenham menetti epäonnekseen myös James Maddisonin ja Micky van de Venin loukkaantumisille ensimmäisellä puoliajalla.

Chelsea otti lopulta kaiken hyödyn irti etulyöntiasemastaan, kun Nicolas Jackson teki hattutempun. Ensimmäisen maalinsa Jackson teki 75. peliminuutilla, kun taas kaksi jälkimmäistä syntyivät ottelun lisäajalla.

Tappio oli Tottenhamille ensimmäinen alkukauden aikana pelaamissaan 11 valioliigaottelussa.

Tottenham on sarjataulukossa toisena 26 pisteellä ja vain pisteen päässä liigaykkösestä Manchester Citystä. Chelsea on netonnut alkukauden aikana 15 pistettä ja on kymmenes.