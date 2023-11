Dubain ilmastokokous pyörähti käyntiin – kuluvasta vuodesta on tulossa mittaushistorian kuumin, varoittaa YK

YK:n mukaan kuluvasta vuodesta 2023 on tulossa koko maailman mittaushistorian kuumin. Asia on päätelty lokakuun loppuun asti kerätyistä tiedoista. Kuluva vuosi on rikkonut vinon pinon globaaleja ennätyksiä, varoittaa YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö (WMO), ja sen kaksi viimeistä kuukautta tuskin tuovat muutosta tilanteeseen.

– Tämä on rikkimenneiden ennätysten (englanniksi broken records) kuurouttava kakofonia, totesi WMO:n suomalainen pääsihteeri, Suomen Ilmatieteen laitoksen entinen pääjohtaja Petteri Taalas AFP:n mukaan.

Taalaksen englanniksi käyttämä sanaleikki ei käänny suoraan suomeksi. Englanninkielinen sanapari ”broken record” voi tarkoittaa sekä rikkimennyttä ennätystä että rikkinäistä äänilevyä, joka toistaa samaa sanomaa kerta toisensa jälkeen.

– Kasvihuonekaasujen tasot ovat ennätyskorkeita. Globaalit lämpötilat ovat ennätyskorkeita. Merenpinta on ennätyskorkealla. Etelämantereen jääpeite on ennätysmatala, Taalas sanoi.

YK vaatii tänään Dubaissa alkaneeseen COP28-ilmastokokoukseen saapuneita valtionjohtajilta välittömiä lisätoimia ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Järjestön pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan globaalien lämpötilalukemien pitäisi aiheuttaa väristyksiä maailman johtajien selkäpiihin.

1,5 asteen rajaa kolkutellaan

WMO:n raportin mukaan lokakuun lopulla keskilämpötilat olivat 1,4 astetta esiteollista aikaa korkeammalla, eli Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 asetettu 1,5 asteen raja on jo hälyttävän lähellä.

Hiilidioksidin tasot ilmakehässä ovat 50 prosenttia korkeammat kuin esiteollisena aikana, mikä tarkoittaa maapallon jatkavan lämpenemistään vielä pitkälle tulevaisuuteen siinäkin tapauksessa, että uusia päästöjä leikataan rajusti.

YK:n ilmastokokous COP28 on alkanut tänään Dubaissa Arabiemiirikunnissa. Kokous jatkuu 12. joulukuuta asti. Kokouksen avajaisissa Egypti luovutti puheenjohtajuuden kokouksen isäntämaalle.

Vuosittaisessa kokouksessa huomiota saa tällä kertaa erityisesti Pariisin sopimuksen ensimmäinen maailmanlaajuinen tilannekatsaus (Global Stocktake), jossa tarkastellaan vuonna 2015 solmitun sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Ajatuksena on, että jos tavoitteista ollaan jäljessä, kunnianhimon tasoa ilmastotoimissa nostetaan.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Pariisin sopimuksen tavoitteista ollaan jäljessä kaikilla osa-alueilla.

Dubaissa on tarkoitus perustaa myös ilmastotuhoja korvaava rahasto, josta päätettiin viime vuoden kokouksessa Egyptissä. Rahastosta saatiin aikaiseksi hauras kompromissiesitys muutama viikko sitten. Asian tiimoilta on paljon ristiriitoja rahoittajina olevien teollisuusmaiden ja rahoituksen vastaanottajina olevien kehittyvien maiden kesken.

Keskeinen päätettävä asia Dubaissa on myös maailmanlaajuisten tavoitteiden asettaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Orpo edustaa Suomea

EU:n yksi keskeisistä tavoitteista ilmastokokouksessa on saada päätösasiakirjaan maininta fossiilisista polttoaineista luopumisesta. Fossiilisten vähentäminen mainittiin ensimmäistä kertaa Glasgow’n ilmastokokouksen yleispäätöksessä 2021, mutta Intian vaatimuksesta kirjausta lievennettiin. Nytkin esimerkiksi Kiina on pitänyt EU:n vaatimuksia epärealistisina.

Optimistista virettä Dubain kokoukselle tuo se, että maailman suurimmat päästöjen aiheuttajat Yhdysvallat ja Kiina sopivat toissa viikolla ilmastoyhteistyön tiivistämisestä.

Suomea Dubaissa edustaa tällä viikolla perjantaina ja lauantaina pidettävässä valtionjohtajien huippukokouksessa pääministeri Petteri Orpo (kok.). Ministeriviikolla 8.–12. joulukuuta Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.).

– Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat jo nyt laajoja tuhoja eri puolilla maailmaa. Tarvitsemme nyt jos koskaan vahvaa poliittista sitoutumista ja maailmanlaajuisia toimia päästöjen vähentämiseksi. Ilmastoratkaisut edellyttävät saumatonta yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Suomi on esimerkki siitä, että päästöjä voidaan vähentää samalla, kun talouden kasvupotentiaalista pidetään huolta, Orpo sanoi tiedotteessa.

Suomella on Dubaissa ensimmäistä kertaa oma paviljonki ilmastokokouksen tapahtuma-alueella.

—

Lähteenä myös AFP.

Anssi Rulamo, Lassi Lapintie