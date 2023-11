Edmonton Oilers kukisti New York Islandersin uuden päävalmentajansa komennossa – Draisaitlin lapa viuhui jokaisessa isäntien maalissa

Jääkiekon NHL:ssä Edmonton Oilers kaatoi kotikaukalossaan New York Islandersin maalein 4–1 ja sai loistavan alun uuden päävalmentajan Kris Knoblauchin taipaleelle.

Knoblauch debytoi Islandersia vastaan NHL-päävalmentajana. Hän on valmentanut viime vuodet AHL-farmiliigan Hartfordia.

– Tuntui uskomattomalta, Knoblauch tuumi ottelun jälkeen NHL:n verkkosivuilla.

Knoblauch oli helpottunut voitosta ja hauskuutti lehdistöä.

– Ennen ottelua minulla oli kiekko pöydälläni ja ajattelin, että minulla on yksi kiekko mutta kaksi lasta, tuore päävalmentaja avasi vaikeaa päätöstä, miten jakaa kumilimppu.

Pelaajat ratkaisivat ongelman.

– Ja sitten voitimme, ja minulla olikin kaksi kiekkoa, hän viittasi kaukalosta mukaan poimittuun kiekkoon.

– Nyt voin tehdä kaikki onnellisiksi. Ehkäpä en kerro heille, kumpi kiekoista on ottelussa käytetty kiekko ja kumpi vain koriste-esine.

NY Islanders rokotti alussa

Seura päätyi heikon alkukauden vuoksi sunnuntaina laittamaan valmentajat vaihtoon. Jay Woodcroftille ja apuvalmentaja Dave Mansonille näytettiin ovea, ja tilalle Oilers nimitti Knoblauchin päävalmentajaksi ja ex-pelaajasuuruus Paul Coffeyn apuluotsiksi.

Knoblauchin debyytti ei käynnistynyt hyvin, kun vierasjoukkue Islanders karkasi johtoon heti ottelun alussa. Mathew Barzal avasi maalitilin, kun ottelua oli takana vasta 40 sekuntia. New Yorkin ilo kantoi avauserän toiselle puoliskolle, jolloin Leon Draisaitl aloitti illan pisteurakkansa. Draisaitl tasasi tilanteen 15. peliminuutilla.

Tasatilanne jatkui aina päätöserään. Zach Hyman vei ensin kotijoukot johtoon ylivoimamaalilla, minkä jälkeen Connor McDavid ja Evander Kane täydensivät lukemia omilla osumillaan. McDavidia onnisti Hymanin tavoin ylivoimatilanteessa, kun taas Kane viimeisteli ottelun loppulukemat alivoimalla tyhjään maaliin.

Jokaisesta päätöserän maalista kirjattiin syöttöpiste aiemmin onnistuneelle Draisaitlille. Saksalaishyökkääjän neljän tehopisteen jälkeen seuraavaksi suurin pistesaldo oli McDavidilla, joka maalinsa lisäksi kirjautti syöttöpisteen Hymanin osumasta.

– Varmasti jännä hetki Knoblauchille. Ensimmäinen voitto NHL:ssä. Hän on kulkenut pitkän tien. Tämä on hyvin ansaittu näyttöpaikka ja voitto, kapteeni McDavid suitsutti.

Edmontonin oma kasvatti Stuart Skinner torjui isäntien maalilla 32 kertaa ja antoi mahdollisuuden taistella voitosta.

McDavid oli mielissään siitä, miten joukkue selvisi ottelusta.

– On ollut hullut pari päivää, hullut 48 tuntia. Tämä on valitettavasti jotain sellaista, minkä läpi pitää mennä, ja me teimme sen. Ottelussa oli kaikkea, mitä olemme kaivanneetkin. Erikoistilannekentälliset pelasivat hyvin, ja hyökkäsimme vielä kolmannessa erässä. Skinner pelasi todella hyvin ja oli mies paikallaan, kun tarvitsimme häntä, kapteeni painotti.

Edmontonilla on alkukaudelta nyt 14 ottelusta kasassa neljä voittoa. Edmonton on Tyynenmeren divisioonassa toiseksi viimeisenä. Huonommin divisioonassa on menestynyt vain San Jose Sharks, jolla on 15 ottelusta kaksi voittoa.

Edmonton isännöi seuraavaksi Seattle Krakenia, jonka kanadalaisseura kävi kukistamassa Seattlessa sunnuntaina paikallista aikaa. Joukkueiden seuraava kohtaaminen järjestetään keskiviikkoiltana eli Suomen aikaa varhain torstaina.

New York Islandersille tuore tappio oli viides peräjälkeen. Seuralla on 14 ottelusta viisi voittoa, ja se on Metropolitan-divisioonassa toiseksi viimeisenä.

Mikko Rantanen tehokkaana

Seattle hävisi tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa Colorado Avalanchelle 1–5.

Suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen teki Coloradon 1–1-tasoituksen toisen erän puolivälin jälkeen ja nappasi kolmannessa erässä syöttöpisteen Jonathan Drouinin 4–1-maaliin.

Kahden peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan palannut Colorado teki kolme viidestä maalistaan päätöserässä. Viime perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa Colorado hävisi Seattlelle 3–4.

Suomalaishyökkääjä Joel Kiviranta debytoi Coloradossa ja pelasi vajaat kymmenen minuuttia. Hän laukoi kahdesti kohti vastustajan maalia mutta ei onnistunut yllättämään Seattlen maalivahti Joey Daccordia (26 torjuntaa).

Kiviranta pelasi neljällä edelliskaudella Dallas Starsissa.

Arttu Mäkelä, Petteri Ikonen