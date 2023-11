Eduskuntaan ponnahdettiin hyvin erilaisista tulotaustoista – ensimmäisen kauden kansanedustajien tulokuningas oli kokoomuksen Teemu Kinnari

Eduskuntaan nousseet uudet kansanedustajat tulevat varsin erilaisista tulotaustoista. Ensimmäisen kauden kansanedustajien tulokuningas on kokoomuksen Teemu Kinnari. Hänen pääomatulonsa viime vuonna olivat noin 425 000 euroa. Ansiotuloja hänellä oli noin 43 000 euroa.

Muhkeimmat ansiotulot sai Jarno Limnéll (kok.), joka tienasi ansiotuloja noin 210 000 euroa. Limnéll toimi ennen kansanedustajuutta Innofactorin kyberturvallisuusyksikön johtajana. Hänellä ei ollut verotettavia pääomatuloja.

Uusista kansanedustajista vähiten tienasi Joakim Vigelius (ps.). Hän sai viime vuonna ansiotuloja noin 20 000 euroa. Toinen samasta vaalipiiristä eduskuntaan noussut perussuomalainen Miko Bergbom ansaitsi vuonna noin 45 000 euroa. Hän toimi Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana vuosina 2020–2022.

Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Aura Sallalla ei ollut Suomessa verotettavia ansiotuloja, sillä hän asui ja teki töitä ulkomailla viime vuonna. Suomessa verotettavia ansiotuloja hänellä oli reilut 6 100 euroa.

Pauli Aalto-Setälä (kok.) sai viime vuonna ansiotuloja noin 95 000 euroa. Verotettavaa pääomatuloa hänellä oli reilut 1 000 euroa. Aalto-Setälä toimi ennen kansanedustajuuttaan työelämäprofessorina Turun yliopistossa. Lisäksi Linkedinin mukaan hänellä on ollut viime vuonna hallituspaikkoja ja osakkuuksia eri yrityksissä.

Eduskuntapuheillaan kohua herättänyt kansanedustaja Teemu Keskisarja (ps.) ansaitsi noin 66 000 euroa. Keskisarja on tullut tunnetuksi historioitsijana, ja hän on kirjoittanut useita kirjoja.

Sosiaalisesta mediasta Terapeutti Villenä tunnettu SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Ville Merinen sai ansiotuloja yhteensä 66 000 euroa. Pääomatuloja hänellä ei ollut.

Jungle Juice Barin perustajana tunnettu Noora Fagerström (kok.) sai viime vuonna ansiotuloja yhteensä 40 000 euroa. Verotettavaa pääomatuloa hänellä ei ollut.

Uusien kansanedustajien palkkio on tällä vaalikaudella noin 7 100 euroa kuukaudessa. Palkkiot ovat veronalaista tuloa. Kansanedustajan palkkion ohella edustajalle maksetaan kulukorvaus kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kulukorvaus on riippuen edustajan kotipaikasta noin 990–1 800 euroa kuukaudessa. Kulukorvaus on verotonta.

Lisäksi valiokuntien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajille maksetaan lisäpalkkio.