Egyptiläinen ilta tarjoilee taidetta ja hummusta – viime vuonna pidetty Ranskalainen taideilta oli hitti

Salon Taiteilijaseuran vuoden viimeinen näyttely avautuu keskiviikkona.

Luvassa on astetta vauhdikkaammat avajaiset, kun seuran tiloissa Tehdaskadulla järjestetään Egyptiläinen taideilta.

Illanvietto pitää sisällään taidenäyttelyn lisäksi Niilin Liljat -tanssiryhmän esityksen, pikamuotokuvien tekoa sekä pientä purtavaa kuten hummusta ja falafelia. Tapahtumassa voi myös testata, kuinka sujuu hieroglyfeillä kirjoittaminen.

Teemailloista on muodostumassa seuralle perinne: viime vuonna Pariisilainen taideilta keräsi noin 400 kävijää. Tuolloin tapahtuma oli Taiteiden Yän yhteydessä. Ensi vuonna vuorossa on Irlanti.

Yhdistys on saanut tapahtuman järjestämiseen rahoitusta Salon kaupungin osallistuvan budjetoinnin kautta.

– Toivottavasti tapahtumassa on paljon kävijöitä, sanoo Salon Taiteilijaseuran puheenjohtaja Jaana Kähönen.

Taideilta avaa Orient-nimisen näyttelyn. Se vie katsojat itämaiseen tunnelmaan.

Esillä on kaikkiaan parinkymmenen taiteilijan teoksia. Heistä yksi on Aila Salmivaara, jolle teema on hyvin omakohtainen.

Salmivaaran puolison työ vei pariskunnan 1960-luvulla Egyptiin, ja Salmivaara on tuonut näyttelyyn tuolloin maalaamiaan teoksia. Yhdessä on maisema Kairosta vuodelta 1966.

– Siinä näkyy koulu ja moskeija. Olen kuullut, että nykyisin samalla paikalla on pilvenpiirtäjiä, Salmivaara kertoo.

Salmivaara ja Gloria Badarau-Heikkilä ovat taiteilleet näyttelyyn myös isokokoisen kuvausseinän, jossa voi kuvauttaa itsensä.

Egyptiläinen taideilta ke 29.11. klo 17–20, Tehdaskatu 18. Orient-näyttely avoinna 20.12. asti.

Taiteilijaseuran uusi puheenjohtaja: ”Vuonna 2000 ajattelin, että nyt jotain kivaa ja lähdin taidekouluun”

Salon Taiteilijaseura ry:n puheenjohtaja vaihtuu, kun Tarja Seewald aloittaa tehtävässä vuoden alussa.

Yhdistys valitsee puheenjohtajan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi. Väistyvä puheenjohtaja Jaana Kähönen kuvailee oman kautensa olleen ”melkoista haipakkaa”.

Kähösen kaudella seura on muun muassa kunnostanut uudet tilat Tehdaskadulle, jossa toimii myös yhteistyökumppani Kehystämö Friz. Uutta ovat myös vaihtuvat myyntinäyttelyt IoT Campuksella, Teatteri Provinssissa ja Hammaslääkäriasema PlusTerveys HymyDentin tiloissa.

– Vauhdikasta on ollut, ja aikaa mennyt yhtä paljon kuin varsinaiseen työhöni, vaikka tämä on vapaaehtoista, sanoo Kähönen.

Tarja Seewald muutti muutama vuosi sitten Perniöön. Hän asui aiemmin Lohjalla ja oli myös siellä aktiivinen taiteilijayhdistyksessä. Hänelle taiteilijuus on ”millenium-hanke”.

– Vuonna 2000 ajattelin, että nyt jotain kivaa ja lähdin taidekouluun, kertoo Seewald.

Seewaldille mieluista ovat maalaus, kuvanveisto ja ympäristötaide. Hän myös opettaa Salon kansalaisopistossa piirustusta ja maalausta.