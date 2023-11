Ei Putinia tänne – Meillä on jo harhaisia vanhuksia riittävästi

Siskonmakkaran nimi pitää muuttaa henkilömakkaraksi. Käynpä tuumasta toimeen

Varmaankin Venäjä kohta väittää että Suomi ja Viro hidastavat meriliikennettä Pietariin, ja heidän pitää lisätä laivastoa merelle. Ainoa henkireikä pitkällä rajalla. Jotain kyllä keksii, joten pitäisi varautua paremmin. Nyt

Minkälaista on Salon kaupungin virkamiesten tietoisuus kaupungin kiinteistöjen omistussuhteista, kun vuonna 2018 mukamas myyty Kajalan hoivakoti paljastuukin olevan edelleen kaupungin omistuksessa ja on näin ollen aiheuttanut esimerkiksi lämmityskustannuksia kaupunkilaisille? Tunarit esiin

Olen kerran joutunut vastaamaan lääkärin puheluun keskellä katua, kerran linja-autossa. Olinkin epäröivällä mielellä pyytäessäni puhelinaikaa. Mutta tällä kertaa tuli vastasoitto hetken päästä ja tieto, että lääkäri soittaa tiistaina klo 14 ja 16 välillä. Todella suuri parannus! Asiakaspalvelua

Nöyrät ja suuret kiitoksen paimiolaiselle sorakuskille, joka tulit auttamaan kahta rekkamiestä hädässä Paimion nesteen rampissa. Irti päästiin. Ja saunaan. Kiitos

Uinu, uinu kaupunki vaan. Sua vanhukset on pantu vartioimaan. Vai miten se nyt meni

Onko niin, että Suomi ottaa kaikki halukkaat turvapaikanhakijat lisäselvityksiin? Vaikka 50 000 tai yli. Saa nähdä kuinka tätä tilaisuutta käytetään. Kuka maksaa?

Ei Putinia voida ottaa Suomeen turvapaikanhakijana. Meillä on omasta takaa harhaisia vanhuksia jo liikaakin. Huolestunut pappa

Ai niin, muistakaa hakata niitä jalkoja lattiaan, kun tulette rappukäytävään. Mitäs sitä harjaa käyttämään. Asukas seinän takaa

Uuden työntekijän rekrytointi on pienyrittäjälle aina iso riski. Someron tilitoimistolle Elorannan palkkaaminen on ollut katastrofaalisen huono valinta. Oma koira puri

Ennen muinoin Sherwoodin metsässä eleli kaveri, joka ryösti rikkailta ja jakoi köyhille. Nykyään Turun seudulla asuu kaveri, joka tekee päinvastoin. Äijiä yhdistää se,että molempien sukunimessä on kaksi o-kirjainta. Heitä erottava tekijä puolestaan on se, että ikävä kyllä vain ensin mainittu herra on fiktiivinen henkilö. Jousimies

Hyvinvointialue on täysi susi jo syntyessään, vanha malli oli ehdottomasti parempi. Uusi on nyt jo rahapulassa. Onska

Ovatko turvanpaikanhakijat tulleet Venäjälle laillisesti? Jos ovat, niin miksi hakevat Suomesta turvapaikkaa? Eikö Venäjän kuulu huolehtia heistä? Kapa

Toivottavasti Suomi ei ole Unkarin tiellä, missä poliitikot pyrkivät ohjaamaan tuomarien työtä laillisuuden valvonnassa. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen ansaitsee kansan ja median tuen voidakseen valvoa päätösten laillisuutta ilman poliitikkojen painostusta. Oikeusvaltio Suomi

Miksei itärajaa saada kiinni? Kansan tuki

Aimontappo on vielä paljon vanhempi: Kylä mainitaan jo Varsinais-Suomen vanhimmassa maakirjassa 1540, jolloin se oli kolmitaloinen. Ratsutila kylässä oli ainakin jo 1630-luvulla. Aimontappo oli uudisasutuskylä, jonka arvellaan syntyneen viimeistään 1300-1400-luvulla. Aimo harppaus menneisyyteen

Kenelle kuuluu kelataksioikeus, jollei rollaattorimummoille ja liikuntarajotteisille? Salossa kuuluisi olla samat säännöt kuin koko maassa. Väärinkäytöksiin puututtava ja lääkäriin päästävä kohtuullisessa ajassa. Toinen mummo