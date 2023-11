Ei tainnut olla katsojilla suojalaseja

Kyllä ihmisten pitäisi tietää, että jos raketteja ammutaan voi sattua pahasti. Oliko kellään suojalaseja? Voi hyvää päivää

Iso kiitos kahdelle teinitytöille, jotka ystävällisesti hidastivat askeleita ja turvakävelivät minut riippusillan yli kotinurkille kaaduttuani autojen liukastamalla Piritan suojatiellä lauantai-illalla. Mummeli 84v

Miksi kirkkoihin otetaan esiintymään ulkopaikkakuntalaisia muusikkoja ja kapellimestareita? Miksei kannateta oman kunnan ammattilaisia? Pro Salo

Kebab kyllä välillä maistuu kaikille luokille. Kiitos ystävällisille ravintoloille. Ei vain köyhille

Eloranta hallitsee julkisuuskampanjaa. Hieman ihmetyttää alkuperäisasiakirjojen vaatiminen pankilta. Pankkihan toimii oikeaksi varmistettujen kopioiden varassa. Sieltä isännöitsijältä alkuperäiskappaaleiden pitäisi löytyä. Ovatkohan hänen tietonsa ajan tasalla? Hallituksessa ollut

Somerolaisesta isännöitsijästä saisi hyvän sketsihahmon Putoukseen. Saa käyttää, mut ei oo pakko. Einari

Seuraavana maalämpölistalla lienee Hintan hoivakoti? Mikä kestää

Nimimerkille Äly hoi: Olen samaa mieltä kanssasi. Hypoteesi: hiotaan kitkarenkaan nyppy teräväksi. Sitten iloitaan, miten pitää. Lasu

Kiitos Saktan rokotuspisteelle, hienosti sujui. 45 minuuttia ja olimme jo ulkona taas, ei jonoa. Kuka sinne käski ensimmäisenä aamuna yhtä aikaa tunkemaan? Hyvin on mennyt joka vuosi, niin nytkin. Taas kerran rokotettu

Olin hiljattain maanmittauskokouksessa, jossa ely-keskus lunasti itselleen lisää tiealuetta leveyssuunnassa. Surkuhupaisaa asiassa on se, että mitä he tekevät leveämmillä tiealueilla kun eivät saa näitä olemassa oleviakaan laitaan asti hoidettua. Vilja

Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan kansojen liikehdintää. Vaikka Suomessa sataakin joka päivä, tämä on paratiisi verrattuna kuumuuteen ja kuivuuteen. Muutos on jo alkanut

Suomujärvi. No asia on selvä. Oman järjen käyttö on kielletty. Kiinni vaan vaikka väärä kyltti. Rakennusmestari

Soten säästövinkki: Puolitetaan johtajien palkat kun eivät ole saaneet hommaa toimimaan. Samoin hallituksen ja valtuuston kokouspalkkiot. Aloitetaan ylhäältä

Salosta tai Saloon tehdään yli 300 000 junamatkaa vuodessa. Se tarkoittaa melkein 100 matkaa päivässä. En pitäisi tätä vallan vähäisenä määränä. Hajattelija

Nyt olet väärässä Mannervesi. Asuinpaikan vaihtoon vaikuttaa muukin kuin työpaikka. Oletko kuullut etätyöstä? Kyllä poppakonstejakin tarvitaan. Muuttanut

Onko kaupungille tulossa lisää työpaikkoja, joissa olisi aikaa ajatella? Alati ajattelija

Jos Venäjä toimittaisi 10 000 siviilipukuista sotilasta raja-aidan taakse huutamaan turvapaikkaa, oikeusoppineiden mielestä kaikki tapaukset pitäisi käsitellä yksilöllisesti. Järki hoi

Autoalalle ennustan suuria vaikeuksia käytettyjen hypriidien ja täyssähköautojen jälleenmyynnissä. Miten valtio tulee vastaan kun poliitikallaan saa aikaan ison ongelman? Ennustaja