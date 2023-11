Energiavirasto selvittää virheellistä tarjousta, joka johti pörssisähkön miinushintaan – negatiivinen hinta voi pienentää asiakkaan sähkölaskua

Energiavirasto käynnistää selvityksen sähköpörssiin torstaina annetusta virheellisestä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista markkinoiden toimintaan ja eri markkinaosapuolille.

– Markkinatoimijan itsensä ilmoittamien tietojen perusteella toimija oli virheellisesti tarjonnut myytäväksi Suomen alueelle erittäin suuren määrän sähköä, sanotaan viraston tiedotteessa.

Norjalaisyritys Kinect Energyn antaman virheellisen tarjouksen myötä pörssisähkön tuntihinnat ovat Suomessa reippaasti miinuksella perjantain kello 15:stä lähtien aina lauantain vastaiseen yöhön kello yhteen saakka.

Energiavirasto selvittää, onko tapauksessa mahdollisesti rikottu sähkömarkkinoiden sääntelyä ja kuinka vastaavien tilanteiden syntyminen voidaan estää. Virasto selvittää asiaa yhteistyössä muiden maiden sääntelyviranomaisten kanssa.

Virheen vuoksi pörssin tuntihinnat eivät ohjaa tuotantoa ja kulutusta oikein tämän päivän aikana.

Iso osa normaalista sähköntuotannosta ei olisi ollut kannattavaa, jos Kinect todella olisi tuonut tarjouksen mukaisen määrän sähköä Suomen markkinoille, selittää Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Nyt kun sitä ei ole siellä, niin on ikään kuin vajetta, sanoo Leskelä STT:lle.

Vajetta täytetään päivänsisäisessä kaupankäynnissä: yhtiöt tarjoavat sähköä ja Kinect joutuu sitä ostamaan.

– He tämän laskun maksajia ainakin ovat, se on selvä, sanoo Leskelä viitaten norjalaisyhtiöön.

Pörssisähkö ilmaista halvempaa

Monilla pörssisähkön käyttäjillä on käsillä erikoinen tilanne, kun he voivat hyötyä taloudellisesti sähkön käyttämisestä. Perjantaina kello 15:stä lähtien kilowattitunnin hinta on 50 senttiä miinuksella.

Leskelä kertoo, että käytännössä miinushinnat vähennetään sähkölaskun loppusummasta. Joissain pörssisähkösopimuksissa hinnoittelu saattaa kuitenkin olla sellainen, että negatiiviset hinnat lasketaan nollaksi.

– Valtaosassa, lähes kaikissa pörssisähkösopimuksissa on juuri se tilanne, että miinusmerkkiset hinnat vähennetään sieltä sähkölaskulta. Siinä mielessä sähkön käyttö on nyt sitten näille asiakkaille sellaista, että sähkön mukana saa myöskin rahaa.

Leskelän arvion mukaan mahdollisen säästön kokoluokka ei ole valtava.

– Normaalilla sähkönkäytöllä, jos on sähkölämmitystä, sähkösaunaa ja nyt sitten laittelee ruokaa ja pesee pyykkiä, niin voi olla että saa aikaan jonkun kympin säästön, mutta ei tietysti yhden päivän sähkönkulutuksella valtavan isoa laskua saa, tai sitten tässä tapauksessa säästöäkään.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä pörssisähkön hinta palautuu plussan puolelle. Yöllä kello yhden jälkeen pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta on runsaat kolme senttiä kilowattitunnilta. Lauantain aikana hinta nousee korkeimmillaan noin 15 senttiin kilowattitunnilta.

Kuluttajilta toivotaan malttia

Energiavirasto ja kantaverkkoyhtiö Fingrid toivovat, että kuluttajat käyttäisivät sähköä tänään normaaliin tapaan ja auttaisivat siten sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa. Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen ei usko, että sähkömarkkinoille tulee mitään suurta kulutuspiikkiä, vaikka osa pörssisähkön käyttäjistä vääntäisi kaikki nupit kaakkoon.

– Jos kotitalouksia ajatellaan, niin pörssisähkön käyttäjien osuus on reilu kymmenen prosenttia kaikesta. Muihin tämä tilanne ei vaikuta yhtään mitään. Me olemme laittaneet viestiä, ja toivottavasti se menee eteenpäin, että kaikki ottaisivat vähän rauhallisesti. Tässä pärjätään hyvin, kun kaikki käyttävät sähköä normaalisti, Ruusunen kertoi perjantaiaamuna STT:lle.

Fingrid on ilmoittanut tekevänsä tarvittaessa toimia tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi.

Sähkön tuotanto on perjantaina samaa tasoa kuin torstaina. Esimerkiksi Olkiluodossa kaikki kolme yksikköä toimivat perjantaina täydellä teholla, ja tuulivoimaa tuotetaan paljon.

Kulutuspiikki voi kostautua

Sähkön kulutuspiikeillä voi tietyissä tilanteissa olla haittaa kuluttajalle itselleen. Pääsulakkeen kautta ei voi ottaa määrättömästi sähköä, kertoi Energiaviraston markkinaryhmän johtaja Antti Paananen aiemmin perjantaina.

Hänen mukaansa esimerkiksi omakotitaloissa hyvin tyypillinen 3×25:n ampeerin suuruinen pääsulake kestää enimmillään 16–17 kilowatin tehon, mutta tämän jälkeen sulakkeet alkavat paukkua.

Lisäksi tuntikulutuksen piikki voi näkyä joidenkin sähköverkkoyhtiöiden laskuissa.

– Yleensähän perusmaksu on sulakkeen koon mukaan, eli kiinteä, mutta joillakin (yhtiöillä) huipputehon mukaan joutuu maksamaan niin sanottua tehomaksua, kertoo Paananen STT:lle.

Esimerkiksi Lahti Energiallatehomaksun määräytymisessä tarkastellaan edellistä 12 kuukautta. Tehomaksu määräytyy sen tunnin perusteella, jonka sähkönkulutus on ollut suurin.

Nina Törnudd, Emmi Tilvis