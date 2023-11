Ennuste: Suomeen tulossa ennätysmäärä ulkomaisia talvimatkailijoita

Suomeen on tulossa ennätysmäärä ulkomaisia talvimatkailijoita, ennustaa Suomeen kohdistuvaa matkailua edistävä Business Finland.

Business Finlandin mukaan lentovaraukset Suomeen marras-helmikuussa ovat vahvassa kasvussa erityisesti Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Suomen talvimatkailun ykköskohde on Lappi, sillä viime talvena 62 prosenttia ulkomaisista yöpymisistä rekisteröitiin Lapin ja Kuusamon alueella. Kaikkiaan Lapin ja Kuusamon alueella yövyttiin viime talvena 1,1 miljoonaa kertaa.

Pääkaupunkiseudulle suuntautui 24 prosenttia viime talven yöpymisistä. Rannikkosaariston ja Järvi-Suomen alueille suuntautui kullekin 7 prosenttia viime talven yöpymisistä.

– Lapin saavutettavuus on parantunut tänä vuonna entisestään, kun yhä useampi eurooppalainen lentoyhtiö on ottanut Lapin kohteita mukaan talvikuukausien reittilentotarjontaansa, Visit Finlandin asiantuntija Sini Markoff sanoo tiedotteessa. Visit Finland on osa Business Finlandia.

Ympärivuotisuutta halutaan kehittää

Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on profiloitunut ulkomaisten matkailijoiden talvimatkailukohteeksi. Muissa Pohjoismaissa kesä on talvea vahvempi sesonki ulkomailta tulevassa matkailussa.

Business Finlandin mukaan muut Pohjoismaat kurovat kiinni Suomen etumatkaa umpeen talvimatkailussa. Esimerkiksi Norjan Tromssan varausmäärät lähenevät jo Rovaniemen lukuja.

Muiden Ruotsin ja Norjan pohjoisen kohteiden varausmäärät jäävät vielä vähäisiksi verrattuna Suomeen, mutta myös niiden kohdalla on nähtävissä kasvua.

Sini Markoffin mukaan Lapissa halutaan kehittää matkailun ympärivuotisuutta.

– Lapin talvimatkailun eteen on tehty töitä vuosikymmeniä ja tulokset puhuvat puolestaan. Myös Lapin kesän tunnettuutta halutaan parantaa ja lumettoman ajan matkustajamääriä sekä yöpymisiä kasvattaa, Markoff sanoo.