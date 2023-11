Euroopan voittavin maalivahti haluaa Huuhkajat takaisin voittokantaan

Suomen jalkapallomaajoukkueen luottomaalivahti Lukas Hradecky on nauttinut jalkapallouransa maukkainta syksyä, kun hänen saksalaisseuransa Leverkusen on liitänyt Bundesliigassa voitosta voittoon. Joukkue on pelannut kauden 11 ensimmäistä liigaottelua tappiotta ja johtaa liigaa ennen Saksan mahtiseuraa Bayern Müncheniä.

Hradecky on pelannut kaikki liigapelit ja on voittoprosentilla mitattuna voittavin vahti Euroopan suursarjoissa (10 voittoa, 1 tasapeli). Hradecky, ikuinen joukkuepelaaja, ei ota kuitenkaan sen suurempaa kunniaa joukkueensa huikeasta vireestä.

– Ei se nyt varmaan vain minusta ole kiinni. Joissain matseissa olen auttanut joukkuetta, mutta se, millä tavalla me nykyään pelaamme, on aika vähän yksilöistä kiinni. Pelitapa on niin vahva, ja jätämme tosi vähän sattuman varaan. Huonot hetketkin jääneet tosi minimiin kaikilla, ja kaikki vetävät yhteen hiileen, Hradecky summaa syksyä.

Kunniaa saa espanjalaisluotsi Xabi Alonso. Kuten myös vaikkapa Leverkuseniin kesällä tullut Granit Xhaka sekä muut ryhmän kokeneemmat pelurit. Joihin myös joukkueen vanhin, 33-vuotias Hradecky lukeutuu.

– Xabi tietää, mitä voittaminen vaatii. Yksi kulmakivi on se, että jalat pysyy maassa. Kokeneet pelaajamme pitävät nuoretkin maan pinnalla, jos niillä vähän kuppi nousee. Se on ollut meidän vahvuus, oli vastassa sitten Bayern tai (sarjan pohjalla oleva) Union Berlin, että valmistaudutaan ja tehdään hommat samalla tavalla, Hradecky pohtii.

– Katsotaan mihin riittää, mutta kiva on ollut tuossa matkassa mukana.

Voitot sitä parasta valmistautumista

Huuhkajat on hävinnyt EM-karsinnoissa kolme viimeisintä peliään, ja lokakuun tappiot Slovenialle ja Kazakstanille veivät mahdollisuudet suoraan lopputurnauspaikkaan. Perjantaina kotiyleisön edessä pelattavaan Pohjois-Irlanti-kohtaamiseen ja karsinnat maanantaina vieraissa päättävään San Marino-otteluun ei enää kilpailullista panosta jäänyt.

Leverkusenista tuttua voittamisen hurmosta kaivataan myös maajoukkueeseen.

– Sitä me kaikki halutaan, korjata tuo tilanne. Mitä nopeammin, sen parempi. Kasvojen pesu tilattu perjantaille. Mutta ehkä se on vähän liian vahva sana, sillä olemme pelanneet aika hyvin vuosien mittaan ja nyt tuli pieni kuoppa, ja se ei poista sitä faktaa, että kaikki on edelleen omissa käsissä, Hradecky miettii karsintalohkon päätöspelejä viitaten maaliskuussa koittavaan jatkokarsintaan.

– Yritetään näissä vähän uusia juttuja, ja voitolla se valmistautuminen on kaikkein parasta maaliskuun peleihin. Tiedämme mitä osaamme. Ja sen, mitä ei kannata tehdä, se saatiin aika isolla signaalilla infona lokakuun peleistä. Yritetään jättää hevosvoimat kentälle ja valmistaudutaan maaliskuun peleihin parhaalla mahdollisella tavalla. Pelata itseämme sisään siihen, millä tavalla lähdetään kohti maaliskuuta.

Markku Kanerva toipunut hyvin – luotsannee Huuhkajia perjantaina

Suomen äävalmentajalla Markku Kanervalla todettiin tiistaina koronavirustartunta, ja hän on ollut sivussa toiminnasta ja eristyksessä muusta joukkueesta. Torstaina Palloliitto kuitenkin kertoi, että Kanervan toipuminen on edennyt hyvin ja hän lienee mukana perjantaina.

– Tämän hetken ennusteen perusteella Kanerva tulee toimimaan normaalisti Suomen päävalmentajana perjantain Pohjois-Irlanti-ottelussa, Palloliitto kertoi.

