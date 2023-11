Ferran Sibila, 35, on nuorempi kuin muutama pelaajansa – HJK tarjosi espanjalaisluotsilleen mahdollisuuden toteuttaa lapsuuden unelma

Ferran Sibila valittiin marraskuun alussa Helsingin Jalkapalloklubin miesten edustusjoukkueen päävalmentajaksi, vaikka hän voisi ikänsä puolesta hääriä kentälläkin. 35-vuotias espanjalainen on nuorempi kuin esimerkiksi keskuspuolustaja Joona Toivio.

Sibila kertoi tiistaina HJK:n lehdistötilaisuudessa, että valmennusinto heräsi, kun kasvattajaseuran torjunta vei pelihalut.

– Pelasin akatemiassa 17-vuotiaaksi asti, jolloin minulle ilmoitettiin, etten ollut tarpeeksi hyvä Espanyolin ykkösjoukkueeseen. Siitä hetkestä alkoi valmennusurani.

Espanyol on Barcelonan jälkeen Katalonian toiseksi perinteikkäin jalkapalloseura, joten kunnianhimoa oli ehtinyt kehittyä. Yliopiston alku palautti kuitenkin Sibilan jalat maan pinnalle, mikä sai hänet rakastumaan tulevaisuuden ammattiinsa.

– Menin kouluun ajatellen, että tiedän kaiken jalkapallosta. Kun kuuntelin opettajaa kymmenen minuuttia, ajattelin, etten tiedä mitään jalkapallosta. Tämä sai minut inspiroitumaan ja opiskelemaan lajia.

HJK:ssa hän toimii seuraavat kaksi vuotta ensi kertaa ammattilaisjoukkueen päävalmentajana. Usean Ruotsin-apuvalmentajavuoden aikana mukaan tarttui arvokasta kokemusta, viimeisimpänä sunnuntaina maan mestaruus Malmö FF:n kanssa.

Vientiä olisi ollut länsinaapurissakin, mutta vain helsinkiläisjoukkue tarjosi mahdollisuuden lapsuuden unelmaan.

– Pidän unelmien jahtaamisesta. Espanyol-Ferranin toive oli pelata joskus Mestarien liigassa. En saavuttanut sitä pelaajana, mutta kun HJK soitti, ajattelin, että nyt voin taas jahdata unelmaani.

Yksi ja yhteinen tavoite

Helsingin Jalkapalloklubi halusi Sibilan, jotta miesten edustusjoukkue etenisi europeleissä pidemmälle. Päämäärä lienee Mestarien liiga, kun kolme edelliskautta – kaksi kertaa Konferenssiliigan ja kerran Eurooppa-liigan lohkovaihe – eivät ole riittäneet.

Valmentajalla ja seuralla ei siis voi olla yhtenäisempää tavoitetta. HJK:n ainoa esiintyminen Mestarien liigan lohkovaiheessa on kaudelta 1998–99.

Sibila valittiin liki vuoden mittaisen prosessin jälkeen, valotti toimitusjohtaja Aki Riihilahti lehdistötilaisuudessa. Iso vaikutus oli urheilujohtaja Vesa Mäellä, joka tunsi espanjalaisen entuudestaan.

– Syksyllä 2016 työskentelimme Ferranin kanssa päivittäin. Päivät koostuivat siitä, että ensin katsoimme pelejä ja sitten yhdessä mutustelimme niistä nostoja, Mäki sanoi.

On varsin tavallista, että eurooppalaisen ammattijalkapallojoukkueen päävalmentaja tulee ulkomailta. HJK on selvä poikkeus, koska ulkomaalainen on ollut vain kerran peräsimessä yli vuoden. Tämäkin tapahtui 1940-luvulla.

Mäen mukaan kansalaisuus ei painanut päävalmentajavalinnan vaakakupissa.

– Totesimme, että haemme sen hetken parasta riippumatta kansalaisuudesta. Suomalaisista ”Toke” (Toni Korkeakunnas) olisi ollut ainoa vaihtoehto.

Korkeakunnas nousi Toni Koskelan potkujen jälkeen päävalmentajaksi heinäkuussa. HJK juhli syksyllä neljättä peräkkäistä Suomen-mestaruuttaan.

Sibilan sopimus tulee voimaan tammikuussa. Kotimaan liiga käynnistyy huhtikuun alun tietämillä.

Topias Mikkonen