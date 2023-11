Salolaisen eristevalmistaja Finnfoam Oy:n vetovastuu vaihtuu Suomessa. Aiemmin markkinointi- ja kehitysjohtajana Finnfoamissa toiminut Asso Erävuoma on nimitetty yrityksen varatoimitusjohtajaksi marraskuusta lähtien. Erävuoma vastaa jatkossa Finnfoamin johtamisesta ja operatiivisesta toiminnasta Suomessa.

Perheyrityksen toimitusjohtaja Henri Nieminen keskittyy jatkossa konsernin johtamiseen sekä yrityksen innovaatioliiketoimintaan.

Finnfoam siirtyy kahden johtajan malliin taloustilanteen ja määräysympäristön tiukentuessa. Yritys on Suomen suurin kotimainen eristevalmistaja.

Varatoimitusjohtaja Erävuoman resepti Finnfoamin menestyksen jatkoksi on tehdä määrätietoisesti ja systemaattisesti töitä asetettujen tavoitteiden eteen.

– Haastavia aikoja tulee aina ja ainoa tapa päästä niiden yli on se, ettei jää tuleen makaamaan vaan pitää hyväksyä tosiasiat, tehdä uusi pelisuunnitelma, katsoa eteenpäin ja kehittää samalla uutta. Johtaminen korostuu aina vaikeina aikoina, Erävuoma sanoo tiedotteessa.

Erävuoma näkee rakennusalan tiukentuvat EU-direktiivit hyvänä mahdollisuutena, koska korjausrakentamisella voidaan kompensoida halvaantunutta uudisrakentamista. Suomessa on rakennusten korjausvelkaa jo yli 80 miljardin euron arvosta ja Erävuoman mielestä on perusteltua, että lainsäädännöllä nyt avitetaan kiinteistökannan rakenteellisen energiatehokkuuden parantamista, monestakin syystä.

Tiedotteen mukaan kansallisella tasolla Suomi ei yksinkertaisesti pääse päästövähennystavoitteisiinsa ilman että niin uudis- kuin vanhojen rakennusten energiatehokkuus laitetaan kuntoon.

– Vaatimukset ovat kuluttajienkin näkökulmasta pitkällä tähtäimellä hyvä asia, koska alhainen energiankulutus on tae alhaisesta energialaskusta. Samalla kiinteistöjen arvo nousee, tiedotteessa kerrotaan.

Erävuoma näkee, että pelottelu pakkoremontointipuheilla on vienyt keskustelun ilmeisesti tarkoitushakuisesti hakoteille.

– Esimerkiksi kerrostaloyhtiön miljoonan euron julkisivuremonteissa lisäeristys on noin viiden prosentin lisäkulu, mutta se tekee rakennuksesta aidosti energiatehokkaan ja laskee remontin takaisinmaksuaikaa merkittävästi. Tänä päivänä ei tulisi enää korjata mitään rakenteita parantamatta aina samalla rakenteiden energiatehokkuutta vähintään lähelle nykytasoa, Erävuoma kertoo.

Toimitusjohtaja Niemiselle töitä teettää muun muassa Saloon rakennettu polystyreenin kierrätyslaitos, johon Finnfoam on investoinut 10 miljoonaa euroa. Kierrätyslaitoksen toiminta käynnistyy joulukuussa.

– Se käyttää raaka-aineena työmailta kerättyjä polystyreenieristeiden hukkapaloja, jotka kierrätetään liuoskierrätysmenetelmällä. Laitteet ja koneet ovat asennusvaiheessa ja niitä ryhdytään testaamaan ja ajamaan ylös aivan näinä aikoina, Nieminen kertoo.

Puhdistusjärjestelmän laitteistokokonaisuuden kehitys on ollut oleellinen osa koko kierrätysprosessin kehitystyötä: autotallivaiheen miniatyyriversioista on kehitetty teollisen mittakaavan laitteisto. Itse kierrätysprosessissa polystyreeni saatetaan uuden, hedelmäpohjaisen liuottimen avulla täysin nestemäiseen muotoon, jolloin siitä on helppo erottaa siivilöimällä epäpuhtaudet.

– Puhdistuksen jälkeen liuotin haihdutetaan uudelleen kiertoon ja takaisin kiinteään muotoon palannut polystyreeni muutetaan granulaateiksi, joita voidaan hyödyntää eristetuotannon raaka-aineena, Nieminen selvittää.