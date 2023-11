Fluorikielto rääkkää suksihuoltajaa – maastohiihtomaajoukkueen jokainen suksi ja kaikki voiteet on testattu Hiihtoliiton testilaitteella

Suomen hiihtomaajoukkueen suksihuolto siirtyy levollisin mielin fluorittomaan aikaan. Koko huoltorekka on puhdistettu fluorivoiteista ja välineistä, joilla fluoriajan voiteita on käsitelty. Nyt käytettävät voiteet ja hiihtäjien sukset on testattu Hiihtoliiton omalla testilaitteella.

Käytössä on samanlainen laite, jolla kisajärjestäjät jatkossa valvovat hiihtäjien suksia maailmancupissa.

– Lähinnä kisajännitystä, kuvasi suksihuollon logistiikkapäällikkö Matti Haavisto huoltotiimin tunnelmia ennen Rukan maailmancupin avausta.

– Fluoriasia ei huolestuta, mutta edessä on kauden ensimmäinen maailmancup, jota huolto jännittää varmasti yhtä paljon kuin urheilijat.

Yli 30 000 euron testilaite on rauhoittanut tunnelmia. Sen avulla on varmistettu, että viime kaudella käytettyjen suksien puhdistus fluorivoiteesta on onnistunut.

– Olemme tehneet puolentoista viime viikon aikana omia testejä, ja kaikki sukset ovat nyt päässeet läpi fluoritesteistämme. Suksien putsaus on siis onnistunut hyvin, Haavisto todisti.

Kaikki on testattu

Testissä hyväksytään sukset, joissa fluorin mittausarvo alittaa lukuarvon yksi. Fluoreista puhdistetut sukset ovat antaneet tyypillisesti lukemaksi 0,3–0,5.

Välillä arvo on toki ylittänyt raja-arvon yksi.

– Niissä tapauksissa puhdistus oli epäonnistunut tai oli tapahtunut jonkinlainen kontaminaatio. Niissä tapauksissa sukset puhdistettiin uudestaan, Haavisto kertoi.

– Sukset on puhdistettu niin monta kertaa uudestaan, että ne olivat puhtaita eli testissä negatiivisia. Olemme nyt testanneet kaikki sukset, joissa on ollut fluoria.

Torstaina Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS esitteli joukkueille testausjärjestelmänsä. Suomen koko huoltoryhmä oli seuraamassa koulutusta.

Tarkkuus on tarpeen, sillä ennakkotestissä raja-arvon ylityksestä seuraa sulku kilpailusta.

– Olemme varmistaneet testilaitteella, että kaikki testirekan voiteet ovat uusien sääntöjen mukaisia. Jos aika riittää, testaamme voidellut sukset vielä juuri ennen kuin ne viedään järjestäjien testiin, Haavisto kertoi.

– Aikaikkuna voi tosin olla sen verran lyhyt, ettemme ehdi enää tehdä omia testejä ennen kilpailua. Jokaisen suksen testissä menee muutama minuutti.

Ankara sääntö

Perinteisen hiihtotavan kilpailuissa järjestäjien testit alkavat 45 minuuttia ennen kilpailua ja sukset pitää olla testattuna puoli tuntia ennen lähtöä. Urheilija saa viedä testiin kaksi paria suksia, ja kilpailulupa edellyttää, että kaikki neljä välinettä läpäisevät testin.

Haavisto on vakuuttunut siitä, että testilaite paljastaa fluorin, jos kiellettyjä luistovoiteita on käytetty.

– Luotan siihen, että järjestelmä tunnistaa fluorin suksesta, Haavisto kertoi.

– Isompi kysymys on se, ettei testilaite anna vääriä positiivisia tuloksia.

Järjestäjä tarkistaa hiihtäjien jokaisen suksen ennen kilpailua. Testejä tehdään myös kilpailun jälkeen.

– Sitä ei kerrottu, mutta veikkaan, ettei kaikkia suksia mitata maaliintulon jälkeen. Voi olla, että testataan satunnaisotannalla, mutta esimerkiksi kärkikymmenikön sukset testataan varmasti, Haavisto arveli.

Fluorivoiteiden täyskiellosta seurasi joukkueille melkoiset lisäkustannukset, mutta Haavisto on täysin kiellon kannalla.

– Nyt on tehty jo niin paljon töitä ja rahallisia satsauksia, että harmittaisi, jos jostain syystä palattaisiin fluorivoiteisiin, Haavisto naurahti.

– Tämä on maksanut älyttömästi kaikille. Myös meille. 150 000 euroa ei riitä.

Urheilija luottaa huoltoon

Moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen heläyttää raikuvan naurun, kun kysymykset kääntyvät fluorivoiteiden kieltoon ja suksien testaukseen.

– Ei jännitä. Minä hiihdän kilpaa, ja huollossa miehet hoitavat sukset kuntoon, Niskanen kertoi.

– Antaa poikien stressata tuolla huoltorekalla, jos jonkun pitää murehtia tätä.

Hiihtäjät keskustelivat fluorikiellosta, kun huhut täyskiellosta ja testauksesta alkoivat liikkua.

– Enää se ei ole päivittäinen keskustelunaihe, Niskanen vakuutti.

Maajoukkueen Rukan-leirillä tekemät testit rauhoittivat Johanna Matintalon.

– Kesällä ja vielä tuossa syksyllä oli aika paljon epätietoisuutta, mutta nyt olen nähnyt itse, miten testaus toimii. Se on antanut varmuutta, että meillä on tilanne hallinnassa, Matintalo kertoi.

– Luotan, että meidän huoltomme kehittämä protokolla toimii, vaikkei testejä ole vielä tehty kisatilanteen paineessa ja kiireessä.

Vuosien puljaus ja viive

Fluorivoiteiden täyskieltoa on puuhattu vuosia, mutta päätös on edellyttänyt fluorivoiteiden käytön luotettavasti paljastavan testauslaitteiston kehitystä.

Viimeksi päätöstä lykättiin viime vuoden elokuussa, jolloin käyttökiellon tavoitteeksi asetettiin kilpailukausi 2023–24.

Korkeafluoristen eli C8-voiteiden käyttö on jo ollut kiellettyä, mutta matalafluoriset eli C6-voiteet olivat sallittuja vielä viime kaudella.

Kiellon taustalla ovat huolet voiteiden ympäristö- ja terveyshaitoista.

Pasi Rein