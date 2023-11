Frontexista arvioidaan, että paine Suomen itärajalla voi säilyä pitkään

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexista arvioidaan, että paine Suomen ja Venäjän rajalla voi säilyä vielä pitkään. Suomalaistoimittajat tapasivat asiantuntijoita Frontexin pääkonttorissa Varsovassa Puolassa maanantaina.

Frontex on lähettämässä Suomeen noin 50 rajavartijaa ja muuta työntekijää auttamaan itärajan valvonnassa. He matkustavat Suomeen tiistain aikana ja aloittavat työt keskiviikkona. Heidän on tarkoitus toimia hajaantuneena pitkin koko itärajaa.

Vahvistusten on näillä näkymin tarkoitus olla Suomessa noin kahden kuukauden ajan. Sen jälkeen tehdään uusi arvio avun tarpeesta. Virastolla on valmiutta lähettää tarvittaessa lisää apua rajalle tai toisaalta vahvistuksen määrää voidaan keventää.

Frontexin asiantuntijoiden mukaan ainakaan vielä ei ole löytynyt merkkejä siitä, että Suomen ja Venäjän rajalla toimisi tavanomaisia siirtolaisten salakuljetusverkostoja, joita muissa maissa on näkynyt. He korostivat, että tilanne on kuitenkin vielä niin tuore, ettei kaikkea tiedetä.

Rajavartiolaitos pyysi viime viikolla virkamiehiä ja rajavalvonnassa tarvittavaa kalustoa Suomeen. Tuolloin kerrottiin, että valtaosa pyydetyistä työntekijöistä on rajavartijoita, joiden on tarkoitus pääasiassa valvoa maastorajaa suomalaisten rajavartijoiden johtamina. Tarvittaessa he voivat työskennellä myös esimerkiksi rajatarkastuksissa.

Rajavartijoiden lisäksi työntekijöitä on laitoksen mukaan tulossa maahantulijoiden puhuttamiseen, asiakirjatutkintaan ja tulkkaamiseen liittyviin tehtäviin. Lisäksi Suomeen tulee valvontaan ja tähystykseen tarvittavaa kalustoa, esimerkiksi lämpökameralla varustettu auto.

Frontexin henkilöstöä partioi jo nyt kymmenen henkeä osana pidempiaikaista yhteisoperaatiota.

Saila Kiuttu