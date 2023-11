Gazan kaistan suurin sairaala al-Shifa jäänyt täysin saarroksiin Israelin ja Hamasin välisissä taisteluissa

Gazan suurin sairaala al-Shifa on jäänyt täysin saarroksiin Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisissä taisteluissa, kertoi Uutistoimisto AFP lauantaina. Jopa kymmenientuhansien siviilien on arvioitu hakeutuneen suojaan kyseiseen sairaalaan. Al-Shifan lähistölle on muun muassa tehty ilmaiskuja.

AFP:n paikalla olevat toimittajat kertoivat, että lauantain vastaisena yönä al-Shifan lähistöltä kuului useita räjähdyksiä, joita he kuvailivat kuin ukkosen jylinäksi. Avustusjärjestöt ovat varoittaneet sairaalan potilaiden ja henkilökunnan olevan vaarassa. Esimerkiksi Gazassa pitkään työskennellyt Lääkärit ilman rajoja kuvaili tilannetta sairaalassa katastrofaaliseksi.

Äärijärjestö Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Gazan kaistan 30 sairaalasta 20 on nyt suljettu Israelin ja Hamasin välisten taistelujen takia.

Keskosia jo kuollut

Gazan terveysministeriön mukaan myös kymmeniä keskosvauvaoja on kuolemanvaarassa saarretussa al-Shifan sairaalassa ja kaksi keskosta on jo kuollut sähkökatkojen vuoksi.

Hamasin hallinnon terveysviranomaisten ilmoittamia tietoja ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Viranomaisten lausunnon mukaan keskosille annettava happi oli loppumassa lauantaina polttoainepulan vuoksi. Sairaalat toimivat polttoainetta tarvitsevien sähkögeneraattorien varassa. Israel ei kuitenkaan salli polttoaineen toimittamista Gazan kaistalle, sillä se epäilee sen päätyvän Hamasin käsiin.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoi lauantaina viestipalvelu X:ssä menettäneensä yhteyden työntekijöihinsä al-Shifan sairaalassa, jonka ympäristössä taistelut ovat järjestön mukaan vain kiihtyneet.

Maailman terveysjärjestön mukaan Gazan kaistan ja Länsirannan sairaaloihin tai muuhun terveydenhuoltoon on osunut yli 250 iskua reilun kuukauden aikana.

Israel on myöntänyt iskujensa osuneen myös sairaaloihin. Israel on sanonut Hamasin pitävän tukikohtia tietoisesti siviilien lähettyvillä eli käyttävän näitä ihmiskilpinä. Israel on väittänyt, että Gazan kaistaa hallitseva terroristijärjestö Hamas pitää operatiivista päämajaansa juuri al-Shifan alla ja että sen taistelijoita piileskelisi sairaalassa.

Kaksi muutakin sairaalaa saarrettu

Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan kaksi muutakin sairaalaa, al-Nasrin sairaala sekä al-Rantisin lastensairaala, ovat niiden johtajan Mustafa al-Kahlutin mukaan israelilaisten panssarivaunujen saartamia eivätkä potilaat ja henkilökunta ole päässeet pakenemaan.

Al-Kahlut vetosi kansainväliseen Punaiseen Ristiin, jotta se auttaisi henkilökuntaa ja potilaita.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Minja Viitanen, Ayla Albayrak